Đang đi trên cầu kính tại khu du lịch nổi tiếng Trung Quốc, một người phát hiện 3 điểm khác lạ: Chính quyền vào cuộc

Một sự việc liên quan đến cầu kính tại khu du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc đang thu hút sự chú ý, khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc tháng 10/2026, một sự việc xảy ra tại khu du lịch Sái Kim Cốc, thành phố Phúc Tuyền, tỉnh Quý Châu, bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ đoạn video do một người đến tham quan ghi lại khi trải nghiệm cầu kính trên cao.

Theo báo Đại Phong, ngày 6/10, một người đang tham quan khu du lịch Sái Kim Cốc bất ngờ nhận thấy những dấu hiệu khác thường tại công trình cầu kính. Sau khi quan sát kỹ, người này dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội.

Một sự việc liên quan đến cầu kính tại khu du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc đang thu hút sự chú ý, khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng. (Ảnh: Sina)

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy ít nhất 3 vị trí trên lan can của cầu kính xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, những vị trí này nằm ngay tại các mối hàn kết nối những bộ phận của hệ thống lan can bảo vệ.

Hình ảnh cho thấy một số mối nối đã xuất hiện vết nứt rõ rệt, thậm chí có vị trí khe hở rộng gần 2 cm. Điều khiến nhiều người lo ngại là công trình nằm trên cao, phía dưới là thung lũng sâu hàng trăm mét.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy ít nhất 3 vị trí trên lan can của cầu kính xuất hiện những dấu hiệu bất thường. (Ảnh: Sina)

Theo mô tả của truyền thông Trung Quốc, đây là hạng mục hành lang kính trên không, được thiết kế để du khách có thể ngắm nhìn cảnh quan từ trên cao. Công trình có mặt sàn bằng kính trong suốt, hai bên lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ.

Vì vậy, những hình ảnh lan can xuất hiện nhiều vết nứt nhanh chóng làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của công trình.

Phía vận hành cầu kính ban đầu cho rằng chỉ là vấn đề nhỏ

Theo báo Đại Phong, sáng 7/10, phóng viên liên hệ với đơn vị vận hành khu du lịch Sái Kim Cốc để tìm hiểu sự việc.

Hình ảnh cho thấy một số mối nối đã xuất hiện vết nứt rõ rệt, thậm chí có vị trí khe hở rộng gần 2 cm. (Ảnh: Sina)

Một nhân viên chăm sóc khách hàng cho biết các vị trí xuất hiện vết nứt đã được bố trí người xử lý. Người này cũng khẳng định hạng mục cầu kính vẫn hoạt động bình thường và trước đó chưa phải đóng cửa vì sự việc.

Trong khi đó, một người phụ trách họ Vương cho rằng tình trạng được phản ánh chỉ liên quan đến lớp sơn bên ngoài, không phải hư hỏng nghiêm trọng của công trình.

Theo lời người này, đơn vị đã sắp xếp nhân viên thực hiện công việc hàn sửa chữa và không có nguy cơ mất an toàn. Khi được hỏi thêm về những hình ảnh cho thấy các khe nứt khá rõ, người phụ trách tiếp tục cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng đến hoạt động tham quan.

Một nhân viên chăm sóc khách hàng cho biết các vị trí xuất hiện vết nứt đã được bố trí người xử lý. (Ảnh: Sina)

Tuy nhiên, những lời giải thích trên chưa thể xóa bỏ lo ngại của cộng đồng mạng, đặc biệt khi công trình nằm ở độ cao lớn và thường xuyên đón khách đến trải nghiệm.

Một số ý kiến cho rằng dù các vết nứt chỉ xuất hiện tại lan can, việc kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn vẫn cần được thực hiện bởi đơn vị chuyên môn, thay vì chỉ dựa trên nhận định ban đầu của phía vận hành.

Chính quyền yêu cầu tạm dừng hoạt động

Sau khi sự việc được phản ánh, cơ quan quản lý địa phương đã vào cuộc.

Ngày 7/10, Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch thành phố Phúc Tuyền ban hành thông báo chính thức liên quan đến tình trạng lan can tại công trình cầu kính thuộc khu du lịch Sái Kim Cốc.

Theo thông báo, ngày 6/10, cơ quan chức năng nhận được phản ánh trên mạng xã hội về việc lan can hành lang kính xuất hiện nhiều vị trí nứt. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng cử nhân viên đến hiện trường kiểm tra.

Kết quả, cơ quan quản lý yêu cầu khu du lịch lập tức tạm dừng vận hành hạng mục liên quan, đồng thời phong tỏa khu vực để bảo đảm an toàn. (Ảnh: Sina)

Kết quả, cơ quan quản lý yêu cầu khu du lịch lập tức tạm dừng vận hành hạng mục liên quan, đồng thời phong tỏa khu vực để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, chính quyền yêu cầu thuê đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm định kết cấu công trình, thực hiện sửa chữa và gia cố những bộ phận cần thiết.

Cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc khắc phục nhằm bảo đảm các yêu cầu về an toàn trước khi công trình được đưa vào sử dụng trở lại.

Theo thông tin được báo Đô Thị Hiện Trường đăng tải, trong ngày 7/10, nhân viên khu du lịch xác nhận khu vực cầu kính đã tạm ngừng đón khách và đang được kiểm tra, sửa chữa. Thời điểm mở cửa trở lại khi đó chưa được xác định.

Đáng chú ý, sự việc lần này liên quan đến hệ thống lan can bảo vệ, không phải mặt sàn kính trong suốt như một số vụ việc từng gây chú ý tại các điểm du lịch trên cao.

Cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc khắc phục nhằm bảo đảm các yêu cầu về an toàn trước khi công trình được đưa vào sử dụng trở lại. (Ảnh: Sina)

Tuy nhiên, với những công trình nằm giữa địa hình núi cao, lan can vẫn là bộ phận quan trọng giúp bảo vệ người tham quan. Những dấu hiệu bất thường tại các mối nối vì thế cần được kiểm tra cẩn thận.

Sự việc tại Sái Kim Cốc cũng cho thấy vai trò của việc phản ánh kịp thời những dấu hiệu bất thường trong quá trình tham quan. Từ đoạn video do một người ghi lại, cơ quan quản lý đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu tạm dừng hoạt động của công trình để đánh giá mức độ an toàn.

Đối với những người yêu thích trải nghiệm cầu kính trên cao, việc tuân thủ hướng dẫn của nhân viên, không tự ý tiếp cận khu vực có dấu hiệu hư hỏng và thông báo ngay khi phát hiện bất thường là những lưu ý quan trọng để bảo đảm an toàn.

Theo Đại Phong Tân Văn, Bành Phái, Tân Kinh Báo, HK01