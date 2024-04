Đại diện Việt Nam mang nét đẹp truyền thống đến FIRST Championship 2024

FIRST Championship, là giải đấu công nghệ quy mô quốc tế được tổ chức vào tháng 4 hàng năm tại Mỹ. Mỗi mùa giải FIRST Championship bao gồm FIRST LEGO League Explore, FIRST LEGO League Challenge, FIRST Tech Challenge, FIRST Robotics Competition quy tụ gần 1 triệu học sinh trên toàn cầu đến từ hơn 100 quốc gia tham dự.



Trong khuôn khổ giải đấu FIRST Championship 2024, đại diện của Việt Nam - đội thi FPT3DN.Robotown đến từ Trường THPT FPT Đà Nẵng sẽ tham gia thi đấu tại cuộc thi First Tech Challenge (FTC). Anh Lê Ngọc Tuấn - Trưởng ban Chuyên môn FIRST Tech Challenge Vietnam chia sẻ: "FTC luôn đề cao tinh thần học hỏi, sẻ chia và cộng tác, các đội thi không chỉ cạnh tranh để giành chiến thắng, mà còn hợp tác với nhau để cùng nhau học hỏi và phát triển, đồng thời đây còn là sân chơi để các đội thi giao lưu, chia sẻ các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc."

Chính bởi lẽ đó, trước thềm cuộc thi FTC, đội thi FPT3DN.Robotown đã chuẩn bị các sản phẩm mang hình ảnh Việt Nam đặc trưng để mang tới Mỹ, trong đó bao gồm món quà tặng đặc biệt là chuồn chuồn tre có khả năng tự thăng bằng. Chuồn chuồn tre,có nguồn gốc từ thiên nhiên truyền tải ý nghĩa đặc biệt cân bằng thể chất, lý trí và cảm xúc, là những điều đội tuyển Fschools muốn truyền tải tới các bạn bè quốc tế.

Những con chuồn chuồn tre với đủ sắc màu được đội thi FPT3DN.Robotown chuẩn bị

Trước đó, tại chung kết quốc gia First Tech Challenge Vietnam, diễn ra với sự tham gia tranh tài của 26 đội thi đến từ các trường phổ thông trên toàn quốc, đội thi FPT3DN.Robotown đến từ Trường THPT FPT Đà Nẵng đã xuất sắc đạt giải thưởng Inspired Award (giải thưởng Truyền cảm hứng), giành quyền đại diện Việt Nam tham dự FTC tại Mỹ.

Đội thi FPT3DN.Robotown đạt giải Inspire Award trở thành đại diện Việt Nam tham dự FTC tại Mỹ

Thầy Nguyễn Quang Vũ - Trưởng nhóm STEM (Trường THPT FPT Đà Nẵng) đồng thời cũng là giáo viên hướng dẫn đội thi FPT3DN.Robotown cho biết: "Bên cạnh các món quà, đội thi còn chuẩn bị một số tiết mục được học tại FPT Schools, với mong muốn tạo bất ngờ và lan tỏa các nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế."



Được biết, tại Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools), học sinh không chỉ được học những kiến thức mới về công nghệ, STEM mà bên cạnh đó còn được học các môn học mang bản sắc văn hóa dân tộc. Tại FPT Schools, Võ Việt - Vovinam là môn học phổ cập tại tất cả các trường trong hệ thống. Thông qua môn học này, nhà trường không chỉ hướng đến việc rèn luyện, nâng cao thể lực, sự nhạy bén trong suy nghĩ cũng như phản xạ, mà còn muốn học sinh nêu cao tinh thần thượng võ, tu dưỡng tinh thần võ đạo, lòng tự hào dân tộc. Ngoài Vovinam, học sinh FSchools còn được học về nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu… để hướng học sinh về nguồn cội, chung tay phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

Thành lập vào năm 2013, FPT Schools gồm 3 cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông với nhiều cơ sở tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Với triết lý hành động "làm khác để làm tốt", FPT Schools tiên phong kiến tạo trải nghiệm trưởng thành cho học sinh thông qua đào tạo kiến thức, kỹ năng và các cơ hội khám phá bản thân, hướng nghiệp trên quan điểm sáng tạo, thấu hiểu và dựa vào các nền tảng công nghệ giáo dục tiên tiến.

Song song với chương trình theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, FPT Schools tích hợp bổ sung các chương trình đào tạo quan trọng nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh như ngoại ngữ, STEM, AI và Robotics, công nghệ, chương trình phát triển cá nhân toàn diện theo chuẩn kỹ năng thế kỷ 21 và các môn học mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sau hơn 10 năm hoạt động, FPT Schools có 12 đơn vị trường tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hóa và đã được cấp phép đầu tư tại Huế và Hậu Giang. Hệ thống Trường phổ thông FPT cũng có kế hoạch tiếp tục mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong những năm tới.