Đắm đuối bên "tiểu tam trơ trẽn nhất showbiz", đạo diễn U70 làm điều gây phẫn nộ vào hôn lễ con gái

Vụ lùm xùm ngoại tình giữa Kim Min Hee và đạo diễn U70 Hong Sang Soo đã nóng trở lại trong những ngày qua sau khi nữ diễn viên họ Kim có thai con đầu lòng với nhân tình đáng tuổi bố. Tới tối 20/1, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho bất ngờ đăng video tiết lộ 1 số thông tin mới liên quan tới mối quan hệ ngoài luồng giữa Kim Min Hee - Hong Sang Soo, khiến netizen Hàn không khỏi phẫn nộ.

Trong video gây xôn xao, Lee Jin Ho cho biết Hong Sang Soo mải đắm đuối bên nữ minh tinh họ Kim và đã phớt lờ con gái trong ngày đặc biệt: "Hong Sang Soo vốn rất yêu thương con gái. Thế nhưng, con gái nam đạo diễn đã kết hôn từ 2-3 năm trước mà ông ấy lại không tới dự hôn lễ. Không chỉ mất hút trong đám cưới, người ta còn nói rằng Hong Sang Soo cũng chẳng gửi tiền mừng cho hôn lễ của con gái mình".

Hong Sang Soo không thèm xuất hiện trong hôn lễ con gái, đồng thời cũng chẳng gửi tiền mừng

Lee Jin Ho hé lộ thêm về phản ứng của vợ Hong Sang Soo trước động thái nói trên từ nam đạo diễn: "1 người quen của vợ Hong Sang Soo sau khi biết chuyện đã thốt lên 1 câu bất bình: ‘Ông Hong Sang Soo làm vậy là vô cùng quá quắt’. Thế nhưng vợ vị đạo diễn này chỉ đáp lại rằng: ‘Ông ấy vốn là người như vậy mà’ 1 cách bình thản".

Bên cạnh đó, cựu phóng viên họ Lee cũng làm rõ thông tin Hong Sang Soo từng cắt tài trợ học phí cho con gái du học bên Mỹ. Theo lời Lee Jin Ho, ngay từ đầu bà ngoại mới là người chi trả toàn bộ học phí cho con gái Hong Sang Soo, còn vị đạo diễn này vốn không liên quan.

Lee Jin Ho còn hé lộ thêm về xuất thân của bà xã Hong Sang Soo: "Vợ ông ấy đã học cấp 3, đại học ở Mỹ và có thẻ thường trú từ những năm 1980. Điều này có nghĩa là vợ Hong Sang Soo đến từ gia đình khá giả. Bà ngoại vốn rất yêu quý cháu gái, chính là người đã chi trả toàn bộ học phí cho con gái Hong Sang Soo".

Vợ Hong Sang Soo xuất thân từ gia đình khá giả

Hong Sang Soo - Kim Min Hee là cặp đôi bị ghét nhất xứ Hàn trong những năm qua. Âu cũng là bởi nữ diễn viên sinh năm 1982 đã làm tiểu tam phá hoại gia đình của vị đạo diễn hơn 22 tuổi. Vào năm 2015, nữ diễn viên 8X lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm.

Truyền thông Hàn cho biết vì yêu Kim Min Hee say đắm, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình. Điều này khiến "bà cả" phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: "Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải".

Để được ở bên Kim Min Hee, đạo diễn họ Hong gấp rút đệ đơn ly hôn vợ từ năm 2016 nhưng đã bị tòa án bác bỏ. Sau khi không thể ly hôn, Hong Sang Soo quyết định dọn về sống chung với Kim Min Hee, và cặp đôi này trơ trẽn ngoại tình suốt hơn 10 năm qua.

Hong Sang Soo - Kim Min Hee trở thành "cái gai" trong mắt công chúng xứ Hàn suốt 10 năm qua

Nguồn: Sports Chosun