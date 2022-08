Đại học Tasmania - bến đỗ du học cho những tín đồ yêu thiên nhiên và hoạt động ngoại khóa

Năm 2022, Đại học Tasmania cung cấp nhiều học bổng giá trị lên đến 50% cho sinh viên Việt Nam, cộng với nhiều chính sách ưu tiên tại Bang đảo thiên đường của nước Úc.

Đầu vào vừa sức và học bổng hào phóng cho học sinh cấp 3 và người đã tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam

Năm 2022, Đại học Tasmania (University Of Tasmania) áp dụng chính sách học bổng từ 15-50% cho toàn khóa với các ngành: Y Dược, Khoa học - kỹ thuật, Luật, Kinh doanh - Kinh tế, Marketing,…

Học sinh cấp ba có thể nhập học bậc cử nhân tại Đại học Tasmania nếu có bằng tốt nghiệp THPT tại Việt Nam, đạt GPA từ 7.0 (một số chương trình chuyên biệt có yêu cầu cao hơn). Đối với hồ sơ ứng tuyển học bổng, học sinh cần đạt GPA từ 7.6 và Đại học Tasmania sẽ xét duyệt tự động hồ sơ trên hệ thống để đề xuất học bổng phù hợp với điểm GPA và không yêu cầu về hoạt động ngoại khóa. Nhờ đó, học sinh có thể tập trung nâng cao điểm học tập, giảm tải áp lực cạnh tranh khốc liệt với những cơ hội ít ỏi tại các bang khác.

Trường có chương trình học từ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ với điều kiện không quá khó so với mặt bằng chung tại Việt Nam. Đối với bậc sau đại học, Đại học Tasmania công nhận bằng tốt nghiệp đại học từ các trường tại Việt Nam và không xét điểm trung bình tốt nghiệp đại học đầu vào.

Yêu cầu tiếng Anh cho bậc đại học và sau đại học lần lượt là IELTS 6.0 và IELTS 6.5. Đại học Tasmania cũng công nhận các chứng chỉ tiếng Anh khác bao gồm TOEFL, PTE, Cambridge và OET.

Bên cạnh đó, nhằm mở rộng cơ hội đến Australia du học, trường cung cấp khóa học Tiếng Anh tại trường đi kèm với học bổng 20 tuần học miễn phí dành cho học sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và có thể kết hợp với các học bổng khác. Học sinh sau khi hoàn thành khóa có thể chuyển tiếp thẳng vào ngành học chính.

Trải nghiệm cuộc sống du học ‘cực chất’ tại Tasmania

Không chỉ là điểm đến "sáng giá" cho kế hoạch du học, Tasmania còn là bang đảo du lịch thiên đường nổi tiếng tại Úc. Với khí hậu ôn hòa khá giống với Việt Nam cùng hệ sinh thái đa dạng, khuôn viên học tập của sinh viên Đại học Tasmania luôn trong lành, gần gũi với thiên nhiên, giúp cân bằng việc học tập và trải nghiệm cuộc sống du học.

Tasmania sở hữu những địa điểm vui chơi, công viên giải trí, bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng, các khu chợ bản địa sầm uất cùng nền ẩm thực đa dạng, độc báo. Đặc biệt, với hệ thống giao thông công cộng hiện đại giá rẻ, sinh viên tại University Of Tasmania dễ dàng di chuyển đến nhiều thành phố, quốc gia lớn khác. Chỉ mất chưa đến 2h bay từ Tasmania đến Sydney và Melbourne. Con người và văn hóa tại Tasmania rất gần gũi và thân thiện, lối sống cởi mở, hiện đại, yêu chuộng các hoạt động thể thao ngoài trời như trekking, lướt sóng, đi bộ đường dài,…

So với các trường nằm cùng thứ hạng, chi phí học tập và sinh hoạt tại Đại học Tasmania rẻ hơn 70% so với các nơi khác, sinh viên tại Tasmania cũng dễ dàng tìm kiếm việc làm thêm phù hợp với mức lương rủng rỉnh.

Bên cạnh đó, với vị trí là trường Đại học duy nhất tại Tiểu Bang và nằm trong Regional Australia, sinh viên Đại học Tasmania có nhiều lợi thế về việc xin visa, có thêm điểm cộng khi xin Thường trú nhân và có đến 5 năm ở lại làm việc sau tốt nghiệp. Ngoài ra, Đại học Tasmania cũng có ưu thế trong việc tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp, công ty tại Bang cũng như có hơn 400 đối tác tại 123 quốc gia trên thế giới để hỗ trợ và cung cấp triển vọng việc làm tiềm năng cho sinh viên.

University Of Tasmania là "bệ phóng" lý tưởng với nhiều chính sách học bổng cho du học sinh quốc tế

Đại học Tasmania là một trong những trường đại học có truyền thống giáo dục lâu đời nhất nước Australia, xếp hạng 301 trường đại học trên thế giới (theo Academic Ranking of World Universities 2021) và có nhiều thành tích ấn tượng tại các giải thưởng giảng dạy của Australia.

