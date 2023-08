Dàn nữ chính Hoa ngữ bị chỉ trích vì quá đẹp: Địch Lệ Nhiệt Ba báo hại cả phim nhưng chưa phải tệ nhất

Có nhiều mỹ nhân Hoa ngữ bị chỉ trích khi đóng phim vì tạo hình kém sắc, thế nhưng cũng có trường hợp nhận đánh giá tiêu cực vì... quá đẹp. Dưới đây là những nữ chính từng hứng chịu lời chê bai của khán giả do ám ảnh với sắc đẹp trên màn ảnh, thậm chí đến mức bất hợp lý.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Chưa bao giờ mà nhan sắc kiều diễm nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba lại trở thành "điểm yếu" của chính cô. Trong các dự án gần đây như Công Tố hay An Lạc Truyện, mỹ nhân Tân Cương đều bị than phiền, chỉ trích vì đẹp đến mức không hợp lý trong một số phân đoạn nhất định.

Với Công Tố, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê quá chăm chút cho tạo hình nữ luật sư An Ni của mình, khi nào cũng xuất hiện xinh đẹp nhưng đổi lại, diễn xuất và cách thể hiện nghiệp vụ lại quá kém. Trong khi đó với phim cổ trang An Lạc Truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục gặp phản ứng tiêu cực về nhan sắc trong vai An Lạc. Thậm chí trong những cảnh sầu bi hay đóng giả làm ăn xin đi tha phương cầu thực, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không quên son phấn loè loẹt, bất chấp điều này ảnh hưởng đến tính hợp lý của tình huống.

Trương Dư Hi

Trương Dư Hi sớm nổi tiếng nhờ đóng vai ca kỹ Thuỷ Linh Lung trong Như Ý Truyện. Danh tiếng từ bộ phim giúp nàng tiểu hoa 9X có được nhiều tài nguyên ngon nghẻ, trong đó có dự án cổ trang Dữ Quân Ca đóng cùng Thành Nghị. Thế nhưng phim này lại khiến cô nàng gặp không ít tranh luận. Việc ám ảnh với nhan sắc khiến Trương Dư Hi gặp bình luận tiêu cực trong phim.

Ở một phân đoạn khi nhân vật của cô Nhược Ngư đang bất tỉnh, khán giả dở khóc dở cười phát hiện cô được trang điểm tươi tắn, xinh đẹp như chuẩn bị đi tiệc. Ekip cũng đầu tư góc quay đẹp cho cô, dù thực chất đây là khi đáng ra cô phải chật vật.

Phạm Băng Băng

Ngay cả "tường thành" nhan sắc như Phạm Băng Băng cũng từng khiến vai diễn của mình gặp chỉ trích vì quá đẹp. Bản thân Phạm Băng Băng luôn bị phủ nhận về thực lực diễn xuất vì "cái bóng" của nhan sắc quá lớn, và khi đóng Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ thì điều này càng trở nên rõ rệt hơn. Là đầu tư chính của phim, Phạm Băng Băng luôn chọn những gì đẹp nhất về cho mình. Đóng cảnh lao lực trong Dịch Đình, Võ Mỵ Nương vẫn "mặt da mày phấn" xinh đẹp, không có bất cứ góc chết nào.

Diễn xuất tệ của Phạm Băng Băng trong phim bị lên án, thậm chí Chương Tử Di cũng từng buông lời chê bai. Ở nhiều phân đoạn, cô nàng cố tình "pose dáng" không cần thiết, còn diễn xuất thì bị bỏ qua. Truyền thông khi ấy còn nhận xét Phạm Băng Băng bỏ tiền tỷ để làm mỹ nhân tuỳ thích.

Cúc Tịnh Y

Những mỹ nhân nêu trên chưa là gì so với Cúc Tịnh Y, khi việc "trở nên quá đẹp trên phim" đã khiến cô bị chỉ trích gần như cả sự nghiệp. Từ những phim cũ như Như Ý Phương Phi, Thư Sinh Xinh Đẹp... đến các dự án gần đây như Gia Nam Truyện, Hoa Nhung... Cúc Tịnh Y đều bị chê "ám ảnh nhan sắc" theo nhiều cách khác nhau. "Mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y không chỉ gây tranh cãi vì trang điểm lố, mà còn là trang điểm ở những cảnh không cần thiết như đi ăn xin, làm nô tì, chịu tang cha...

Chưa kể, cô còn cố tình đầu tư những bộ cánh sặc sỡ, dày đặc "sương sa hạt lựu" để bản thân luôn nổi bật nhất trong mọi khung hình, không chừa bất cứ chỗ nào cho dàn bạn diễn toả sáng. Thế nhưng trái với mức đầu tư nhan sắc như vậy, Cúc Tịnh Y lại hạn chế về diễn xuất nên không được khán giả đánh giá cao.