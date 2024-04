Đã tìm ra chủ nhân của chiếc cúp Quán quân PharMarketing Race 2024 - sân chơi cho những bạn trẻ đam mê Marketing Dược

Marketing là một lĩnh vực đề cao tính thực chiến vì nó liên quan mật thiết đến việc áp dụng các kỹ năng, chiến lược và kỹ thuật vào thực tế để thúc đẩy sản phẩm hoặc dịch vụ đến với người tiêu dùng. Marketing về dược cũng không phải ngoại lệ. Nếu có đam mê với lĩnh vực này, các bạn trẻ cần phải có kiến thức dược học cũng như marketing toàn diện, bên cạnh đó là làm dày kinh nghiệm cho bản thân thông qua các dự án thực tế, thực tập và tương tác với doanh nghiệp... PharMarketing Race chính là một cuộc thi trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên có niềm đam mê về Marketing nói chung, Marketing Dược nói riêng như thế.

Tối ngày 14/04, vòng chung kết cuộc thi PharMarketing Race 2024 chính thức được tổ chức tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Trước đó, các đội thi đã trải qua hơn 1 tháng miệt mài với nhiều vòng thi thú vị, ý nghĩa. Tại vòng chung kết, đội thi FOCELYN chính là cái tên được xướng lên cho vị trí cao nhất, các chàng trai cô gái của đội đã chính thức chinh phục được chiếc cúp Quán quân năm nay với phần thể hiện đầy bản lĩnh và tài năng.

Ban tổ chức của chương trình PharMarketing Race 2024

Được biết, PharMarketing Race là cuộc thi "Marketing Dược" có sứ mệnh đem lại sân chơi bổ ích và cơ hội học hỏi cho sinh viên có niềm yêu thích lĩnh vực marketing, quảng bá sản phẩm. Tổ chức thành công mùa đầu tiên vào năm 2021, mùa 2 trở lại mang đến một diện mạo mới với thật nhiều thử thách, bất ngờ và những thí sinh tiềm năng trong lĩnh vực Marketing Dược. Chương trình đã chứng tỏ sức hút của mình với sự tham gia đến từ đông đảo các thí sinh từ hơn 10 trường đại học trên toàn miền Bắc cũng như sự quan tâm của các doanh nghiệp và cơ quan báo chí đầu ngành.

Nhà tài trợ của chương trình PharMarketing Race 2024

Trải qua 3 vòng thi đầy thử thách cùng những bài toán hóc búa với độ khó nâng cao, chung kết là cơ hội cuối cùng để các đội thi thể hiện tài năng trước ban giám khảo, khẳng định bản thân, vượt qua chính mình, phá bỏ rào cản và tạo ra những giá trị đích thực cho chính bản thân và cộng đồng. Đánh bại hàng loạt đối thủ, top 3 đội thi xuất sắc nhất đã hiện diện: Tràng Thi, Chillies, FOCELYN.

3 đội thi của chương trình

Gần 4 tiếng với 3 vòng thi: Tri thức - A-maze-zing, Thuyết trình - Bring it on, Giải case study - The final touch, các đội thi đã đem lại những phần trình diễn vô cùng cuốn hút, những ý tưởng độc đáo, video campaign ấn tượng. Đó là những giây phút vô cùng hồi hộp và kịch tính nhưng không kém phần thăng hoa dành cho khán giả. Cuối cùng, với số điểm chung cuộc, đội FOCELYN đã giành chiến thắng xuất sắc vượt qua 2 đối thủ còn lại và nhận được phần thưởng trị giá lên tới 105.000.000 đồng.

Big Daddy là ca sĩ khách mời của chương trình

Chặng đường hơn 1 tháng đã khép lại, không chỉ chứng kiến những phần thi căng thẳng, bám đuổi điểm số, khán giả còn được chiêm ngưỡng màn biểu diễn với sự xuất hiện của ca sĩ khách mời BigDaddy và hàng loạt đơn vị biểu diễn khác. PharMarketing Race 2024 một lần nữa khẳng định uy tín, quy mô và nhận được sự tin tưởng từ khán giả.