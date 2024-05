Vừa khoe khéo hạnh phúc gia đình, vừa được đi nghỉ dưỡng, không tham gia cuộc thi này thì quá phí

Bên gia đình, mỗi khoảnh khắc đều đáng nhớ



Phóng lớn và đóng khung ảnh gia đình trang trọng trong phòng khách là thói quen của rất nhiều gia đình Việt. Đây là cách chúng ta thể hiện sự trân quý dành cho tổ ấm, đồng thời cũng là sự nhắc nhở mỗi thành viên về mối liên kết bền chặt của tình thân. Những khung ảnh này cũng là niềm tự hào, là chủ đề bắt chuyện của các gia chủ khi có khách ghé thăm.

Truyền thống tốt đẹp này vẫn hiện vẫn đang được nhiều thế hệ trẻ tiếp nối theo một cách hiện đại hơn, với sự giúp sức của các thiết bị công nghệ. Anh Xuân Toàn (31 tuổi, Quận 1) chia sẻ: "Nhà mình tận dụng luôn chiếc TV The Frame để trưng bày ảnh gia đình. Mỗi khi tắt TV đi, hình ảnh cả gia đình sẽ hiện lên cực sống động và sắc nét thay vì một mảng đen như bình thường. Vợ mình khoái vụ này lắm nên cứ rảnh là lại chia sẻ ảnh từ điện thoại lên TV để trưng". Tính năng độc đáo mà gia đình anh Toàn sử dụng chính là Bộ sưu tập của tôi (My Collection), bên cạnh Kho tranh gồm hơn 2.500 danh tác hội hoạ mà TV The Frame đang cung cấp.

Nắm bắt được thói quen ý nghĩa này của các gia đình, Samsung đã phát động cuộc thi hấp dẫn mang tên "Gửi Frame yêu thương" như một cách khuyến khích mỗi người thắt chặt tình cảm và dành nhiều thời gian hơn bên gia đình. Các gia đình có thể tham gia bằng cách gửi hình ảnh và lời nhắn yêu thương, qua đó lan tỏa hạnh phúc cũng như có cơ hội dành các phần quà hấp dẫn.

Gửi Frame yêu thương, cùng cả nhà đến thiên đường nghỉ dưỡng

Cuộc thi sẽ bắt đầu với vòng đăng tải hình ảnh/video gia đình cùng lời nhắn yêu thương lên trang Facebook cá nhân, kèm 3 hashtag #GửiFrameYêuThương #TVTheFrame #MVillage từ ngày 15/05/2024 đến 05/06/2024. Để có những bài dự thi chất lượng, đảm bảo đúng tiêu chí của cuộc thi, các gia đình nên chọn ảnh chất lượng tốt, rõ ràng, sắc nét cùng thông điệp yêu thương không quá 300 chữ. Đặc biệt, người dự thi phải xuất hiện trong các bức ảnh chụp chung cùng gia đình nói trên. Sau khi hoàn thành, đừng quên điền thông tin vào form đăng ký kèm theo link bài đăng trên mạng xã hội.

Dựa trên thông tin đăng ký và hình ảnh gửi về, ban tổ chức sẽ chọn ra 20 người tham gia phù hợp nhất để nhận chuyến trải nghiệm cùng người thân tại M Village. Đây là một chuỗi khách sạn kiểu mới với đa dạng trải nghiệm lưu trú lý tưởng như sân vườn, khu vực thư giãn, kết nối cộng đồng… Đặc biệt, cách bày trí, thiết kế nội thất vô cùng tỉ mỉ, chăm chút đến từng chi tiết như rèm cửa, chăn ga đến hoa tươi để bàn... Tất cả sẽ mang đến một chuyến nghỉ dưỡng thoải mái nhưng không kém phần ấm cúng cho các gia đình.

Top 20 của cuộc thi sẽ đến M Village nghỉ ngơi và ghi lại những trải nghiệm thú vị của mình, sau đó đăng tải hình ảnh/video lên trang cá nhân cũng như gửi về email samsungtv.guiframeyeuthuong@gmail.com đến hết ngày 16/06. Các bức ảnh có lượng tương tác cao và nội dung ấn tượng sẽ được lựa chọn để trao hàng loạt phần thưởng hấp dẫn. Trong đó, top 10 sẽ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trực tiếp tại Samsung S68, mỗi thí sinh trong top 6 sẽ nhận được 01 chuyến nghỉ dưỡng tại M Village kèm 3 TV The Frame 55" (cho 3 thí sinh đầu tiên) và 3 loa tranh (cho 3 thí sinh tiếp theo).

Lan tỏa tình yêu và niềm tự hào gia đình

Hiện cuộc thi "Gửi Frame yêu thương" đang nhận được sự quan tâm lớn trên nhiều hội nhóm. Để tăng điểm trong vòng 1, các gia đình có thể đầu tư hẳn một bộ ảnh hoặc clip vui nhộn thay vì một bức ảnh duy nhất. Các chủ đề quen thuộc như bữa cơm gia đình, khoảnh khắc cùng con học bài, ngày nghỉ của cả gia đình, chuyến du lịch gần nhất… đều có thể sử dụng. Đừng quên lựa chọn những khoảnh khắc tự nhiên, sinh động, lan tỏa hạnh phúc tích cực với chất lượng hình ảnh tốt nhất. Thông điệp yêu thương đăng kèm có thể là lời cảm ơn, gợi nhắc kỷ niệm hay nhật ký hài hước của gia đình.

Nếu đang sở hữu TV The Frame, bạn cũng có thể khoe khéo chiếc TV này cùng không gian sống của cả gia đình. Với khả năng "Bật lên là TV QLED, tắt đi là khung tranh nghệ thuật", TV The Frame đã và đang trở thành điểm nhấn đặc sắc, giàu tính thẩm mỹ cho tổ ấm của các gia đình. Bên cạnh Art Gallery, tính năng My Collection cũng đang góp phần gắn kết tình thân thông qua khoảnh khắc hình ảnh gia đình được trình chiếu và tôn vinh mỗi ngày.

Hè đang đến gần, đừng bỏ lỡ cơ hội rinh về một chuyến nghỉ dưỡng tại M Village cho cả gia đình và lan tỏa tình yêu thương cùng TV The Frame. Đây chắc chắn sẽ là dấu ấn mà mọi thành viên đều không thể quên trong mùa hè năm nay.