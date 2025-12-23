Dẫn dắt chung kết Miss Cosmo, Đức Bảo ghi điểm với khán giả trong nước lẫn quốc tế

Phần thể hiện của Đức Bảo với vai trò MC chính nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả

Đêm chung kết Miss Cosmo vừa qua không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm ngôi vị cao nhất của cuộc thi mà còn để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý về mặt chuyên môn. Trong đó, phần thể hiện của Đức Bảo ở vai trò MC chính nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Trên sân khấu chung kết, Đức Bảo cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách sử dụng giọng nói, tiết tấu dẫn dắt và khả năng làm chủ không khí. Phong thái điềm tĩnh, chắc chắn giúp mạch chương trình diễn ra trôi chảy, phù hợp với quy mô của một đêm thi mang tính quốc tế. Nhiều khán giả Việt nhận xét phần dẫn của nam MC mang lại cảm giác chuyên nghiệp, không hề lép vế khi đứng cạnh bạn dẫn nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở phản hồi trong nước, phần thể hiện của Đức Bảo còn gây chú ý với cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Trên nền tảng TikTok, nhiều bình luận bằng tiếng Anh dành lời khen cho sự kết hợp giữa Đức Bảo và Bonang Matheba – nữ MC nổi tiếng người Nam Phi, cho rằng cặp đôi MC có "phản ứng hóa học" tốt và phối hợp ăn ý trên sân khấu. Một khán giả nhận xét: "Such great hosts. Amazing stage chemistry." (Tạm dịch: Hai MC rất tuyệt vời, phản ứng hóa học trên sân khấu rất ấn tượng).

Đằng sau sự ghi nhận ấy là quá trình chuẩn bị nghiêm túc và cầu thị. Trước đêm diễn, Đức Bảo chủ động lắng nghe góp ý từ khán giả ở các chương trình trước, tiếp tục trau dồi kỹ năng và hoàn thiện bản thân để mang đến phần thể hiện tốt hơn trên sân khấu chung kết.

Là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu lớn, Đức Bảo hiện được xem là một trong những MC song ngữ đắt show của Việt Nam. Với lợi thế ngoại ngữ và phong thái dẫn dắt chuyên nghiệp, anh thường xuyên góp mặt tại các sự kiện, chương trình quy mô lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Đức Bảo hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tiếp tục theo đuổi con đường MC/Biên tập viên một cách nghiêm túc và bền bỉ.