Da cuối hè cần nhất những món skincare này để thu nhỏ lỗ chân lông, nâng tông da và tránh xa lão hóa

Kem Chống Nắng Cell Fusion C Brightening Tone Up Sunscreen 100 SPF50+/ PA ++++ được chị em từ Hàn sang Việt "vote" cao điểm nhờ khả năng bảo vệ da dưới ánh mặt trời, trả lại độ đàn hồi cho da và hỗ trợ làm mờ thâm, nám, sạm nhẹ nhàng. Chiết xuất vitamin C hỗ trợ làm sáng; niacianamide giải quyết các vấn đề da mụn, da mất nước, kích thích sản sinh ceramide, giúp da căng bóng, khoẻ mạnh. Khả năng kiềm dầu "ổn áp", khi apply không gây cảm giác nhờn rít là một trong những điểm cộng.