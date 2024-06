Đám cưới đẹp như cảnh phim của tài tử có gương mặt trẻ thơ nhất Hollywood và vợ cũ Elon Musk tại làng cổ

Truyền thông quốc tế đưa tin vào ngày 22/6 (giờ Anh), tài tử có gương mặt trẻ thơ nhất Hollywood Thomas Brodie-Sangster đã tổ chức đám cưới với nữ diễn viên Talulah Riley tại ngôi làng cổ Anstey, Hertfordshire, Anh. Đám cưới được tổ chức tại nhà thờ theo phong cách cổ điển, có xe ngựa rước dâu và khách mời cũng rời đi trên những chiếc xe ngựa để đến tiệc chiêu đãi. Nhiều người nhận xét khung cảnh đám cưới này đẹp tựa cảnh phim.

Trong những bức ảnh hiếm hoi được hé lộ, có thể thấy cặp đôi chị em cách nhau 5 tuổi vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Thomas Brodie-Sangster. Trong khi đó, Talulah Riley được biết đến là vợ cũ của tỷ phú Elon Musk. Cô từng kết hôn với tỷ phú này 2 lần, từ 2010-2012 và 2013-2016.

Thomas Brodie-Sangster và Talulah Riley kết hôn sau 3 năm hẹn hò

Đám cưới của tài tử có gương mặt trẻ thơ nhất Hollywood và vợ cũ Elon Musk được tổ chức ở 1 ngôi làng cổ tại Anh

Đám cưới diễn ra theo phong cách cổ điển, có khung cảnh đẹp như phim

Talulah Riley gặp Thomas Brodie-Sangster lần đầu vào tháng 3/2021. Lúc này, cả 2 đóng vai tình nhân trong phim Pistol. Tin đồn hẹn hò nhanh chóng nổ ra nhưng họ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhân. Mãi đến Gala dinner của Giải thưởng điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) 2022, cặp đôi mới công khai nắm tay nhau trên thảm đỏ.



Đến tháng 7/2023, cặp đôi thông báo đính hôn. Trên trang cá nhân, vợ cũ Elon Musk đăng ảnh bên hôn phu mới cùng thông báo: "Rất vui được chia sẻ rằng sau 2 năm hẹn hò, tôi và Thomas Brodie-Sangster đã đính hôn!".

Cặp đôi công khai mối quan hệ tại thảm đỏ Gala dinner của Giải thưởng điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) 2022...

... và đính hôn vào hè 2023

Thomas Brodie-Sangster sinh năm 1990 tại Anh, nổi tiếng từ năm 13 tuổi khi tham gia bộ phim hài tình cảm kinh điển Love Actually. Nam diễn viên nổi tiếng với gương mặt trẻ thơ. Trong suốt 2 thập kỷ, Thomas Brodie-Sangster nổi danh qua loạt phim Gambit Hậu, Nanny McPhee, The Last Legion, Maze Runner và lồng tiếng cho nhân vật Ferb Fletcher của Phineas And Ferb.

Trong khi đó, Talulah Riley sinh năm 1985 tại Anh, bắt đầu đóng phim từ năm 2003. Các tác phẩm nổi bật của vợ cũ Elon Musk có thể kể đến như Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Westworld, Pistol, St Trinian's, The Boat That Rocked, Inception...

Thomas Brodie-Sangster nổi danh từ bộ phim đầu tay Love Actually

Talulah Riley hơn Thomas Brodie-Sangster 5 tuổi, từng 2 lần kết hôn với tỷ phú Elon Musk

Nguồn: People, The Sun

https://kenh14.vn/dam-cuoi-dep-nhu-canh-phim-cua-tai-tu-co-guong-mat-tre-tho-nhat-hollywood-va-vo-cu-elon-musk-tai-lang-co-20240625213031721.chn