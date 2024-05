Đám tang 2 cô gái trẻ trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: "Các cháu còn nhiều hoài bão phía trước"

Liên quan đến vụ hỏa hoạn ở Hà Nội khiến 14 người tử vong xảy ra vào ngày 24/5, gia đình đã đem tro cốt các nạn nhân về quê để an táng theo phong tục địa phương.

Đám tang chị L. và chị O. được tổ chức cùng ngày, địa điểm tổ chức cách nhau khoảng 100m

Sáng ngày 25/5, gia đình V.T.L (SN 1999) và N.T.K.O (SN 1996) - cả 2 là nạn nhân trong vụ cháy ở Hà Nội khiến 14 người tử vong - đã tổ chức đám tang tại quê nhà ở thôn Lại Thượng (xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Trong không khí tang thương, người dân làng Lại Thượng vẫn chưa hết bàng hoàng cho số phận của L. và O. Chỉ sau một đêm hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng 2 cô gái trẻ, vẫn còn rất nhiều hoài bão chưa thực hiện được.

Chia sẻ với chúng tôi, ông C. (bố ruột của L.) vội gạt nước mắt kể lại, khoảng 9h00 sáng ngày 24/5, một người thân gọi điện báo tin cho vợ ông về việc nghi cháu L. gặp nạn trong vụ cháy ở một tòa nhà trong ngõ 119 Trung Kính.

Nhà cô gái trẻ cách nhau vài khoảng trăm mét. Họ ở chung phòng trọ với nhau và đều tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính, Hà Nội.

Người thân đến chia buồn cùng gia đình chị L.

Nhận được tin, vợ ông C. gọi hàng chục cuộc điện thoại cho L. nhưng không ai bắt máy. Gia đình ông C. lập tức bắt xe đến nơi xảy ra vụ cháy ở địa điểm trên. Đến nơi, gia đình ông C. nhận được tin thi thể của các nạn nhân đã được chuyển đến nhà tang lễ.

"Lúc đầu, gia đình tôi đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 nhưng không thấy. Sau đó, chúng tôi đến Nhà tang lễ Cầu Giấy thì tìm được thi thể của con", ông C. nghẹn ngào nói.

Cũng theo ông C., L. và O. được gia đình nhanh chóng nhận ra bởi thi thể của cả 2 vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị bỏng nhẹ trên mặt, nghi do ngạt khí dẫn đến tử vong.

"Con thường xuyên gọi điện tâm sự với chúng tôi và cứ cuối tuần được nghỉ là lại về nhà chơi. Nhưng trước đêm xảy ra cháy, chắc do cháu bận công việc nên không gọi điện", ông C. nghẹn lại.

Ông D. (một người thân của chị L.) cho biết, do cả 2 mất cùng nhau và cùng "về nhà" với nhau nên giờ truy điệu phải cách nhau 1 tiếng đồng hồ để bà con, lối xóm trong làng kịp sắp xếp tham gia.

Tang lễ chị O.

Cách đó khoảng 100m là đám tang của nạn nhân N.T.K.O. Người thân của O. cũng đau đớn tột cùng khi nhận được tin O. tử vong.

"Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Các cháu còn quá trẻ, còn rất nhiều hoài bão phía trước nhưng không may gặp nạn trong vụ cháy", một người thân của chị O. chia sẻ.

Theo một số người thân của 2 gia đình nạn nhân cho biết, chị O. và chị L. rất chăm chỉ và ngoan ngoãn, thường xuyên về nhà thăm gia đình. Cả 2 là đôi bạn ở chung phòng với nhau và rất thân thiết.

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 24/5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường.

Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, có 14 người tử vong và đang xác định danh tính các nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ