4 mẫu váy hè lỗi mốt mua về chỉ phí tiền

Chắc hẳn giờ này nhiều chị em đã bắt đầu sắm sửa váy áo để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới. Với sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của thời trang, có rất nhiều mẫu mốt từng hot hit nay đã trở thành món đồ lỗi mốt, không còn hợp thời. Để mặc đẹp và bền bỉ, chị em nên lựa chọn những mẫu váy đơn giản có hoạ tiết nhẹ nhàng và hài hoà. Ngoài ra, khi đi shopping bạn cũng nên tránh 4 kiểu váy lỗi thời này.

Váy chấm bi to

Hoạ tiết chấm bi vốn không hề sến sẩm, thậm chí chúng còn vô cùng thanh lịch và nền nã. Thế nhưng, nếu bạn lựa chọn những chiếc váy có chi tiết chấm bi quá to hoặc màu sắc lệch lạc lại sẽ gây ra phản ứng trái ngược, khiến diện mạo của nàng trở nên quê kiểng và thiếu gu. Chính vì vậy, lựa chọn thích hợp nhất cho mùa hè là những mẫu váy chấm bi với gam màu nhẹ nhàng, nhã nhặn. Chúng sẽ giúp bạn tự tin mặc đẹp từ năm này qua năm khác mà không cần sắm sửa quá nhiều.

Váy hoạ tiết da động vật

Váy hoạ tiết da động vật là món đồ thứ 2 mà chị em không nên chi tiền để sắm về. Có 2 lý do khiến kiểu váy này bị ''xa lánh''. Đầu tiên là vì hoạ tiết đậm, hầm hố khiến người mặc trở nên kém tinh tế và dữ dằn hơn. Bên cạnh đó, những chiếc váy da động vật còn làm bạn trông ''dừ'' hơn so với tuổi thật, bất kể là trong độ tuổi nào chị em cũng không nên sắm về tủ đồ của mình. Nếu không quá am hiểu thời trang, bạn chỉ cần diện váy trơn màu là đã có thể mặc đẹp và sang hơn trong mùa hè.

Váy kẻ ngang đen trắng

Váy áo kẻ ngang giúp tôn vẻ thanh lịch và trẻ trung cho người mặc. Tuy nhiên, nếu kích cỡ đường kẻ quá to sẽ khiến vóc dáng của chị em bị chia làm nhiều khúc to nhỏ khác nhau. Chưa kể, váy kẻ ngang đen trắng có thể gây hoa mắt, khiến người đối diện cảm thấy khó chịu. Diện kiểu váy này còn không tôn được dáng, việc phối đồ cũng khó khăn hơn và làm chị em mất điểm phong cách trầm trọng.

Váy hoạ tiết thổ cẩm

Kiểu váy cuối cùng không nên xuất hiện trong tủ đồ mùa hè của các chị em chính là váy thổ cẩm. Các chi tiết hoa văn được in trên váy là điểm trừ cực mạnh cho dù phom dáng có xinh xắn đến nhường nào. Các chị em từ độ tuổi 25+ không nên diện kiểu váy này vì chúng dễ làm bạn trông già hơn, khiến diện mạo kém sức sống và thiếu đi sự năng động. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên những mẫu đầm hoa nhí tươi tắn cho mùa hè.

Ảnh: Pinterest