Dàn VieON All-star cùng các nghệ sĩ Vbiz “gây sốt” tại ngày thi đấu Vietnam Pickleball Open Cup – Artists 2025

Ngày hội tranh tài pickleball VPC - Artists được tổ chức dưới sự phối hợp giữa CTCP New Sports và VieON – thành viên của hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings. Đây là sự kiện dành cho các nghệ sĩ trong showbiz Việt có đam mê với bộ môn pickleball. VPC Artists 2025 là sự kiện nằm trong khuôn khổ hệ thống giải Vietnam Pickleball Open Cup 2025 - SAIGON STAGE tổ chức bởi CTCP New Sports với sự đồng hành của CTCP Dược phẩm Pharmacity (Nhà tài trợ danh xưng), cùng CTCP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và CTCP Chứng khoán UP (UP Securities). Đây cũng là sự kiện tiên phong góp phần lan tỏa bộ môn pickleball – môn thể thao đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng trẻ tại Việt Nam.

Quân A.P và Negav – Hai "spotlight" khiến khán giả bùng nổ

Dàn nghệ sĩ từ VieON All-star như Quân A.P, Negav, MLee, Rose Đặng, Banni Phạm, Hoa hậu Điện ảnh Sella Trương.. cùng các gương mặt nổi bật như Tronie Ngô, Phở Đặc Biệt, Đạt Kyo, Jessie Lương,... đã mang đến những màn thi đấu nhiệt huyết, cho thấy sự nỗ lực và đam mê với bộ môn pickleball. Với tinh thần thể thao cháy bỏng và phong độ tuyệt vời, tất cả đã cùng nhau tạo nên một ngày thi đấu đầy năng lượng tại VPC – Artists 2025.

Ngay từ khi có mặt tại VPC – Artists 2025, Quân A.P và Negav đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Cả hai mang đến những pha bóng nhiệt huyết, xử lý khéo léo và cho thấy tinh thần thi đấu nghiêm túc. Với phong cách riêng và thái độ cầu tiến, họ góp phần tạo nên không khí sôi động, gần gũi và tràn đầy năng lượng tại sân đấu.

Kỹ thuật đỉnh cao từ CLB Phoenix Flames và CLB Công An Nhân Dân

Không chỉ là sân chơi kết nối các nghệ sĩ Vbiz, VPC – Artists 2025 còn mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các vận động viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Màn giao lưu đầy kỹ thuật điêu luyện, phô diễn những pha bóng tốc độ cao và chiến thuật phối hợp ăn ý đến từ CLB Phoenix Flames, CLB Công An Nhân Dân.

Dàn sao Vbiz tỏa sáng – Loạt giải thưởng "trao tay" xứng đáng

Không chỉ toả sáng trên sân khấu nghệ thuật, các nghệ sĩ còn cho thấy tinh thần thi đấu máu lửa và phong độ ấn tượng trong sự kiện. Tổng kết thành tích thi đấu:

Giải Nhất: Cặp đôi Dũng DS & Hoa hậu Điện ảnh Sella Trương – Kỹ thuật chắc tay, kiểm soát trận đấu cực tốt.

Giải Nhì: Cặp đôi Tronie Ngô & Jessi Lương – Thi đấu bền bỉ, phong độ ổn định.

Giải Ba (đồng hạng): Cặp đôi Neyun & Banni Phạm và Minh Anh & Khánh Linh.

Các giải phụ đặc biệt:

Giải Ấn tượng: VĐV Ánh Dương – Lối chơi cá tính, kỹ thuật chắc tay.

Giải Outfit đẹp: VĐV Hanna – "Gây bão" với set đồ thể thao trendy, nổi bật.

Giải Phong cách: VĐV Cindy – Thần thái đỉnh cao, thi đấu hút mắt.

Giải Fair Play: VĐV Thu Phương – Tôn trọng đối thủ, lan tỏa tinh thần thể thao đẹp.

VPC – Artists 2025 không chỉ là giải đấu thể thao, mà còn là lễ hội truyền cảm hứng sống khỏe – sống chất cho giới trẻ. Sự kiện do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức – đơn vị tiên phong xây dựng hệ sinh thái thể thao tại Việt Nam như Vietnam Pro Am Championship (bóng rổ) hay Vietnam Baseball Major Series (bóng chày). Với Vietnam Pickleball Open Cup, New Sports mang pickleball đến gần hơn với cộng đồng trong nước.