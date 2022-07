Cứu sống thanh niên uống thuốc an thần rồi đăng tin tự tử trên Facebook

Thông tin trên được Cục ANM & PTCP sử dụng công nghệ cao xác nhận với Báo CAND vào chiều 30/7.



Trước đó, vào hồi 21h30 ngày 29/7, thông qua kênh liên hệ khẩn cấp của Facebook và Bộ Công an Việt Nam, Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao nhận được thông tin về việc người dùng Facebook tại Việt Nam đăng tin với nội dung có ý định tự tử.

Nạn nhân T.Q.T đã được cứu kịp thời sau khi uống 80 viên Panadol và 40 viên an thần

Ngay khi nhận được thông báo, các đơn vị chức năng của Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao đã liên hệ với Công an phường Dĩ An và Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để xác minh thông tin, ngăn chặn hậu quả xảy ra.

Qua rà soát, đến khoảng 22h30 cùng ngày, Công an phường Tân Đông Hiệp đã xác định nam thanh niên đó là T.Q.T, SN 2000.

Số thuốc thu giữ tại nhà nạn nhân

Do buồn chuyện gia đình, T.Q.T đã uống 80 viên Panadol và 40 viên an thần… Khi Công an phường Tân Đông Hiệp có mặt tại hiện trường thì bên cạnh nạn nhân vẫn còn gần 300 viên thuốc đã bóc ra khỏi vỉ.

Ngay sau đó, Công an phường đã kịp thời đưa nạn nhân T.Q.T đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu. Hiện, sức khỏe anh T đã dần ổn định và đang đợi cơ quan chức năng bàn giao cho người thân.