Đâm chết bạn nhậu bàn kế bên vì "bị nhìn"

Lê Văn Hiếu đã bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Sáng 30/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt khẩn cấp Lê Văn Hiếu, sinh năm 1989, ngụ ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, về hành vi giết người.



Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26/8/2022, Lê Văn Hiếu nhậu cùng với nhóm bạn ở quán nhậu tọa lạc tại ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình. Trong lúc nhậu, Hiếu thấy Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1994, ngụ xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, ngồi bàn kế bên nhìn mình. Sau đó, Hiếu và Sơn xảy ra cự cãi, lớn tiếng.

Không kiềm chế được cơn tức giận, Hiếu vào quán lấy một con dao Thái Lan đâm vào người Sơn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Sơn đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Thanh Bình.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Đồng Tháp đã khẩn trương tới ngay hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét nhanh đối tượng. Qua 15 giờ truy tìm, lực lượng Công an đã bắt nóng đối tượng gây án đang lẩn trốn tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Qua làm việc bước đầu, Hiếu khai nhận do mâu thuẫn tức thời trong lúc nhậu nên đã dùng dao đâm Sơn tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hiếu để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.