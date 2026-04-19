Cựu tiếp viên Vietnam Airlines đóng MV với Sơn Tùng M-TP: Lấy chồng giám đốc ở Hà Nội, sinh liền 2 con, giờ ra sao?

Từ một gương mặt nổi bật trong dàn “hoa khôi bầu trời”, cô nhanh chóng bước chân vào showbiz, rồi bất ngờ rẽ hướng sang cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Đến hiện tại, khi đã là mẹ của hai nhóc tỳ, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông, cái tên Ngọc Châm vẫn nhận về nhiều sự quan tâm.

Sinh năm 1992 tại Hà Nội, Vũ Ngọc Châm từng có khoảng thời gian làm tiếp viên hàng không. Cụ thể, cô từng làm việc tại Korean Air và sau đó là Vietnam Airlines. Chính môi trường này đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm đáng giá, cơ hội đặt chân đến nhiều quốc gia và tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp giải trí bắt đầu mở ra, Ngọc Châm đã quyết định rẽ hướng, rời bỏ nghề tiếp viên để theo đuổi con đường riêng. Cô từng gây chú ý từ khi xuất hiện trên sóng truyền hình trong mùa World Cup 2014 với vai trò cổ động viên, nhờ ngoại hình xinh đẹp và thần thái cuốn hút.

Sau đó, Ngọc Châm tiếp tục được biết đến rộng rãi hơn khi góp mặt trong MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP - một sản phẩm âm nhạc từng “làm mưa làm gió” thời điểm đó. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu ảnh, cô còn thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp và ghi dấu ấn khi giành ngôi vị quán quân The Look 2017.

Vũ Ngọc Châm tham gia cuộc thi Hoa khôi áo dài và trở thành ứng cử viên sáng giá.

Khi đang ở giai đoạn khá sôi nổi trong showbiz, Vũ Ngọc Châm bất ngờ khiến nhiều người bất ngờ khi lên xe hoa vào cuối năm 2020.

Ông xã của cô là một doanh nhân sinh năm 1988, giám đốc của một công ty về thiết bị điện ở Hà Nội. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Ngọc Châm nhanh chóng bước sang một chương mới với việc làm mẹ.

Tháng 7/2021, cô chào đón con trai đầu lòng, lần sinh con thứ 2 vào tháng 10/2022.

Kể từ sau khi kết hôn, sinh con, Ngọc Châm gần như rời xa hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước truyền thông, cặp đôi vẫn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hẹn hò, chụp ảnh cùng con lên mạng xã hội.

Vũ Ngọc Châm vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên chồng và các con, đặc biệt là trong các dịp đặc biệt như lễ, Tết.

Trên mạng xã hội, cô sở hữu trang Facebook với hơn 215.000 người theo dõi, hoạt động như một KOL trong lĩnh vực làm đẹp và lifestyle. Nội dung cô chia sẻ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, bí quyết chăm sóc da, phong cách thời trang cũng như những khoảnh khắc đời thường bên chồng con,... Hình ảnh mà Ngọc Châm xây dựng là một “mẹ bỉm hiện đại”: vừa chăm con, vừa biết cách tận hưởng cuộc sống và giữ gìn vẻ ngoài chỉn chu.

Không chỉ dừng lại ở việc làm KOL, Ngọc Châm còn phát triển công việc kinh doanh riêng. Cô hiện là Founder và Owner của một thương hiệu thời trang tại Hà Nội, đồng thời thường xuyên livestream bán hàng.

Song song với công việc, Ngọc Châm vẫn dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cô thường xuyên chia sẻ những chuyến đi du lịch cùng chồng con, những buổi cà phê cùng bạn bè hay đơn giản là khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trong nhà.

Điều đáng chú ý là dù đã trải qua hai lần sinh nở, hình ảnh của Vũ Ngọc Châm trên mạng xã hội vẫn gắn liền với sự sang chảnh, trẻ trung.

Từ cách trang điểm, lựa chọn trang phục đến thần thái khi xuất hiện trước ống kính, cô vẫn giữ được phong độ của một “hoa khôi” năm nào. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng cô hiện tại trông cuốn hút và có chiều sâu hơn so với thời còn son rỗi.

