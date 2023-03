Dàn ca sĩ, biên đạo, vocal producer nổi tiếng đổ bộ tại đêm chung kết FSchool Talent Show - Sân chơi tài năng quy mô lớn tại Hải Phòng

Cuộc thi FSchool Talent Show 2023 chính thức đi được hơn nửa chặng đường tới nay đã tìm ra 13 tài năng học sinh xuất sắc nhất tới từ các Trường Tiểu học, THCS và THPT trên Thành phố Hải Phòng.



Top 13 tài năng xuất sắc nhất đã sẵn sàng toả sáng tại sân khấu Fschool Talent Show

Càng gần tới đêm Chung kết, Fschool Talent Show càng nóng hơn khi BTC công bố dàn khách mời đình đám. Những ngôi sao nổi tiếng với cái tên quen thuộc như Trọng Hiếu, Quang Đăng, Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc…

Chủ nhân hàng loạt cú hít mới đây "Dare To Be Different", "I’m Sorry Babe" đồng thời là Đội trưởng Street Việt Nam - Trọng Hiếu cũng đã góp mặt trong cuộc thi Eurovision Song Contest tại Đức và xếp hạng 3 chung cuộc. Theo BTC FSchool Talent Show xác nhận, Trọng Hiếu sẽ là ca sĩ biểu diễn trong đêm Chung Kết ngày 19/03. Với những cú hit và tài năng nhảy của mình, Trọng Hiếu hứa hẹn mang những giai điệu sôi động, "bùng nổ" sân khấu.

Biên đạo xuất sắc (Best Choreographer) của MAMA 2020 - Quang Đăng sở hữu vũ đạo Ghen Cô Vy viral, mang trong mình bộ thành tích cực khủng như Dancer of the year 2013, Top 4 tài năng cuộc thi So You Think You Can Dance mùa đầu tiên sẽ ngồi ghế nóng Ban giám khảo.

Vocal Producer Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc không chỉ được biết đến là một giáo viên thanh nhạc, đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp mà cô còn là cố vấn nghệ thuật và đào tạo nghệ sĩ cho các công ty giải trí như WePro, ST 319, DreamS, Great Entertainment,...

Đồng thời, cô cũng là cố vấn nghệ thuật, vocal coach cho các chương trình âm nhạc như The Heroes, The Debut, giám khảo các giải thưởng âm nhạc như Làn Sóng Xanh và các chương trình học sinh, sinh viên toàn quốc.

Ngoài ra, Mỹ Ngọc còn giữ vai trò giảng dạy các ca sĩ có giọng ca nội lực, phải kể đến ca sĩ như: Hoàng Thuỳ Linh, Erik, Hà Nhi, Amee, Quân AP, Trang Pháp…

Sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng với chuyên môn dày dặn khiến các thí sinh, người hâm mộ vô cùng bất ngờ và phấn khích.

Cùng với sự dìu dắt, kinh nghiệm nghệ thuật dày dặn từ phía Ban giám khảo khách mời, các thí sinh Top 13 chắc chắn sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết trong đêm chung kết sắp tới.

Fschool Talent Show là sân chơi tài năng dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 hiện đang theo học các trường Tiểu học, THCS và THPT tại Hải Phòng. Được biết, đêm chung kết FSchool Talent Show năm nay chính thức diễn ra vào lúc 19h00 ngày 19/03, dự đoán trở thành sân chơi tài năng học sinh quy mô lớn tại Hải Phòng trong năm nay với sự đầu tư hoành tráng. Quy mô tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 800.000.000 đồng. Đặc biệt khi tham gia sự kiện, khán giả còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng những phần quà hấp dẫn.