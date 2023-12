Trước giờ G đám cưới Diễm My 9X: Cô dâu lộ diện bên hội bạn, 1 sao Việt gặp chuyện "dở khóc dở cười"

Tối 21/12, diễn viên Diễm My 9X sẽ tổ chức đám cưới tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM. Sau nhiều năm làm nghề, ngày vui của nữ diễn viên quy tụ nhiều sao Việt đình đám. Ngoài Lan Ngọc, Diệu Nhi, Minh Tú, Võ Hoàng Yến, Nhã Phương... thì trước giờ G một loạt khách mời Vbiz như Jun Vũ, Hoa hậu Khánh Vân, NS Hồng Vân, Duy Khánh đã xác nhận sẽ đổ bộ để chúc phúc.

Đáng nói, ca sĩ ST Sơn Thạch gặp chuyện "dở khóc dở cười" là đến nay mới phát hiện Diễm My 9X cũng gửi thiệp mời anh đến dự lễ gia tiên hôm 16/12. Vì không nhìn được tấm thiệp này nên ST Sơn Thạch đã bỏ lỡ một ngày vui của người đồng nghiệp.

Hàng loạt sao Việt check in khoe thiệp mời cưới của cô dâu Diễm My 9X và Vinh Nguyễn

ST Sơn Thạch tự trách vì bỏ lỡ ngày lễ gia tiên của Diễm My do không nhìn thấy tấm thiệp mời này

Trước đó, những người bạn thân thiết với cô dâu đã góp mặt trong lễ gia tiên

Chỉ còn vài tiếng nữa là bước vào lễ đường, Diễm My 9X lộ diện xinh xắn bên hội bạn thân Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Khả Ngân, Thuỳ Anh, Ái Phương... Quỳnh Châu tiết lộ cô dâu và những người bạn sẽ có màn "hát live 100%" để khuấy động đám cưới tối nay. Trước đó, Diễm My 9X khoe cô và ông xã cũng chuẩn bị nhiều tiết mục nhảy để trình diễn trước các khách mời trong ngày trọng đại. Nữ diễn viên và ông xã doanh nhân đã dành gần 1 năm để chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

Diễm My lộ diện tươi tắn trước giờ G hôn lễ

Cô dâu cùng bạn thân chuẩn bị tiết mục văn nghệ để diễn trong đám cưới

Trước đó, Diễm My 9X cũng lên tiếng trước nghi vấn giải nghệ hậu kết hôn: "Suốt thời gian làm nghệ thuật mình hoạt động không ngơi nghỉ, thời điểm hiện tại My muốn dành thời gian cho gia đình và chăm sóc ngôi nhà, cũng như hoạt động kinh doanh. Sau kết hôn, My cũng sẽ học hỏi thêm ở gia đình chồng để kinh doanh nhà hàng".