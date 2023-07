Đại diện công ty RV-OPV trao giải thưởng cho Top 5 đề cử Người đẹp biển Miss World Vietnam 2023

Sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest - VBFF 4 thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2023 được sáng lập bởi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Năm nay, VBFF quay trở lại và tổ chức tại Bán đảo Hải Giang, tỉnh Bình Định. Sự kiện được tổ chức 2 ngày với chủ đề Beauty Beach và Calling in love trình diễn các bộ sưu tập đến từ các Nhà thiết kế nổi tiếng trong nước.



Giữa không gian thiên nhiên với cát vàng, biển xanh đầy lãng mạn từng bộ sưu tập được trình diễn bởi thí sinh vòng Chung kết Miss World Vietnam 2023 và các người mẫu nổi tiếng. Ngày trình diễn đầu tiên Beach Beauty, NTK Hà Thanh Việt đã vẽ nên dáng hình quê hương màu nhiệm qua Collection duy mỹ: Ocean’s Soul lý tưởng, điệu đà, thơ thẩn trong làn sương một thanh âm vọng từ biển cả.

Bên cạnh đó, top thí sinh tại vòng Chung kết diện những bộ bikini khoẻ khoắn và quyến rũ tham gia phần thi Người đẹp biển. Kết quả phần thi này, 05 cô gái xuất sắc nhất đã được gọi tên: Trần Thị Hồng Linh - SBD: 142; Đào Thị Hiền - SBD: 064; Phùng Thị Hương Giang - SBD: 113; Huỳnh Trần Ý Nhi - SBD: 014 và Bùi Khánh Linh - SBD: 211. Theo đó, Bà Đào Thị Kim Loan - Tổng Giám đốc công ty cổ phần dược phẩm OPV thuộc RV Group đại diện Nhà tài trợ Kim cương Miss World Vietnam 2023 trao hoa cho top đề cử danh hiệu Người đẹp biển.

Bà Đào Thị Kim Loan - Tổng Giám đốc RV-OPV (váy trắng bên phải) cùng Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (vest trắng bên trái) trao hoa cho top 5 đề cử Người đẹp biển. Ảnh: Miss World Vietnam

Đêm trình diễn thứ 2 với chủ đề Calling in love quy tụ các nhà thiết kế đình đám: Lê Thanh Hòa, Phạm Đăng Anh Thư (Thương hiệu Joli Poli), Hoàng Minh Hà và thương hiệu The Soul. Với sự dẫn dắt tài tình của MC - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Phạm Ngọc Phương Anh cùng MC Khánh Vy. Tại đêm trình diễn này, các đại diện Nhà tài trợ kim cương TYDOL Plus - thương hiệu thuốc giảm đau dành cho phái nữ và STAR Sore Throat vẫn tiếp tục đồng hành cùng các khách mời và đặc biệt là các thí sinh Miss World Vietnam 2023.

Hoa hậu Mai Phương chụp ảnh tại gian hàng chăm sóc sức khoẻ của RV-OPV. Ảnh Miss World Vietnam 2023

Tại thảm đỏ của hai ngày sự kiện nhãn hàng TYDOL Plus và STAR Sore Throat giới thiệu các sản phẩm bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ đến từ công ty RV-OPV. Đặc biệt khi được hỏi về sự thay đổi của các thí sinh từ những ngày đầu đến thời điểm hiện tại, Bà Đào Thị Kim Loan Tổng Giám đốc công ty cổ phần dược phẩm OPV thuộc RV Group đã chia sẻ: Các cô gái đã ngày càng trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Với vai trò là Nhà tài trợ kim cương của Miss World Vietnam 2023, nhãn hàng luôn đồng hành giúp đỡ các cô gái vượt qua những cơn đau, những vấn đề trong suốt cuộc thi. Đến thời điểm hiện tại các thí sinh đã hoàn thiện và tự tin hơn rất nhiều. Và bản thân bà tin rằng, tại đêm Chung kết sắp tới các cô gái ấy sẽ còn toả sáng hơn nữa.

Bà Bà Đào Thị Kim Loan - Tổng Giám đốc RV-OPV chia sẻ về các thí sinh Miss World Vietnam 2023 tại thảm đỏ VBFF 4. Ảnh Miss World Vietnam

Tập đoàn đa quốc gia RV Group có trụ sở chính tại Singapore, hiện có mặt ở Đông Nam Á và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS). Năm 2021, tập đoàn mua lại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV với mục đích chăm sóc sức khỏe, nhất là phụ nữ. Công ty sở hữu nhiều thương hiệu và sản phẩm với chất lượng cao, được nhiều người dùng tin tưởng trong đó có thuốc giảm đau Tydol Plus - Giảm đau hiệu quả.

Tydol Plus thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV, tập đoàn RV Group giúp hỗ trợ giảm đau đầu, đau nửa đầu, đau bụng kinh, đau họng, đau sau nhổ răng hoặc thủ thuật nha khoa, đau răng, nhức cơ, gân, đau do chấn thương, viêm khớp, viêm xoang, đau nhức do cảm lạnh, cảm cúm…

Địa chỉ: số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy phép Tydol Plus số: 82/2021/XNQC/QLD do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp ngày 22.2.2021

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.