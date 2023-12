Đại tiệc snack lớn hàng đầu của năm - Oishi Siêu Snack Party gây chấn động với vô vàn hoạt động cực đỉnh

Có mặt tại Việt Nam từ những năm 1990, Oishi từ lâu đã có một vị trí nhất định trong cộng đồng mê snack. Mặc dù vậy, Oishi chưa bao giờ ngừng cập nhật, đổi mới để phù hợp với xu hướng thời đại, bắt kịp với sở thích, thị hiếu của khách hàng cũng như thị trường.

Tại đại tiệc Oishi Siêu Snack Party lần này, khán giả sẽ được đắm mình trong khung cảnh lễ hội nhộn nhịp và cách thiết kế, bày trí mang đậm chất Y2K với những họa tiết kẻ caro cùng những màu sắc nổi bật quen thuộc với nhiều thế hệ. Không chỉ trải nghiệm những siêu phẩm snack thuộc vũ trụ snack Oishi mà còn có cơ hội được tham gia các trò chơi siêu đỉnh, đắm mình trong sân khấu âm nhạc đỉnh cao và nhận được những phần quà đặc biệt từ Oishi. Sự kiện khuấy động không khí cuối tuần tại Aeon Mall Tân Phú khi kéo dài 3 ngày liên tục với hàng loạt trò chơi thú vị, phù hợp mọi lứa tuổi để mang về "Snack không giới hạn". Những fan snack đã rinh về cho mình loạt quà tặng như túi snack siêu to khổng lồ, những chiếc túi tote & áo thun siêu đặc biệt đến từ Oishi.

Khu vui chơi của Oishi Siêu Snack Party 2023 gồm 4 hoạt động thử thách sức bền về thể lực và trí nhớ. Sự kiện lần này được Oishi thiết kế phù hợp cho mọi lứa tuổi tham gia nên phù hợp với cả gia đình, các bạn nhỏ và bạn bè cùng đến để sẻ chia những phút giây vui vẻ và rinh thêm nhiều quà về nhà.

Thu hút gần 600 lượt chơi trong suốt 3 ngày sự kiện, trò chơi "Siêu Đỉnh Gắp Snack" xứng đáng với danh hiệu "ngôi sao" của Oishi Siêu Snack Party 2023. Bạn sẽ được hóa thân thành chiếc máy gắp "size đại" để ôm trọn những gói snack hấp dẫn bên dưới bể chứa snack với thể tích hàng chục mét khối chứa đầy những gói snack đến từ Oishi. Đặc biệt, trò chơi năm nay được nâng cấp cho hai người chơi cùng nhau trong một lượt. Điều này vừa giúp tăng tính cạnh tranh, vừa kích thích người chơi cố gắng mang về nhiều snack hơn so với những năm trước.

Nhiều người chơi sau khi tham gia sự kiện đều cho biết họ đến Đại tiệc snack chính là để trải nghiệm trò chơi "Siêu Đỉnh Gắp Snack".

Năm nay, Oishi Siêu Snack Party còn trình làng một trò chơi mới toanh: "Siêu Snack Mê Cung" - Trải nghiệm "The Maze Runner" đời thật. Ngoài ra, trò chơi "Snack Trên Cao - Turn Down For What" và "Phiêu Nhịp Snack" cũng là hai khu vực được đông đảo khán giả mong muốn trải nghiệm. Các trò chơi này đã thu hút hơn 5000 người tham gia trong suốt chuỗi sự kiện lần này.

Bên cạnh những khu vực trải nghiệm, Oishi Siêu Snack Party 2023 còn gửi tặng các snack fans 3 buổi tiệc âm nhạc với dàn sao cực hot như: Anh Tú, LyLy, Kay Trần, Phúc Du, Phương Mỹ Chi, Grey D, Pháo. Dàn sao không chỉ mang đến những bản hit đình đám như thường lệ, mà còn dành thời gian giao lưu và trải nghiệm chơi game cùng fans với những phần quà bất ngờ. "Siêu Đỉnh Gắp Snack" là trò chơi mà Anh Tú có chia sẻ là thú vị nhất, ấn tượng nhất Siêu Snack Party năm nay.

Anh Tú bộc bạch sau khi hoàn thành tiết mục: "Tú rất vui khi được tham gia các hoạt động của Oishi, từ việc biểu diễn đến tham gia các trò chơi. Tú rất hạnh phúc khi được gần hơn với khán giả. Đây là điều khiến tôi cảm thấy phấn khích. Tú muốn gửi lời cảm ơn đến Oishi vì đã cho Tú và các nghệ sĩ khác cơ hội để đến và giao lưu với khán giả. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với Oishi. Mỗi khi xem phim, tôi không thể thiếu snack Oishi được. Đó là điều hiển nhiên".

Ngoài ra, những khoảnh khắc đầy tình cảm của Anh Tú - LyLy trên sân khấu của sự kiện cũng nhanh chóng trở thành đề tài "nóng" trên các trang mạng xã hội. Nhiều đoạn clip ngắn cắt những "cú chạm" đầy tinh tế của bộ đôi ở Oishi Siêu Snack Party đã nhận được hàng trăm nghìn lượt view trên nền tảng TikTok.

Kay Trần khẳng định bản thân rất vui khi được gửi lời mời đến tham gia Oishi Siêu Snack Party 2023. Những hoạt động trong chương trình khiến các nghệ sĩ cảm thấy phấn khích. Nam rapper Love Like That cũng mong muốn được trải nghiệm "Siêu Đỉnh Gắp Snack", thậm chí còn hài hước "đe dọa" sẽ sử dụng "máy xúc" để vượt qua kỷ lục của Anh Tú.

Với thành công của sự kiện năm nay, nhiều khán giả mong đợi Oishi sẽ tiếp tục có thêm những hoạt động như Oishi Siêu Snack Party trong những năm sắp tới. Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình cũng khẳng định đây là một hoạt động rất ý nghĩa, giúp họ có cảm giác không phải đi show mà như đang đi chơi cùng người hâm mộ.

Những trò chơi tuy không khó nhưng cũng đủ thử thách làm tất cả khán giả có mặt đều phấn khích. Quan trọng hơn, ai tham gia cũng đều có cơ hội mang phần thưởng là những gói snack chất lượng cao của Oishi về nhà nên sự vui vẻ và những nụ cười là thứ luôn thường trực trên khuôn mặt của các khán giả.