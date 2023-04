Đại gia Trung Quốc chi tiền khủng mua khu vườn rộng 30.000m2 để biến thành tác phẩm nghệ thuật: Mất nhiều năm mới mua xong đất, ròng rã 20 năm vẫn chưa hoàn thành

Sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Quảng Châu vào năm 1992, không giống như các nghệ sĩ ở Bắc Kinh và Thượng Hải thuê studio để vẽ hoặc thai nghén trong các nhà máy công nghiệp hóa, Trịnh Quốc Cốc trở về Dương Giang (Trung Quốc) với ý tưởng về một studio độc đáo cho riêng mình ở quê nhà.

Tại đây, năm 2000, ông tìm thấy một mảnh đất 5.000m2 ở ngoại ô và quyết định nhận khoán. Năm 2004, ông tiếp tục mua thêm đất để mở rộng diện tích. Đến nay, studio của nghệ sĩ này đã biến thành khu vườn rộng khoảng 30.000m2 với những khối kiến trúc đặc sắc và độc đáo. Công trình này đã kéo dài hơn 20 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Năm 2005, Trịnh Quốc Cốc bắt đầu thực hiện công trình độc đáo của mình và đặt tên là "Age of Empires". Cùng với một số công nhân khác, ông đào sông hồ, đắp núi, trồng cây, xây dựng những ngôi nhà bằng bê tông cho "Age of Empires". Ngay từ đầu, nó không phải là một công trình được xây dựng theo bản vẽ có sẵn mà được thực hiện và điều chỉnh theo cảm hứng của tác giả.

Từ những những bản thảo rời rạc, dưới đôi mắt nghệ thuật và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, "Age of Empires” thành hình với hình dáng của một khu vườn đương đại, bao hàm thẩm mỹ phương Đông. Có đủ không gian trong và ngoài để mọi người lưu trú, nghỉ ngơi.

Bắt đầu từ năm 2012, nghệ sĩ này đổi tên "Age of Empires" thành "Liao Garden". Điều này đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường nghệ thuật của Trịnh Quốc Cốc. Nếu Age of Empires có thể được coi là sự mở rộng và phóng khoáng trong tư tưởng khi lấy cảm hứng từ bối cảnh game, thì 'Liao Garden' lại gợi ra một bức tranh mang bóng dáng của thư pháp, trà đạo, kiến trúc...ở Trung Quốc. Trong bối cảnh của một thực tại không nằm ở một vị trí địa lý cụ thể nào, nghệ sĩ tìm cách khám phá một thế giới tự do loại bỏ các khuôn mẫu có sẵn.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Trịnh Quốc Cốc, ông đã dành rất nhiều tâm huyết cho tuyệt tác để đời của mình. Bản thân ông đã dành ra rất nhiều thời gian và tiền bạc để mua đất và biến nơi đây thành một “thiên đường” riêng. Dù không chia sẻ chi phí để mua đất và xây dựng, tuy nhiên ai cũng hiểu rằng số tiền mà nghệ sĩ này bỏ ra cho mảnh vườn 30.000m2 là không hề nhỏ.

Bước vào khu vườn, trước mắt là một màu xanh mướt của cây cỏ, mang nét đẹp hoang vu và bí ẩn như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Nổi bật trong đây là chiếc giếng trời có hình tròn hoàn hảo với đường kính 12 mét. Theo chia sẻ của chủ nhân, khi bạn đứng bên trong và nhìn lên, kích thước hình tròn đó sẽ thay đổi theo vị trí đứng của bạn. Do đó, bạn vừa có thể nhìn được cả mặt trăng ngày rằm hay miệng giếng chuyển thành hình trăng lưỡi liềm khi di chuyển vị trí.

Tiếp đến là phòng trà hình kim tự tháp với chiều cao hơn 10m, có 2 phần là phần trụ ở dưới và phần trên là phòng trà với mái được làm mô phỏng theo hình kim tự tháp. Căn phòng này được xây dựng bằng trụ thép có đá lớn ở dưới làm cấu trúc hỗ trợ trong nước và nén chặt các trụ để chịu lực mà không cần đóng cọc trong nước.

Nơi đây, vẫn còn nhiều căn nhà khác hiện vẫn còn dang dở, chưa được hoàn thành. Dẫu vậy khi ghé thăm nơi này, mọi người có thể cảm nhận được rằng "Liao Garden" là sự kết hợp giữa nghệ thuật và kiến trúc, là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều về ý tưởng xây dựng cũng như quy mô của công trình, song Liao Garden của Trịnh Quốc Cốc vẫn là một điểm đến lý thú của những người thích chinh phục những không gian mới lạ.