Đẳng cấp hơn Rolls-Royce Phantom, siêu xe phục vụ ông Tập Cận Bình tại Việt Nam đặc biệt và bí ẩn ra sao?

Theo trang Daily Mail (Anh), chiếc xe limousine Hongqi được thiết kế riêng cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có mật danh N701, có giá ít nhất 700.000 USD và được trang bị các tấm áo giáp chống tên lửa, cửa sổ chống đạn rất dày và hệ thống bảo vệ khỏi vũ khí sinh học và hóa học.

N701 được sản xuất bởi Hongqi (có nghĩa là "Hồng Kỳ" hay "Cờ Đỏ"), thuộc sở hữu của Tập đoàn FAW Trung Quốc. Hongqi là một thương hiệu xe hơi sang trọng nổi bật được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1958. Thương hiệu này có mối quan hệ chặt chẽ với các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Chiếc N701 phục vụ Chủ tịch Tập Cận Bình, được độ lại từ mẫu xe Hongqi L5, được mô tả là mẫu xe Trung Quốc sánh ngang với Rolls-Royce Phantom nhưng độc quyền, đắt tiền và hoành tráng hơn.

Hai chiếc xe Hongqi chuẩn bị đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: VOV

Daily Mail cho rằng, chiếc limousine hạng sang N701 được cho là dài 5,5 mét, nặng ít nhất 3,1 tấn và được trang bị động cơ tăng áp V12 6 lít sản sinh công suất 408 mã lực, có thể đạt vận tốc hơn 200 km/h. Tuy nhiên, điều này chưa được xác nhận vì Hongqi cũng chế tạo cả động cơ V8.

N701 đã được sửa đổi rất nhiều, đi kèm với một loạt chức năng đặc biệt để bảo vệ Chủ tịch Trung Quốc.

Dù nhiều thông số kỹ thuật là bí mật quốc gia nhưng chiếc xe được cho là có các tấm giáp chống tên lửa để chịu được hỏa lực mạnh và tác động trực tiếp từ bom. Nó cũng có bánh xe cao su đặc 21 inch có khả năng chống đạn, hệ thống bảo vệ chống lại vũ khí hóa học và sinh học, cũng như kính chống đạn được gia cố dày.

Đoàn xe hộ tống Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường phố Hà Nội trưa ngày 12/12/2023 (Ảnh: X/SpokespersonCHN)

Nhìn bề ngoài, N701 nổi bật so với các mẫu Hongqi hiện tại khác. Nổi bật ở mặt trước là lưới tản nhiệt với các đường thẳng đứng và viền mạ crôm bao quanh, được bổ sung bởi cặp đèn pha tối màu. Theo thông lệ của các mẫu xe Hongqi, trên mui xe có một huy hiệu Cờ Đỏ lớn. Các yếu tố khác bắt mắt bao gồm huy hiệu Cờ Đỏ trên chắn bùn trước, viền cửa sổ mạ crôm và cột B dày, cùng đèn hậu LED đơn giản.

Theo Daily Mail, các báo cáo cho thấy, Hongqi đang chế tạo khoảng 50 mẫu N701 trong 10 năm tới, tất cả đều phục vụ cho các nhiệm vụ chính thức của nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình từng phát biểu với các cán bộ Trung Quốc vào năm 2012 rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ nên sử dụng ô tô Trung Quốc.

Theo Daily Mail, lần đầu tiên ông Tập di chuyển bằng những chiếc xe do Trung Quốc sản xuất trong chuyến thăm cấp nhà nước là ở New Zealand vào năm 2014, nơi ông sử dụng hai chiếc ô tô Hongqi L5. Hongqi L5 được sản xuất lần đầu tiên vào năm 2014 và nổi tiếng là chiếc xe đắt nhất do Trung Quốc sản xuất với giá 700.000 USD.

Chiếc N701 hiện tại đã được ông Tập sử dụng trong các chuyến công du tới Hồng Kông (Trung Quốc), Nga, Mỹ và chuyến thăm Việt Nam lần này.

Chiếc ô tô chính thức của nhà nước Trung Quốc này xuất hiện lần đầu trước công chúng trong chuyến thăm Hồng Kông của Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 1/7/2022. Ảnh: CarNewsChina

rưa 12/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13/12/2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ ba của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, là chuyến thăm đầu tiên của Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một năm sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (30/10-1/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính ra Sân bay Nội Bài đón Chủ tịch Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc thăm Việt Nam. Ảnh: VGP Diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai nước đối với việc củng cố quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển vững chắc, ổn định, bền vững, vì lợi ích của cả hai nước. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam.