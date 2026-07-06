Đáng chú ý: Công bố khảo sát tại 30 tỉnh, người dân mong nhà ở xã hội 50m2 chỉ có giá từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng

Nhiều dữ liệu thực tế đã được thu thập trong quá trình phỏng vấn sâu người dân và chủ đầu tư nhà ở xã hội (NOXH). Dữ liệu cũng chỉ ra điều người dân cần ở một dự án NOXH.

"Nghiên cứu phát triển chính sách tạo lập thị trường nhà ở xã hội tại Việt Nam" do nhóm chuyên gia Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), gồm PGS.TS Trần Thị Hồng Liên, PGS.TS Phùng Thanh Bình, TS. Tống Gia Tường và TS. Lê Thị Hải Yến thực hiện, vừa được giới thiệu.

Khảo sát trong nghiên cứu đã tiến hành với người dân tại 30/34 tỉnh/thành phố, tập trung tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Phân tích một phần của dữ liệu, TS. Lê Thị Hải Yến cho biết, có tới 92% người được hỏi trả lời rằng họ chưa từng tham gia quá trình nộp hồ sơ mua NOXH. Đáng chú ý, lý do được phần lớn đáp viên đưa ra là: Chưa nghĩ mình đủ thu nhập để mua NOXH (22%); Chưa biết đăng ký mua NOXH (20%); Quy trình thủ tục phức tạp (19%); Nghĩ rằng mình không thuộc diện được xét duyệt (16%) …

Còn khi được hỏi về ưu tiên tiện tích đi kèm khi mua NOXH, người tham gia khảo sát quan tâm nhất về việc nơi an cư có gần địa điểm mua sắm hay không (siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại…)

Đối với mức độ ưu tiên khi lựa chọn NOXH, dữ liệu đổ về cho thấy, người dân quan tâm hàng đầu đến 4 yếu tố, xếp theo thứ tự là: Giá bán căn hộ; Diện tích; Vị trí thuận lợi; Chất lượng xây dựng…

"Về mức giá một căn hộ NOXH có diện tích 50m2, có tới 39% người muốn giá dao động từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 27,2% người muốn giá từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, số người muốn giá căn hộ thấp dưới 500 triệu đồng và cao trên 1,5 tỷ đồng chỉ chiếm tỷ lệ thấp, lần lượt là 15,2% và 18,6%", bà Yến thông tin về kết quả nghiên cứu tại toạ đàm liên quan.

Điều này cho thấy, tài chính "chịu đựng" được của người tìm kiếm NOXH hiện nay chủ yếu nhiều ở mức 1 tỷ đồng cho căn hộ 50m2, tương đương đơn giá 20 triệu đồng/m2. Đáp viên cũng tự nhận thấy việc 1 căn NOXH diện tích 50m2 có giá dưới 500 triệu đồng là khó khả nên tỷ lệ chọn thấp.

Phần lớn người được hỏi chấp nhận mức giá 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cho căn hộ NOXH có diện tích 50m2.

Năm 2026, chỉ tiêu phát triển NOXH cả nước là 158.723 căn. Bộ Xây dựng thông tin, trong 4 tháng của năm 2026, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, đạt khoảng 23%.

Lũy kế đến nay, cả nước đang đầu tư xây dựng 786 dự án với quy mô 725.146 căn, đạt 72,5% so với chỉ tiêu được giao của cả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Nhóm chuyên gia của Trường đại học Kinh tế - Luật nói về kết quả khảo sát NOXH tại Việt Nam. (Ảnh: Trần Chung)

Với thực trạng nhu cầu NOXH cao nhưng nguồn cung còn rất hạn chế hiện nay, theo PGS.TS Trần Thị Hồng Liên, Trường đại học Kinh tế - Luật, mục đích của nghiên cứu nhằm đề xuất chính sách và làm giảm sự mất cân đối cung-cầu trong lĩnh vực này, giúp nhiều người có cơ hội được sở hữu các căn nhà phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính.

Toàn bộ dữ liệu của nghiên cứu công phu này sẽ được các chuyên gia công bố vào tháng 9/2026.