Đã có 26 người chết và mất tích, 247 người bị thương do mưa lũ bão số 3

Ngày 9-9, Bộ NN-PTNT có báo cáo nhanh về công tác phòng, chống thiên tai, trong đó thống kê thiệt hại đến 6 giờ ngày hôm nay.



Mưa do hoàn lưu bão số 3 gây ra khiến nhiều nhà dân ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ngập tới nóc nhà. Ảnh: Facebook

Cụ thể, bão số 3 đã làm 26 người chết, mất tích (tăng 7 người chết và mất tích so với báo cáo ngày 7-9), trong đó do bão 9 người; sạt lở đất, lũ quét 12 người; do lũ cuốn 5 người.

247 người bị thương (tăng 61 người so với báo cáo ngày 7-9), trong đó Quảng Ninh 157, Hải Phòng 40, Hải Dương 5, Hà Nội 10, Bắc Giang 4, Bắc Ninh 7, Lạng Sơn 9, Lào Cai 9, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 2.

Về thiệt hại ở lĩnh vực nông nghiệp, báo cáo cho hay có 113.593 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (tập trung Hải Phòng 7.005 ha; Thái Bình 18.000 ha; Hà Nội 15.563 ha; Hưng Yên 12.119 ha; Hải Dương 18.500 ha; Hà Nam 11.220 ha; Lạng Sơn 3.688 ha; Bắc Giang 4.822 ha; Bắc Ninh 9.601 ha; Vĩnh Phúc 6.000 ha,...).

22.047 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 6.887 ha cây ăn quả bị hư hại; 121.668 cây xanh bị gãy đổ.

Cùng với đó, trên 1.500 lồng bè (tăng 384 lồng bè so với báo cáo ngày 7-9) nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi (tập trung Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300,...).

79 con gia súc, 190.131 con gia cầm (tập trung ở Hải Dương 186.000 gia cầm); 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh....

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lũ sau bão, Bộ NN-PTNT khuyến nghị tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện các chính sách đối với các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương do thiên tai.

Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra; đảm bảo cung cấp, hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở…

Cùng với đó, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.