Dàn sao Việt đội mưa check in concert BLACKPINK tại Hà Nội: Kỳ Duyên than thở 1 điều, Bảo Thy - Đức Phúc sẵn sàng "quẩy" hết mình!

Sau bao ngày mong chờ, đêm đầu tiên trong Born Pink World Tour của BLACKPINK đã chính thức diễn ra tại Hà Nội vào tối 29/7. Đây là sự kiện âm nhạc hoành tráng, xịn xò được khán giả Việt nói riêng và quốc tế nói chung vô cùng mong chờ. Dự kiến có hơn 67 nghìn khán giả sẽ xuất hiện trong 2 đêm concert của BLACKPINK tại Hà Nội. Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ đình đám Vbiz thuộc hội "fan cứng" của 4 cô gái "Hắc Hường" cũng rần rần check in, sẵn sàng quẩy "tới nơi tới chốn".

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều nay tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) xuất hiện cơn mưa to. Chính vì vậy, dù đã lên đồ xịn xò, trang điểm kỹ lưỡng nhưng các sao Việt phải mặc áo mưa. Kỳ Duyên than thở đã chuẩn bị trong vòng 2 tiếng nhưng cuối cùng phải diện trang phục là... áo mưa để check in concert của idol. Cùng với đó, hàng loạt nghệ sĩ như Đức Phúc, Erik, Phương Nga, Đỗ Hoàng Dương, Diệp Bảo Ngọc, Kim Duyên,... cũng có mặt trong ngày đầu biểu diễn của BLACKPINK tại Hà Nội.

Vừa được ngắm hội sao Việt đổ bộ, vừa được hoà chung không khí sôi động và ngắm trực tiếp các cô gái BLACKPINK, hỏi sao sức "nóng" của concert tại Hà Nội ngày càng tăng.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ: "Lần đầu đi đu idol nói chung cũng nhàn"

Á hậu Phương Nga tiếp tục góp mặt lần thứ 3 trong concert của BLACKPINK, fan cứng đích thị là đây

Mẹ bỉm Bảo Thy cũng nhập đường đua check in hot nhất hôm nay

Kim Duyên lên đồ gợi cảm, nàng hậu lên đường đến sân vận động từ sớm để chuẩn bị "quẩy"

Diệp Bảo Ngọc chọn trang phục màu hồng - đen, mẹ bỉm vui vẻ gia nhập hội fan BLACKPINK

Đức Phúc và Erik dở khóc dở cười "đu idol" giữa trời mưa

Đỗ Hoàng Dương đội mưa cùng hàng chục nghìn khán giả ở sân vận động Mỹ Đình

Biểu cảm đáng yêu của Đỗ Hoàng Dương khi hoà cùng khán giả đội mưa chờ nhóm BLACKPINK xuất hiện

Trình Mỹ Duyên đu idol dưới mưa nhưng cô vẫn rất vui vẻ, hào hứng

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới thứ 2 của BLACKPINK, được khởi chạy từ tối 15/10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc) với 64 điểm đến trên toàn thế giới. Born Pink đã xô đổ hàng loạt kỷ lục, trở thành tour diễn thành công nhất mọi thời đại của 1 nhóm nữ. Theo thông số từ đơn vị chuyên thống kê doanh thu tour diễn Touring Data, tour diễn đã mang về doanh thu 78,5 triệu USD với 366.248 vé bán ra chỉ tính với 26 show đầu tiên.

Mặc dù chỉ mới tính doanh thu của 26 đêm diễn nhưng Born Pink chính thức đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời đại. Thành tích trước đó thuộc về Spice World Tour năm 2019 của Spice Girls (78,2 triệu USD). Đây cũng chính là tour diễn của nhóm nữ đầu tiên cán mốc hơn 100 triệu USD doanh thu chỉ sau 33 đêm diễn, ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp của nhóm.

Trước Việt Nam, BLACKPINK đã mang Born Pink World Tour đến hàng loạt thành phố lớn trên thế giới như Seoul, Tokyo, Hong Kong, Sydney, Paris, New York... đi đến đâu là đạt thành tích sold-out đến đấy. 2 đêm diễn của BLACKPINK tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam, thu hút đến 67.000 lượt khán giả.

Toàn cảnh bên trong sân vận động Mỹ Đình trước giờ G

Bên trong sân, đa số khán giả đều phải mặc áo mưa để chờ BLACKPINK biểu diễn