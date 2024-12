Đã qua thời Labubu, giới trẻ đang “phát cuồng” với trend túi mù mới mang tên Baby Three

Thống kê từ nền tảng số liệu thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Metric cho biết, chỉ trong 1 tháng (từ 15/10/2024 đến ngày 15/11/2024), giới trẻ đã chi 8,8 tỷ đồng để mua hộp mù Baby Three trên hai sàn Shopee và TikTok Shop. Doanh thu này tăng 106% so với tháng trước đó, với gần 38 ngàn sản phẩm được bán ra thành công từ 109 nhà bán.

Số liệu từ Metric cũng cho biết: “Sản phẩm này có nhiều mức giá từ dưới 10.000 đồng đến 2 triệu đồng/hộp, nhưng phân khúc từ 200.000 - 500.000 đồng đang mang lại doanh thu nhiều nhất. Các thứ hạng còn lại lần lượt thuộc về phân khúc giá 500.000 - 1 triệu đồng, 100.000 - 200.000 đồng, 10.000 - 50.000 đồng và 1 triệu - 2 triệu đồng…”

Đáng chú ý, theo bảng phân tích số liệu của Metric, doanh thu bán sản phẩm này đa phần xuất phát từ các nhà bán quốc tế chiếm tỉ lệ cao nhất 43,3%, sau đó tới TP.HCM là 31,2% và Hà Nội là 24%...

Nguồn: Metric.vn

Được biết, Baby Three là bộ sưu tập thú nhồi bông đến từ nước ngoài, mà chủ yếu là Trung Quốc, được ra mắt hồi tháng 5 vừa qua. Cũng giống như Labulu, đặc trưng của dòng đồ chơi này là mỗi sản phẩm được đóng gói trong một chiếc hộp kín, người mua sẽ không biết mình sẽ nhận được nhân vật nào cho đến khi mở hộp.

Đặc điểm nổi bật của Baby Three là thiết kế đáng yêu khi các nhân vật Baby Three thường có thiết kế nhỏ nhắn, dễ thương với nhiều biểu cảm khác nhau, từ ngây thơ đến tinh nghịch. Bên cạnh đó, mỗi bộ sưu tập Baby Three đều có rất nhiều mẫu nhân vật khác nhau, từ các con vật đến các nhân vật hoạt hình, tạo ra sự đa dạng và phong phú cho bộ sưu tập của bạn.

Tính đến nay, Baby Three ra mắt nhiều bộ sưu tập khác nhau gồm: Mèo thần tài, Migo Animal Party, 12 con giáp, hải sản, thỏ macaron, bé đầu to, baby 400%, 12 cung hoàng đạo, baby 400% giáng sinh, 1000% big baby...

Trong đó, nổi bật nhất là bộ sưu tập "12 con giáp". Đây chính là dòng sản phẩm được nhiều người yêu thích và săn đón nhất, tạo nên cơn sốt trong giới sưu tập đồ chơi.

Trước đó, trong Báo cáo thị trường bán lẻ trực tuyến 9 tháng năm 2024 của Metric cũng nêu: “Thống kê trên các sàn thương mại điện tử, doanh số của Labubu đạt 6,9 tỷ đồng, với 49.400 sản phẩm bán ra, tăng khủng 741% về doanh số và 834% về sản lượng so với quý II. Trong đó, các cửa hàng cho biết doanh số bán Labubu đạt đỉnh vào tháng 8/2024, từ các video "đập hộp" và quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội khiến sản phẩm này nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng”.