Đã mang tiếng "thuốc độc rating" còn đóng thêm thảm hoạ phòng vé, sự nghiệp phim ảnh của mỹ nhân này "toang" mất thôi!

Jiyeon (T-ARA) là một idol đóng phim được khán giả đánh giá khá cao về năng lực. Cô được cho là sở hữu lối diễn khá tự nhiên lại thêm nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo nên thường xuyên được chọn vào những vai có cá tính mạnh, xuất thân khá giả. Khả năng biến hoá linh hoạt cũng giúp Jiyeon có thể cân được cả vai chính diện lẫn phản diện, thậm chí còn từng được đề cử ở giải thưởng danh giá Baeksang.



Jiyeon xinh đẹp và diễn khá ổn (Ảnh: Naver)

Diễn ổn so với mặt bằng chung idol đóng phim nhưng Jiyeon lại không thực sự thành công ở vai trò này khi các dự án phim truyền hình mà cô đóng chính thường xuyên gặp tình trạng rating thảm hại. Thậm chí Jiyeon còn bị xếp vào hàng "thuốc độc rating" của truyền hình Hàn sau bom xịt Imitation khi thành tích của bộ phim này chỉ quanh quẩn ở mức 0,4 - 1,3%. Trước đó những bộ phim như I Wanna Hear Your Song, My Runway cũng không mấy thành công về mặt danh tiếng.

Imitation bị đánh giá là sở hữu kịch bản nhạt nhẽo, thiếu sáng tạo (Ảnh: Hancinema)

Đóng phim truyền hình không ổn, gần đây Jiyeon tái xuất ở màn ảnh rộng với bộ phim Gangnam Zombie. Vài năm trở lại đây, zombie là đề tài cực ăn khách của phim Hàn, tưởng đâu màn "bắt trend" này sẽ giúp Jiyeon cứu vớt dang tiếng nhưng ngờ đâu Gangnam Zombie lại bị xếp vào hàng thảm hoạ. Phim bị đánh giá là quá tệ, từ kịch bản nhạt nhẽo, phi logic đến mặt hình ảnh, âm thanh không được đầu tư chỉn chu. Điểm sáng hiếm hoi của phim chính là nhan sắc của Jiyeon. Nàng mỹ nhân đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh dù có phải một mình đấu lại cả một đội quân xác sống. Có điều sự xinh đẹp này cũng chẳng mấy ăn nhập với một bộ phim thể loại sinh tồn.

Jiyeon quá đẹp ở Gangnam Zombie (Ảnh: Hancinema)

Có thể thấy vấn đề lớn nhất của Jiyeon chính là chuyện chọn kịch bản. Dẫu biết tài nguyên phim ảnh của cô hiện nay không quá mạnh nhưng có lẽ Jiyeon nên chú trọng vào chất lượng hơn là số lượng tác phẩm mà mình tham gia, nếu không chẳng ai biết sự nghiệp đóng phim của cô rồi sẽ đi về đâu…

(Ảnh: Naver)

