Dân tình chia phe khi xem hướng dẫn an toàn bay 2024 của Vietnam Airlines: người khen "trendy", người thích đậm bản sắc như cũ

Từ lâu, phim an toàn bay của Vietnam Airlines đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ của đông đảo hành khách nội địa và quốc tế. Không đơn thuần chỉ là thước phim hướng dẫn các quy tắc an toàn trên máy bay, Vietnam Airlines liên tục tung ra những thước phim với sự đầu tư mạnh mẽ về hình ảnh và nội dung độc đáo.



Bước sang năm 2024, Vietnam Airlines tiếp tục tung ra phiên bản mới của phim an toàn bay với rất nhiều thay đổi, nổi bật trong đó là sự "bắt trend" hơi thở của thời đại công nghệ số. Ngay khi đăng tải, đoạn phim hướng dẫn an toàn bay của Vietnam Airlines nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi hình ảnh và câu chuyện mới lạ.

Không sử dụng những điệu múa đương đại hay hình ảnh ngập tràn sắc màu như một MV ca nhạc, phiên bản hướng dẫn an toàn bay của Vietnam Airlines năm nay lại là một ấn phẩm mang đậm hơi thở hiện đại. Theo như lời diễn giải trên fanpage của Vietnam Airlines thì phiên bản năm nay được lấy cảm hứng từ phong cách Futuristic, tạo ra những tưởng tượng của con người về một thế giới tương lai với công nghệ tiên tiến phát triển hiện đại và văn minh vượt trội.

Có thể dễ dàng nhận thấy tất cả cảnh quay hầu hết đều được sử dụng kỹ xảo máy tính, đan xen những chi tiết sắp đặt, trong đó khoang máy bay của Vietnam Airlines như một không gian bảo tàng của tương lai với gam màu hiện đại. Hơn nữa, xuyên suốt đoạn video là những tone màu sắc lạnh, trang phục của các diễn viên đều có xu hướng tối giản, tiết chế chi tiết và màu sắc nhằm giúp khán giả tập trung hơn vào từng động tác - chuyển động hướng dẫn an toàn bay.

Sau khi chiêm ngưỡng đoạn phim của Vietnam Airlines, một bộ phận cộng đồng mạng bày tỏ rằng tuy hiện đại và trẻ trung nhưng đoạn phim hướng dẫn an toàn bay năm nay lại ít màu sắc văn hóa Việt hơn hẳn năm ngoái.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại chỉ ra rằng phiên bản năm 2024 này có mặt nội dung mới mẻ, dân tình cũng đánh giá cao với độ "bắt trend" nhanh nhạy về công nghệ của Vietnam Airlines. Nhiều người cho biết, lần trở lại này, hãng hàng không quốc gia đã giúp cho du khách có cái nhìn trực diện về cách giữ an toàn khi đi máy bay. Những quy định được đề cập rõ ràng, tỉ mỉ trong từng bước, giúp phim an toàn bay tiếp cận được mọi đối tượng nhất là các hành khách chưa từng đi máy bay. Từ đó đảm bảo hành khách có thể hiểu các quy định về an toàn trên chuyến bay.

Mặt khác, nét văn hóa truyền thống Việt cũng được hãng hàng không quốc gia gửi gắm thông qua hình ảnh Vịnh Hạ Long, đến những câu chuyện cổ tích về Mai An Tiêm, Hai Bà Trưng, Thánh Gióng... Vậy nên phim hướng dẫn an toàn bay năm 2024 của Vietnam Airlines cũng nhận được khá nhiều lời khen ngợi.

Các cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận về cảm nhận của mình sau khi xem phim hướng dẫn an toàn bay năm 2024:

- "Cảm tưởng như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, mình xem cứ có cảm giác thấp thỏm mà rất đã mắt" (H.Quynh)

- "Nam 2023 mang tính bản sắc dân tộc còn năm 2024 mang tính hiện đại tương lai, nói chung mỗi năm có một góc nhìn khá mới mẻ. Mình rất thích xem những clip hướng dẫn của Vietnam Airlines" (V.Sơn)

- "Phiên bản này hiện đại, trẻ trung nhưng cá nhân mình vẫn thích bản cũ hơn vì vừa hướng dẫn vừa quảng bá văn hóa. Nếu bản này tôn văn hóa hơn chút nữa thì ổn hơn" (Lee Nguyen)

- "Thích bản 2023 vì nhìn vui tươi, giới thiệu bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đẳng cấp hãng hàng không Quốc gia hơn" (P.N.Phu)

- "Bản này làm tốt mục đích là hướng dẫn an toàn bay. Còn bản cũ mục đích chính là quảng bá cảnh đẹp Việt Nam cũng như văn hoác các dân tộc mình" (N.Tu)

- "Mình thích clip năm 2024 hơn. Nhanh gọn. Thanh niên, người già và trẻ nhỏ lần đầu tiên đi sẽ dễ hình dung bên trong máy bay như thế nào và dễ thao tác" (B.Kim)

- "Bản này trực quan và rất cần thiết. Đi máy bay bao nhiêu lần mà xem các hướng dẫn toàn hình ảnh mô phỏng/ẩn dụ như trước mình không biết chính xác thao tác như thế nào, áo phao cũng không biết dưới đệm hay dưới gầm" (Đ.Q.Chinh)

- "Bản này có cảm giác hơi chậm nên thiếu thu hút. Các phân cảnh theo kiểu hiện đại nhưng diễn viên nhìn giống rô bốt quá, thấy bản cũ văn hóa Việt nhìn gần gũi thân quen hơn" (Đ.Nguyen)

- "Đây là hướng dẫn an toàn, không phải MV ca nhạc, tính đầy đủ và chính xác thông tin cần được ưu tiên, bản cũ người lần đầu đi máy bay xem sẽ hơi khó hiểu" (Tyler D)

Bạn có cảm nhận như thế nào về phim hướng dẫn an toàn bay phiên bản 2024 của Vietnam Airlines?