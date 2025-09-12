Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận hối lộ để giảm án cho tội phạm giết người

Trong cáo trạng vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) cùng nhiều đơn vị khác, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao cáo buộc bị can Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc cựu thẩm phán Phạm Việt Cường đã nhận 220 triệu đồng để giảm án cho các bị cáo phạm tội Giết người.



Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường. Ảnh: Đ.N.

Theo cáo trạng, bản án sơ thẩm ngày 19-5-2023 của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Chung 12 năm tù, bị cáo Phạm Văn Dũng 7 năm tù cùng về tội "Giết người". Sau đó, 2 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đầu tháng 8-2023, bà Kh.Th.L. (mẹ của 2 bị cáo trên) cùng em ruột là bà Kh.Th.H. đến TAND cấp cao tại Đà Nẵng gặp, nhờ bị can Nguyễn Thị Minh Phương (cựu thư ký, trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) giúp 2 bị cáo được giảm hình phạt.

Đồng ý, Phương đã yêu cầu 2 người đưa 300 triệu đồng.

Khoảng giữa tháng 8-2023, Phương đã gặp và nhờ Phạm Việt Cường, Thẩm phán Chủ toạ phiên toà phúc thẩm khi đó giúp 2 bị cáo được giảm hình phạt. Bị can Phạm Việt Cường đồng ý giúp giảm dưới 2 năm tù nhưng không nói chi phí.

Sau đó, Phương thông báo cho bà H. và bà L. biết. Khoảng 5 giờ sáng ngày 24-8-2023, 2 người phụ nữ đến sảnh phía trước Khu B, Tòa chung cư Hoàng Anh Gia Lai, số 72 Hàm Nghi, TP Đà Nẵng gặp và đưa cho Phương 200 triệu đồng. Chiều cùng ngày, bà H. chuyển khoản cho Phương 100 triệu đồng, đồng thời Phương chuyển khoản cho Phạm Việt Cường 220 triệu đồng.

Bản án hình sự phúc thẩm ngày 25-8-2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Thành Chung 10 năm tù, Phạm Văn Dũng 5 năm tù về tội "Giết người" (mỗi bị cáo được giảm 2 năm tù).

Trong quá trình điều tra, truy tố, Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Việt Cường khai nhận tội, phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện thoại và các tài liệu, chứng cứ khác. Phạm Việt Cường khai sau khi nhận tiền đã gặp và đưa cho người có thẩm quyền của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 100 triệu đồng để đồng ý giảm án cho các bị cáo.