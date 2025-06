Đà Nẵng: Thẩm mỹ giá 2 triệu "vẽ" thành 22 triệu, đoàn kiểm tra ập đến, bác sĩ quăng áo blouse chạy trốn

Theo thông tin từ Trung tâm Thẩm mỹ Gia Đình (Family Biel) thuộc Bệnh viện Gia Đình cho biết, Trung tâm thường xuyên tiếp nhận những ca đến điều trị do những sự cố xảy ra sau khi làm đẹp, trung bình vài ba ca mỗi tháng.

"Những ca tái phẫu thuật do biến chứng, tai biến, sự cố chuyên môn thì chúng tôi phải xử lý nhiều vấn đề: Đầu tiên là xử lý biến chứng, thứ hai là phẫu thuật lại. Khi phẫu thuật lại sẽ khó khăn hơn phẫu thuật ban đầu rất nhiều bởi mô xơ, mạch máu đã bị can thiệp, bị di lệch, hoặc bị cắt đứt. Do đó, rất cần chuyên môn sâu của bác sĩ. Bên cạnh đó, chi phí phẫu thuật lại cũng sẽ tăng gấp đôi, gấp ba thậm chí cao hơn tuỳ vào mức độ của biến chứng. Đó là chưa kể đến chi phí khi có những tai biến xảy ra rất khó để vãn hồi như nhiễm trùng trong phẫu thuật thẩm mỹ, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng toàn thân, tổn thương đa phủ tạng", bác sĩ Huỳnh Đức Sơn - Trung tâm Thẩm mỹ Gia Đình (Family Biel) thuộc Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng) giải thích.

Hầu hết những khách hàng đến làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ "chui" hoặc kém chật lượng đều giấu cơ sở họ làm cũng như người thực hiện và sản phẩm họ đã sử dụng khi xảy ra biến chứng, cho nên tình trạng thăm khám càng khó khăn hơn. Việc làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người nhưng trước khi quyết định cần cân nhắc lựa chọn thật kỹ để trao niềm tin, sức khỏe, sắc đẹp của mình đúng nơi, đúng địa chỉ tin cậy.