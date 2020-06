Đang bay lượn trên cao, mô tô bay của Nga đột nhiên rơi thẳng xuống đất

Dù một phương tiện bay cá nhân có thể đang là mong ước của nhiều người, nhưng có lẽ điều đó không đúng với chiếc mô tô bay Hoversurf Scorpion. Bốn cánh quạt tạo lực đẩy ở bốn góc phương tiện không hề được che chắn chút nào có thể dễ dàng chém bay một phần cơ thể của người lái trong khi đang di chuyển. Đó là còn chưa kể đến điều sẽ xảy ra trong trường hợp có tai nạn.

Tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản được lực lượng cảnh sát Dubai dự định sử dụng cỗ máy điên rồ này làm phương tiện di chuyển. Cho dù vậy, việc lái một chiếc mô tô bay với tốc độ có thể lên đến 70 km/h ở độ cao đến 5m trong thành phố cùng với 4 cánh quạt quay tít xung quanh rõ ràng là một quyết định đầy liều lĩnh nếu không được thử nghiệm trước.

Như để minh chứng cho sự tự tin vào độ an toàn của Hoversurf Scorpion, đích thân những nhà sáng tạo ra nó đã tự mình lái chiếc mô tô bay này và trình diễn khả năng bay lượn của nó trước các cảnh sát Dubai.

Tại khu vực thử nghiệm, phi công của chiếc Scorpion đã có khởi đầu khá suôn sẻ khi cất cánh một cách dễ dàng và sau đó nhanh chóng đạt đến độ cao 30m. Nhưng dường như sau đó phi công mất khả năng định hướng đường chân trời của mình khiến chiếc xe bắt đầu trở nên chòng chành trong không trung.

Đúng vào thời điểm tưởng chừng như phi công đã lấy lại vị trí cân bằng của mình, thì đột nhiên chiếc mô tô bay mất độ cao và lao thẳng xuống đất.

Thật may khi viên phi công đã thoát ra khỏi vụ rơi máy bay mà không gặp thương tích nào nghiêm trọng. Hoạt động của các cánh quạt xung quanh phương tiện dường như đã làm giảm lực rơi của chiếc mô tô bay cũng như may mắn vì các cánh quạt không chém vào người phi công này. Tuy nhiên chiếc Scorpion đã bị hỏng hoàn toàn.

Theo giải thích của hãng Hoversurf, cha đẻ của thiết bị bay này: "Đồng hồ đo khí áp tại Dubai bị hỏng và tai nạn đã xảy ra – một cú rơi từ độ cao 30m. Mọi hệ thống an toàn đều hoạt động tốt, và phi công đã không gặp thương tích nào. An toàn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Nhờ những sự cố như thế này mà thiết kế của chúng tôi đang trở nên ngày càng an toàn hơn."

Không rõ các hệ thống an toàn mà nhà sản xuất phương tiện này nhắc đến ở đây là gì nhưng các tai nạn như thế này là lý do việc thử nghiệm các phương tiện bay cá nhân thường được thực hiện trên mặt nước hoặc có dây buộc hỗ trợ. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng thương tích đến mức tối đa khi các tai nạn bất ngờ như trên xảy ra.

Dưới đây là đoạn video của tai nạn này:

Theo NewAtlas