Đẳng cấp nồi đồng cối đá: Lexus IS sau 440.000 km vẫn chạy 'cực mượt' trên đường đua

Lexus IS F được giới thiệu tại thị trường Mỹ vào năm 2008, là phiên bản hiệu suất cao của dòng IS thông thường nhằm cạnh tranh với BMW M3 hay Mercedes-Benz C 63 AMG. Mặc dù là một mẫu sedan có kích thước không quá lớn nhưng hãng xe Nhật vẫn có thể đưa được khối động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên lên IS F.

Một chiếc Lexus IS F tại Đức mới đây đã gây xôn xao khi đồng hồ odo cho thấy xe đã lăn bánh được khoảng 273.000 dặm (tương đương 439.500 km). Điều đáng nói là xe vẫn hoàn thành một vòng đua Nurburgring danh tiếng một cách mượt mà.

Chiếc Lexus IS F siêu bền bỉ.

Theo chia sẻ chủ nhân chiếc Lexus IS F, động cơ V8 của xe vẫn giữ nguyên bản ở mức 416 mã lực và 503 Nm mô-men xoắn, chỉ được bảo dưỡng và thay mới một số chi tiết để giữ được sự ổn định ở mốc 200.000 km. Với một khối động cơ V8 thế này, việc giữ độ bền đã khó, trong trường hợp này còn bền sau gần 440.000 km sử dụng. Có thể thấy trong clip, động cơ V8 của xe cho ra âm thanh không hề thua kém những mẫu cơ bắp Mỹ danh tiếng.

Video chiếc Lexus IS F có odo xấp xỉ 440.000 ki-lô-mét hoàn thành vòng đua Nurburgring.

Chiếc sedan được độ lại một số chi tiết nhằm phù hợp hơn với đường đua như bỏ hàng ghế sau nhằm tối ưu trọng lượng, thay ghế đua cho hàng trước, hệ thống treo mới của hãng KW, phanh của Endless, vành trọng lượng nhẹ của OZ,... Điều đó càng cho thấy sự bền bỉ của chiếc xe dù đã được độ lại nhiều "đồ chơi".



Trong quá trình trải nghiệm, anh Misha Charoudin chia sẻ rằng chiếc Lexus IS này lái vẫn tốt. Dường như không có vấn đề gì xảy ra khi đưa chiếc sedan thể thao tới những ngưỡng tốc độ cao cùng vòng tua chạm "red line".

Hiện phiên bản Lexus IS F này đã không còn bán để bước sang thế hệ mới. Phiên bản IS hiện nay có cấu hình gần giống nhất với bản IS F kể trên là IS 500 F Sport Performance. Bản này cũng sở hữu khối động cơ V8, 5.0L hút khí tự nhiên, công suất cực đại 472 mã lực và 536 Nm mô-men xoắn. Thế hệ mới vẫn sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau giống mẫu tiền nhiệm.

Lexus IS 500 F Sport Performance thế hệ mới. Ảnh: Motor1.

Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của Lexus IS 500 F Sport Performance là khoảng 4,4 giây và tốc độ tối đa lên tới 266 km/h. Giá bán của mẫu xe này tại trường Mỹ là khoảng 57.575 USD (tương đương 1,34 tỷ đồng).

