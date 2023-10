Đà Nẵng cho học sinh đi học lại, tiếp tục ứng phó với mưa lớn

Chiều 16/10, Sở Giáo dục - Đào tạo TP Đà Nẵng có công văn gửi các phòng GD-ĐT, các trường trên địa bàn thành phố thông báo cho học sinh học lại bình thường trong ngày mai (17/10).

Để chuẩn bị cho học sinh đi học lại bình thường, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, trường học tập trung tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp, rà soát, kiểm tra phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy-học.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục kiểm tra các nguồn điện đảm bảo an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Cạnh đó, thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn, giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Trước đó, do mưa lớn, ngập lụt, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng có công văn cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ chiều 13/10.

Các trường học trên địa bàn Đà Nẵng chuẩn bị đón học sinh trở lại từ ngày 17/10.

Cũng trong ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng có công điện đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tiếp tục triển khai ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực thành phố.

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ 16/10 đến ngày 18/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 350mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 16/10 đến ngày 19/10, trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên thượng nguồn sông Vu Gia đạt từ 3 -6 m, hạ lưu đạt từ 1 -2m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 1 đến trên báo động 2, trên các sông thuộc Đà Nẵng ở mức báo động 2 đến báo động 2.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị tiếp tục theo dõi các bản tin thời tiết, chú ý đề phòng mưa lũ lớn, tiếp tục rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; triển khai phương án sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực trọng điểm, xung yếu, thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở đất…

Bên cạnh đó, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện, các sở, ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các cơ quan, đơn vị tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, ngập lụt, chủ động có giải pháp đảm bảo an toàn.