Danang Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY: Cuộc hội ngộ đỉnh cao của những đội bóng mạnh nhất miền Trung

CLB Hustle Hòa Bình nhận Giải Vô địch trong Lễ Bế mạc Danang Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY.

Mùa giải Danang Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY, diễn ra từ 13 đến 21 tháng 5 năm 2025, quy tụ 10 đội bóng mạnh nhất khu vực miền Trung, như Hustle Hòa Bình, X-DBC, 98’s và HBW,... con số lớn nhất kể từ khi giải đấu được ra mắt vào năm 2023. Từ các đội có bề dày truyền thống đến những cái tên hoàn toàn mới, họ đều có nền tảng chuyên môn tốt, lực lượng cầu thủ chất lượng, và phong cách thi đấu máu lửa. Nhiều trận đấu diễn ra với chất lượng được giới chuyên môn đánh giá rất cao, cho thấy rõ sự chuẩn bị nghiêm túc và niềm khao khát khẳng định vị thế của các đội. Sự xuất hiện của các cầu thủ chuyên nghiệp như Vũ Đức Thái, Nguyễn Thành Công, Phùng Quốc Hưng,.. cùng dàn ngoại binh chất lượng cũng đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cả trên sân và qua các nền tảng mạng xã hội.

Ông Tô Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần New Sports, cho biết: "Chúng tôi luôn cố gắng để tạo ra sân chơi chuyên nghiệp nhất cho các CLB và trung tâm đào tạo bóng rổ". Theo ông, một giải đấu mang chất lượng hàng đầu chính là phần thưởng cho sự nỗ lực xây dựng nền bóng rổ của mỗi cá nhân và tổ chức tham gia.

Hoàng Đức Huy, vận động viên thuộc HBW, chia sẻ: "Em nhận thấy sự phát triển và hoàn thiện của hệ thống giải qua từng năm, tạo cơ hội tuyệt vời cho em và đồng đội được rèn luyện bản thân. Đây là năm thứ ba em tham gia thi đấu trong hệ thống Vietnam Pro-Am Basketball Championship và chắc chắn em sẽ trở lại."

VBC diễn ra hàng năm với lộ trình rõ ràng: các đội bóng mạnh ở từng khu vực sẽ thi đấu tại các giải khu vực bao gồm Hanoi Pro-Am Basketball Championship, Danang Pro-Am Basketball Championship và Saigon Pro-Am Basketball Cup, trước khi hướng đến vòng chung kết toàn quốc.

Hoàng Đức Huy (áo đen), vận động viên thuộc đội bóng HBW, ghi điểm trong trận đối đầu với U20 Danang.

Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY được vận hành bởi Công ty Cổ phần New Sports, đơn vị tiên phong kiến tạo hệ sinh thái thể thao – giải trí hiện đại, đã ghi dấu ấn qua nhiều giải đấu tầm cỡ tại Việt Nam. Với sứ mệnh đổi mới, gắn kết cộng đồng và kết hợp yếu tố giải trí độc đáo, New Sports không ngừng đưa các môn thể thao quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Thành tựu này được minh chứng qua các sự kiện chuyên nghiệp như Vietnam Pro-Am Basketball Championship (với bộ môn bóng rổ), Vietnam Baseball Major Series (với bộ môn bóng chày), và Vietnam Pickleball Open Cup (với bộ môn pickleball).

Người hâm mộ truyền lửa từ khán đài.

Vận động viên chuyên nghiệp Phùng Quốc Hưng trong màu áo CLB Cố Đô.

Thu Anh, cổ động viên của X-DBC có mặt tại trận đối đầu với Air Dragon, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến tận mắt một trận đấu kéo dài tới Overtime 2. Em đã không thể ngồi yên trong suốt trận đấu ngày hôm nay. Mong rằng một ngày nào đó ban tổ chức sẽ đưa VBC đến với Đà Nẵng để em được trải nghiệm sức nóng của Vòng Chung kết toàn quốc."

Sau những ngày thi đấu cam go tại Danang Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY, Nhà Vô địch Hustle Hòa Bình, cùng Á Quân X-DBC và Đội Hạng ba HBW, sẽ có cơ hội góp mặt tại Vòng Chung kết toàn quốc của mùa giải VBC 2025. Toàn bộ sự chú ý giờ đây đang đổ dồn về Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025 để chờ đón những cái tên tiếp theo sẽ tham gia VBC 2025. Giải dự kiến tổ chức vào tháng 9/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực có nền bóng rổ phát triển bậc nhất cả nước.