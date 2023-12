Đám cưới Diễm My 9x: Cô dâu khoe vai trần gợi cảm, khoảnh khắc tình tứ bên chú rể gây sốt

Tối 21/12, đám cưới của Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn được diễn ra tại trung tâm tổ chức sự kiện sang trọng ở TP.HCM. Ngày trọng đại của cặp đôi có sự hiện diện của gia đình 2 bên, người thân và những bạn bè thân thiết. Nhiều nghệ sĩ đình đám như Tóc Tiên, Ái Phương, Midu... dành thời gian có mặt, gửi lời chúc phúc đến đôi tân lang tân nương.

Đám cưới bắt đầu vào lúc 18h, cô dâu chú rể chính thức lộ diện để chào đón và chụp ảnh với các khách mời. Trong ngày đặc biệt, Diễm My 9x xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng, ghi điểm với nhan sắc mỹ miều và gợi cảm. Bên cạnh là doanh nhân Vinh Nguyễn diện bộ suit đen sang trọng, khoe phong thái lịch lãm. Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi khiến nhiều người hạnh phúc lây.

Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn lộ diện trong tiệc cưới

Diễm My 9x diễn váy cưới trắng, khoe vai trần gợi cảm

Doanh nhân Vinh Nguyễn diện bộ suit sang trọng, ghi điểm với phong thái lịch lãm

Không gian lễ cưới được trang trí nhẹ nhàng, tạo điểm nhấn bằng những khung ảnh lãng mạn của cặp đôi

Được biết, Diễm My và chồng sắp cưới lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Từng có một khoảng thời gian Vinh Nguyễn sống ở Úc nên cặp đôi phải chấp nhận yêu xa. Trong quá trình yêu đương, cả hai cũng từng rạn nứt, song Diễm My 9X và Vinh Nguyễn vẫn quyết định hàn gắn và hạnh phúc cho đến hiện tại. Cho đến cuối năm 2022, Diễm My 9X chính thức hé lộ hình ảnh được bạn trai cầu hôn lãng mạn ngay trên khinh khí cầu kèm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.