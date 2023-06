Dàn sao khủng đổ bộ Việt Nam nửa cuối 2023: Charlie Puth - Suga cũng có mặt?

Việt Nam đang dần trở thành điểm đến yêu thích của các ngôi sao quốc tế. Sau dàn sao đổ bộ vào nửa đầu năm, dự kiến nửa cuối năm người hâm mộ Việt Nam sẽ còn được chào đón nhiều ngôi sao quốc tế hơn nữa.

Nam ca sĩ đình đám Charlie Puth đã thông báo lịch trình tour diễn vòng quanh châu Á vào tháng 10 tới đây. Theo đó, chủ nhân bản hit Cheating On You sẽ ghé qua Hong Kong (Trung Quốc), Jakarta (Indonesia), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc).

Dù Việt Nam không nằm trong danh sách này, nhưng nhiều trang MXH đã rộ lên thông tin Charlie Puth cũng sẽ có buổi biểu diễn tại Việt Nam. Thông tin này chưa được xác nhận nhưng cũng đủ khiến người hâm mộ phát sốt. Nhiều cư dân mạng không ngừng bàn tán dưới các bài đăng, thậm chí có người còn khẳng định 90% nam ca sĩ sẽ biểu diễn ở Nha Trang.

Xuất hiện tin đồn Charlie Puth sẽ đến Việt Nam biểu diễn tại Nha Trang

BTS là nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Lần cuối 7 chàng trai nhà HYBE đến Việt Nam biểu diễn là từ năm 2015 nên người hâm mộ đều rất ngóng chờ BTS quay trở lại.

Vào ngày 11/6, thành viên Suga bất ngờ nhắc tới Việt Nam và bày tỏ mong muốn đến mảnh đất hình chữ S. Trong buổi livestream cùng người hâm mộ, Suga cho biết anh muốn làm concert ở tất cả mọi nơi mà fan nhắc đến. Khi có fan Việt hỏi “Anh còn nhớ Việt Nam không ạ", Suga ngay lập tức trả lời: "Việt Nam hả. Đúng rồi Việt Nam. Đương nhiên mình cũng muốn tới Việt Nam chứ”. Ngay lập tức, câu nói của Suga được chia sẻ rầm rộ, người hâm mộ đều rất mong chờ thành viên BTS đến Việt Nam biểu diễn.

Suga bày tỏ mong muốn đến Việt Nam làm concert

Hiện tại anh đang thực hiện tour diễn solo với nghệ danh Agust D

Seen Festival

Sự kiện nóng nhất đối với fan Kpop tháng 6 này chính là Seen Festival, được tổ chức tại Hội An vào ngày 17-18/6. Taeyang (BIGBANG), BoA, Kim Wooseok và DJ Raiden sẽ biểu diễn vào ngày 17/6. Hyoyeon (SNSD), aespa, KARD, Kihyun (MONSTA X) và TRINITY sẽ là những nghệ sĩ "đốt cháy" sân khấu trong ngày 18/6. Seen Festival quy tụ dàn sao cực khủng và thu hút lượng lớn khán giả quan tâm, lên kế hoạch tham dự.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn trong ngày 17/6 gồm Taeyang, BoA, Kim Wooseok và DJ Raiden

aespa, Hyoyeon (SNSD), KARD, Kihyun (MONSTA X) và TRINITY sẽ biểu diễn vào ngày 18/6

Vào ngày 22/5, đích thân Lee Jong Suk đã đăng tải lịch trình fanmeeting tour Dear. My With trong năm 2023. Theo đó, tài tử sẽ tổ chức fanmeeting tại TP.HCM vào ngày 28/10/2023 tới đây. Đây chính là địa điểm dừng chân cuối cùng của anh trong tour này. Ngay lập tức, thông tin đã khiến mạng xã hội Việt Nam xôn xao, còn người hâm mộ phấn khích đếm ngược từng ngày để gặp Lee Jong Suk trên chính quê hương mình.

TP.HCM là điểm đến cuối cùng trong fanmeeting tour "Dear. My With" của Lee Jong Suk

