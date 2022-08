Dàn sao "Những Thiên Thần Của Charlie" sau 2 thập kỷ: Cameron Diaz trở lại dù nghỉ hưu, minh tinh gốc Á thành hiện tượng

Vào năm 2003, Charlie's Angels: Full Throttle - phần phim thứ hai của loạt phim ăn khách Charlie's Angels (Những Thiên Thần Của Charlie) đã được trình chiếu trên màn ảnh rộng và tạo nên cơn sốt khắp thế giới. Đây cũng là bộ phim tuổi thơ của bao thế hệ khán giả từ 8x, 9x đến tận bây giờ. Tại thời điểm đó, Cameron Diaz và dàn diễn viên góp mặt trong bộ phim đình đám này đã trở thành những cái tên được công chúng quan tâm, săn đón.

Sau hơn 20 năm, họ đã thay đổi rất nhiều và không phải ai cũng giữ được ánh hào quang trước đó. Nhan sắc, sự nghiệp và tình duyên của dàn sao Charlie's Angels: Full Throttle ở thời điểm hiện tại khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Cameron Diaz (thủ vai Natalie Cook)

Tên tuổi của Cameron Diaz lên như diều gặp gió sau vai diễn trong Charlie's Angels

Thủ vai nữ thám tử Alex trong phim, Cameron Diaz được mệnh danh là "Thiên thần đả nữ" với những pha hành động mãn nhãn, là thành viên nổi bật nhất trong 3 diễn viên nữ chính. Sau thành công của tác phẩm, sự nghiệp của nữ diễn viên ngày càng rộng mở, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A Hollywood trong suốt thập niên 2000. Cameron Diaz góp mặt trong hàng loạt bom tấn như Vanilla Sky, Gangs Of New York, The Green Hornet, Bad Teacher... Đặc biệt, Cameron Diaz còn là một trong những nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất thế giới đầu thập niên 2010.

Trong thập niên 1990 và đầu 2000, không ai là không biết đến cái tên Cameron Diaz

Với sắc vóc quyến rũ, đôi mắt xanh lơ đầy hút hồn và mái tóc vàng óng ả, Cameron Diaz luôn khiến cho khán giả không thể rời mắt và nghiễm nhiên trở thành gương mặt nổi tiếng nhất giữa đội hình 3 nữ chính

Cô sở hữu "gia tài" vai diễn đồ sộ với hàng loạt phim ăn khách

Tuy nhiên, kể từ khi tác phẩm cuối cùng đóng máy vào năm 2014, Cameron Diaz đã dần rút khỏi Hollywood. Nữ diễn viên vắng bóng hoàn toàn trên màn ảnh, mà chỉ xuất hiện trên truyền hình với tư cách khách mời trong các talkshow (chương trình trò chuyện). Thậm chí, cô còn từng tuyên bố giải nghệ chính thức vào năm 2018 vì cảm thấy quá áp lực và kiệt sức bởi cường độ làm việc 14-16 tiếng mỗi ngày.

Cameron Diaz quyết định rời xa ánh hào quang của Hollywood sau khi đóng phim Annie (2014)

Giờ đây, Cameron Diaz tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn bên chồng trẻ và cô con gái đầu lòng Raddix Madden. Ngoài ra, cô còn cho ra mắt 2 đầu sách, khởi nghiệp kinh doanh rượu hữu cơ, đầu tư vào các công ty sức khỏe và công nghệ sinh học. Đặc biệt, sau 8 năm vắng bóng, Cameron Diaz lại bất ngờ được bạn thân Jamie Foxx thuyết phục trở lại trong dự án mới mang tên Back To Action. Nhiều khán giả vẫn còn hi vọng nữ diễn viên này trở lại với diễn xuất.

Người đẹp có một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với rocker kém 7 tuổi Benji Madden và cô con gái nhỏ

Nữ diễn viên chuẩn bị trở lại đường đua điện ảnh sau khi từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2018

Sau khi giải nghệ, cô thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh giản dị, xuề xoà, không còn bóng dáng mỹ nhân quyến rũ ngày nào. Thậm chí, nữ diễn viên còn luôn để mặt mộc, không trang điểm, lộ rõ những dấu hiệu lão hóa. Dù đường nét trên gương mặt Cameron vẫn quyến rũ, sắc nét nhưng những nếp nhăn cũng khiến cô xuống sắc đi phần nào.

Bước sang tuổi 50, nữ diễn viên không còn giữ được vẻ trẻ trung nhưng khán giả cho rằng Cameron Diaz già đi đầy viên mãn. Nhờ duy trì việc ăn uống lành mạnh nên cô giữ được vóc dáng thon gọn, khỏe mạnh, gương mặt đẹp đầy nét điện ảnh của nữ diễn viên vẫn giữ nguyên vẹn đường nét ấn tượng

Drew Barrymore (thủ vai Dylan Sanders)

Trong Những Thiên Thần Của Charlie, Drew Barrymore gây ấn tượng mạnh với công chúng khi hóa thân thành nữ thám tử Dylan. Thậm chí, so với dàn mỹ nhân còn lại, cô còn là cái tên nổi bật hơn cả khi sở hữu nhan sắc hút hồn, ngũ quan hoàn hảo. Thành công của vai diễn đã giúp cô trở thành tên tuổi ăn khách, liên tục ghi dấu ấn trong các dự án phim Donnie Darko, Music and Lyrics... Ngoài ra, cô cũng xuất hiện trên các series truyền hình như Santa Clarita Diet, Family Guy, 50 First Dates...

Cái tên Drew Barrymore mới bắt đầu trở nên bùng nổ khắp thế giới sau khi tham gia loạt phim Charlie's Angels

Nữ diễn viên được bình chọn là Ngôi sao đẹp nhất thế giới bởi tạp chí People vào năm 2007

Tuy nhiên, sau Beverly Hills Chihuahua hay He's Just Not That Into You, Drew Barrymore không còn được săn đón như trước. Sự nghiệp của nữ minh tinh sinh năm 1975 bắt đầu có sự chuyển hướng rõ rệt khi tần suất đóng phim giảm dần đến đầu thập niên 2010. Cô chuyển sang làm đạo diễn và sản xuất phim. Đồng thời, nữ diễn viên cũng phát triển lĩnh vực kinh doanh sản phẩm làm đẹp như mỹ phẩm, nước hoa dưới nhãn hiệu Flower. Đáng nói, cái tên Drew Barrymore vẫn giữ được sức hút trên các chương trình talkshow và mảng làm đẹp.

Giờ đây, Drew Barrymore không chỉ là một diễn viên, mà còn nổi tiếng trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, người viết sách

Thành công trong sự nghiệp nhưng Drew Barrymore khá lận đận tình duyên. Sau khi hủy hôn ước với 2 nam diễn viên Leland Hayward và Jamie Walters, cô có cuộc hôn nhân chóng vánh với ông chủ quán bar ở Los Angeles tên Jeremy Thomas vào năm 1994. Năm 2001, cô tiếp tục kết hôn với bạn diễn trong phim Charlie's Angels, nam diễn viên Tom Green. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của cô cũng tan rã chỉ sau 5 tháng chung sống. Gần đây nhất cô đã lập gia đình cùng Will Kopelman - con trai của cựu CEO hãng Chanel Arie L. Kopelman. Cả hai có với nhau 2 con gái, song cuộc hôn nhân này đã đổ vỡ đáng tiếc chỉ sau 5 năm.

Cuộc hôn nhân với nhà tư vấn nghệ thuật Will Kopelman là mối tình dài nhất của Drew Barrymore

Trải qua nhiều mối tình và 3 cuộc hôn nhân dang dở, hiện tại cô tận hưởng cuộc sống độc thân bên 2 cô con gái

Hiện tại ở tuổi gần 50, nhan sắc của nữ diễn viên đã in hằn dấu vết thời gian dù Drew từng là mỹ nhân đẹp nhất thế giới một thời, tuy nhiên khán giả vẫn không thể quên được gương mặt gắn liền với tuổi thơ này.

Có lẽ, Drew là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn nhẫn của thời gian

Lucy Liu (thủ vai Alex Munday)

Với gương mặt đậm nét Á Đông cùng những màn đánh võ đẹp mắt trong phim, Lucy Liu đã nhận được sự yêu thích của hàng triệu khán giả toàn cầu. Nhờ vậy mà mỹ nhân người Hoa đã tìm được chỗ đứng vững chắc tại Hollywood sau nhiều năm phải đóng những vai nhỏ. Tiếp đó, nữ diễn viên tiếp tục gặt hái thành công ghi dấu ấn trong nhiều dự án như loạt phim Kill Bill của Quentin Tarantino, Chicago, The Man With The Iron Fists... Liu thành công trong lĩnh vực lồng tiếng hoạt hình với các phim bom tấn như Kung Fu Panda, Mulan II.

Vai chính Alex trong Charlie's Angels là cột mốc để đời đối với sự nghiệp của Lucy Liu

Phim Kill Bill cũng góp phần vào thành công của nữ diễn viên này

Tháng 5/2019, Lucy Liu trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Á thứ 2 nhận ngôi sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood

Dàn sao Những Thiên Thần Của Charlie tái ngộ để chúc mừng Lucy Liu khi cô được lưu tên trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood

Năm 2012, cô bắt đầu đạo diễn một số dự án phim đầu tay nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Lucy Liu cũng dành thời gian cho đam mê hội họa. Cô tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật thị giác dưới nghệ danh Yu Ling. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn rất tích cực trong công việc từ thiện, cô từng triển lãm tranh làm công ích, bán đấu giá tranh và quyên góp phần lớn số tiền thu được.

Ở tuổi ngoài 50, hoạt động tích cực trong vai trò nhà sản xuất phim, nghệ sĩ đương đại

So với các mỹ nhân khác ở Hollywood, sắc vóc của Lucy Liu lại có phần khiêm tốn. Cô còn từng bị nam diễn viên Martin Freeman - bạn diễn trong phim Sherlock Holmes công khai châm chọc về nhan sắc. Tuy nhiên so với 2 bạn diễn Cameron và Drew, Lucy lại có phần thách thức thời gian hơn hẳn, giữ được vẻ trẻ trung ngỡ ngàng.

Vóc dáng nhỏ nhắn cùng vẻ cá tính, khỏe khoắn đặc trưng trở thành điểm mạnh giúp cô từng bầu chọn là một trong những phụ nữ gợi cảm nhất trên truyền hình. Ở tuổi 54, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc như hồi còn trẻ

Về tình duyên, Lucy Liu nổi tiếng kín đáo trong chuyện tình cảm, cô không kết hôn cũng không công khai tình yêu. Cô từng hẹn hò với doanh nhân Noam Gottesman, nam diễn viên Will McCormack, George Clooney và biên kịch - đạo diễn Zach Helm. Tuy nhiên, tất cả những mối tình này đều không đi đến cái kết viên mãn. Đến năm 2015, mỹ nhân người Hoa bất ngờ tuyên bố có 1 bé trai kháu khỉnh tên là Rockwell Lloyd Li nhờ phương pháp mang thai hộ. Cuộc sống của cô giờ đây an nhiên và luôn gắn liền với con trai.

Ở tuổi 51, Lucy Liu trở thành 1 trong những bà mẹ đơn thân nổi tiếng nhất trong làng giải trí

Demi Moore (thủ vai Madison Lee)

Trong phần phim Charlie's Angels: Full Throttle, Demi Moore vào vai cựu thiên thần Madison Lee và là một nhân vật phản diện đáng gờm. Tuy vậy, khán giả vẫn không thể ghét nhân vật này khi Demi đã mang tới một Madison Lee quá cuốn hút và đẹp choáng ngợp. Thế nhưng sau bộ phim này, sự nghiệp của Demi dần xuống dốc, cô bị giảm cát-xê và ít nhận được lời mời diễn xuất. Thậm chí, đa phần các tác phẩm nữ diễn viên tham gia đều không để lại dấu ấn về diễn xuất cũng như doanh thu.

Vai phản diện trong Charlie's Angels được xem là cú hích với sự nghiệp đang dần xuống dốc của Demi Moore

Từng là biểu tượng của làng điện ảnh Hollywood, Demi lại không giữ được phong độ ở tuổi xế chiều

Gần chục năm nay, Demi không tham gia bộ phim điện ảnh hay truyền hình nào. Thay vào đó, ngôi sao Indecent Proposal hoạt động tích cực ở mảng thời trang, từ trình diễn catwalk đến tham gia các chiến dịch quảng cáo. Đồng thời, cô cũng phát triển đam mê viết lách, xuất bản cuốn sách Inside Out và nằm trong top bán chạy nhất.

Với nhiều thành tựu trong sự nghiệp, Demi Moore chính là minh tinh biểu tượng của điện ảnh Hollywood

Ngay từ khi mới vào nghề, Demi đã gây ấn tượng bởi gương mặt đẹp, đường nét nhỏ nhắn, hài hòa, vóc dáng cân đối và thần thái cuốn hút. Đặc biệt, nhan sắc của cô từng làm mưa làm gió của Demi Moore ở thập niên 1990. Ở tuổi 60 và làm mẹ 3 con nhưng Demi Moore vẫn giữ được sắc vóc đáng kinh ngạc.

Nữ diễn viên là biểu tượng nhan sắc của thế giới một thời

Ở tuổi 60, cô vẫn khiến khán giả kinh ngạc với sắc vóc đỉnh cao. Thời gian và việc sinh nở dường như không ảnh hưởng gì đến sắc vóc của ngôi sao Ghost

Tình duyên của mỹ nhân sinh năm 1982 cũng đầy những biến cố thăng trầm với 3 lần thất bại hôn nhân bên rocker Freddy Moore, tài tử hàng đầu Hollywood Bruce Willis và kiện tụng hôn nhân với tài tử Ashton Kutcher. Cô từng suy sụp về chuyện tình cảm, lao vào tình trạng bất ổn vì hôn nhân với Ashton. Giờ đây, nữ minh tinh trở lại ổn định với cuộc sống bên bạn trai Daniel Humm và 3 cô con gái Rumer, Tallulah, Scout.

Demi Moore và Bruce Willis từng được xem là cặp đôi kiểu mẫu của Hollywood

Cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 11 năm bên nhau. Sau ly hôn, cả hai vẫn quyết định trở thành bạn bè thân thiết và cùng nhau chăm sóc con cái

Cuộc đời Demi rơi xuống đáy sau cuộc hôn nhân thứ 3 với tài tử Ashton Kutcher

Hiện tại, minh tinh sinh năm 1962 đang hạnh phúc bên bạn trai Daniel Humm người Thụy Sĩ - một đầu bếp nổi tiếng ở Mỹ

Nguồn ảnh: Daily Mail, People