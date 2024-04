Dàn nghệ sĩ Việt từng hợp tác với Apple, gọi tên một đạo diễn và một nữ ca sĩ trẻ!

Liêu Nguyễn - Nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được Apple chọn để tôn vinh sản phẩm trên toàn thế giới

Năm 2016, trong chiến dịch quảng bá sản phẩm có tên "Start Something New", nghệ sĩ Liêu Nguyễn đã xuất sắc được hãng Apple chọn là 1 trong 10 nghệ sỹ trên toàn thế giới để đồng hành cùng dự án nhằm quảng bá và tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật được sáng tác trên nền các thiết bị công nghệ của hãng này như: iPhone, iPad, Apple Pencil và iMac.

Chân dung họa sĩ Liêu Nguyễn

Tác phẩm của họa sỹ Liêu Nguyễn đã được in và trưng bày tại tất cả các cửa hàng bán lẻ của Apple trên toàn thế giới. "Start Something New" hướng đến việc giới thiệu tới công chúng các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đương đại được thực hiện bởi các nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: hội họa, nhiếp ảnh, nghệ thuật sắp đặt…

Họa sĩ Liêu Nguyễn bên tác phẩm của mình

Liêu Nguyễn, tên đầy đủ là Liêu Nguyễn Hướng Dương, sinh ngày 30/08/1975 tại Trà Vinh. Năm 2001, anh tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh và tiếp tục ở lại trường để đảm nhận vị trí giảng viên. Năm 2003, anh trở thành hội viên của Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trong suốt quá trình hoạt động mỹ thuật của mình từ năm 1996, Liêu Nguyễn đã tham gia nhiều cuộc triển lãm lớn nhỏ trong và ngoài nước, bao gồm những triển lãm chung và triển lãm cá nhân. Anh là người tiên phong tại Việt Nam cho phong cách kết hợp của hội hoạ hành động (gestural abstraction) và trường phái điểm hoạ (pointillism), một cách vẽ phóng khoáng và ngẫu hứng bằng cách búng màu trực tiếp lên tranh.

Phương Vũ và make up artist Yến Jii - Nghệ sĩ Việt làm phim cho Apple

Năm 2023, Apple đã giới thiệu đoạn phim mang màu sắc nghệ thuật đương đại với câu chuyện về thần tích Việt Nam, được thực hiện bởi đạo diễn Phương Vũ và make up artist Yến Jii. Đây là bộ đôi nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hợp tác với Apple trong loạt chiến dịch #ShotoniPhone.

Với đề bài tái hiện văn hóa Việt Nam qua camera iPhone, đạo diễn Phương Vũ và make-up artist Yến Jii đã thể hiện một cách sáng tạo thần tích Hồng Bàng Thị với biểu tượng cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Các hình tượng văn hóa dân gian như rồng thời Lý, họa tiết Đông Sơn, họa tiết vân vũ… được sắp đặt khéo léo, tỉ mỉ trên nền chụp cũng như hoà quyện hoàn hảo với các nét vẽ trên cơ thể (body painting).

Tác phẩm Con Rồng Cháu Tiên do đạo diễn Phương Vũ kết hợp nghệ sỹ makeup Yến Jii thực hiện

Đạo diễn trẻ Phương Vũ được biết đến là người nắm giữ vai trò Giám đốc Nghệ thuật Nirvana, đạo diễn tại Antiantiart - là người đứng sau loạt dự án tạo được tiếng vang của VTV, Netflix, Vietnam Airlines, Piaggio, 88rising, Biti’s… Gần nhất, Phương Vũ đã lần đầu đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards 2023. Chưa hết, Phương Vũ còn là một trong 23 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng của giải thưởng này, nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng.

Đạo diễn trẻ, Giám đốc Sáng tạo Phương Vũ

Còn Yenjiivu (hay còn gọi Yến Ji) là nick name của Vũ Hải Yến, sinh năm 1999 tại Hải Phòng. Cô nàng Gen Z nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ tài năng trang điểm cực đỉnh và mang đậm phong cách riêng biệt, không đi theo lối mòn giống nhiều makeup artist (chuyên gia trang điểm) khác.

Yến Ji - makeup artist cùng Phương Vũ tạo nên sản phẩm Con Rồng Cháu Tiên cực kỳ ấn tượng

tlinh là nữ nghệ sĩ Việt hiếm hoi hợp tác quay MV với Apple

Tháng 1/2024, MV "Đừng làm nó phức tạp" của tlinh kết hợp cùng Apple đã được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Apple Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên gã khổng lồ công nghệ thế giới bắt tay với nghệ sĩ Việt sản xuất MV cho chiến dịch quảng bá của mình.

Đây là MV đầu tiên Apple hợp tác cùng nghệ sĩ Việt và tlinh là cái tên được chọn

Hình ảnh tlinh trong MV

Được biết, MV được quay hoàn toàn bằng iPhone 15 Pro tại TP.HCM. Ngoài ra, MV này được thực hiện bởi đạo diễn người Mỹ gốc Việt Bảo Nguyễn. Người được biết đến với các bộ phim như “Nước 2023”, “Ròm” và từng được đề cử ở liên hoan phim Sundance.