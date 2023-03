Đại học FPT phát động cuộc thi Vietnam Robotics Challenge 2023 cho học sinh THPT toàn quốc

Với mong muốn tạo ra một sân chơi trong lĩnh vực robotics, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ xây dựng các kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học (STEAM) để giải quyết những vấn đề nhức nhối toàn cầu, Trường Đại học FPT Hà Nội tổ chức cuộc thi "Vietnam Robotics Challenge 2023" (VRC 2023) với sự phối hợp của đơn vị chuyên môn – Maker Việt. Cuộc thi dành cho toàn thể học sinh của các trường THPT trên cả nước.



Ban tổ chức VRC và đại diện các trường THPT trong ngày khởi động cuộc thi.

Sáng ngày 29/3, sự kiện khởi động cuộc thi đã diễn ra tại Trường Đại học FPT Hà Nội với sự góp mặt của các đại diện trường Đại học FPT và ban tổ chức gồm: cô Vũ Thu Hiền - Chánh văn phòng Tổ chức giáo dục FPT, thầy Nguyễn Hùng Quân - Trưởng Ban tuyển sinh Đại học FPT Hà Nội - Trưởng Ban tổ chức, anh Lê Ngọc Tuấn - Founder Maker Việt - Trưởng ban chuyên môn VRC 2023.

Về phía khách mời gồm: thầy Nghiêm Hồng Trung - hiệu trưởng trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất, thầy Kiều Cao Nam - hiệu phó trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất, thầy Khuất Văn Tiến - hiệu phó trường THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất, thầy Nguyễn Quốc Huy - hiệu phó trường THPT Quốc Oai, thầy Vũ Đình Hà - hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, thầy Nguyễn Hồng Quang - hiệu trưởng trường THPT Chương Mỹ A, thầy Nguyễn Lễ - hiệu phó trường THPT Thạch Thất, thầy Nguyễn Trung Kiên - Bí thư đoàn trường THPT Tùng Thiện.

Cùng các thầy cô mentor dẫn đội đến từ các trường: THPT Liên Hà, THPT Sơn Tây, THPT Đoàn Thị Điểm, THPT Ba Vì, THPT Yên Hoà và THPT Chuyên Sư Phạm.

Thầy Nguyễn Hùng Quân - Trưởng Ban Tuyển sinh Đại học FPT Hà Nội - Trưởng Ban tổ chức VRC 2023 chia sẻ tại buổi kick off

Phát biểu khởi động cuộc thi, thầy Nguyễn Hùng Quân - Trưởng Ban tổ chức VRC 2023 cho biết: "Sau 2 mùa tổ chức, Đại học FPT tin rằng Vietnam Robotics Challenge là sân chơi bổ ích được đông đảo các bạn học sinh đến từ nhiều trường THPT ủng hộ và hào hứng tham gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cuộc thi trong tương lai để mang lại nhiều trải nghiệm đáng giá cho tuổi trẻ của các bạn".

Anh Lê Ngọc Tuấn - Trưởng ban chuyên môn VRC 2023 khẳng định BTC sẽ mang những trải nghiệm từ cuộc thi quốc tế về Việt Nam để các bạn học sinh THPT trong nước có thể học hỏi, tạo lợi thế cạnh tranh trong tương lai với các cường quốc về công nghệ.

Thầy Nguyễn Quốc Huy - Phó Hiệu trưởng trường THPT Quốc Oai, Hà Nội đánh giá: "Vietnam Robotics Challenge sẽ giúp các em học sinh hăng say hơn trong học tập, sáng tạo và hướng về công nghệ để góp phần giải quyết những vấn đề chung của toàn cầu".

Thầy Nguyễn Quốc Huy - Phó Hiệu trưởng trường THPT Quốc Oai, Hà Nội (thứ 2 từ bên phải) bày tỏ sự ấn tượng với chủ đề "Zero Carbon" - một vấn đề "nóng" của thế giới.

Ngoài được thực hành và trải nghiệm những sản phẩm công nghệ, các đội thi sẽ có cơ hội nhận Học bổng từ 10% đến 30% của Trường Đại học FPT. Đặc biệt, đội có thành tích tốt sẽ có cơ hội trở thành thành viên của đội FIRST – Vietnam Team để đại diện cho Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế First Global Challenge. Bên cạnh đó, các thành viên thi đấu xuất sắc sẽ có cơ hội cùng Maker Việt trải qua khóa huấn luyện các kỹ năng mới để trở thành kỹ sư robotics.

Được truyền cảm hứng từ cuộc thi quốc tế FIRST Global Challenge, cuộc thi Vietnam Robotics Challenge 2023 mang tới chủ đề chính thức là "Zero Carbon". Các đội sẽ thực hiện nhiệm vụ xây dựng những chú robot làm việc trong các nhà máy xử lý CO2, nhằm giảm thiểu và ngăn không cho CO2 tích tụ trong bầu khí quyển, hướng đến mục tiêu "Net Zero" theo xu hướng toàn cầu.

Cuộc thi được chia thành 3 vòng đấu: vòng sơ loại, vòng bán kết và vòng chung kết. Mỗi trường có duy nhất một đội tham gia, mỗi đội gồm 3-7 thành viên chính thức.

Ở vòng sơ loại, 03 đội đến từ 03 trường THPT được ghép thành 01 liên minh, mỗi đội sẽ có 04 – 05 lượt thi đấu. 24 đội thi có điểm số cao nhất để vào vòng Bán kết. Tại vòng bán kết và chung kết, 02 đội đến từ 02 trường THPT được ghép thành 01 liên minh để thi đấu. Sau hai vòng, BGK sẽ chấm điểm và chọn ra các đội Nhất/Nhì/Ba chung cuộc.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/07/2023 tại Trường Đại học FPT Hà Nội – Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.