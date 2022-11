Cựu giám đốc lái ô tô trộm 38 con chó: 1 đồng phạm ra trình diện

Ngày 16-11, Công an huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết sau khi công an vận động, truy xét, vào ngày 14-11, Phan Thanh Tình (31 tuổi, ngụ xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - đối tượng liên quan trong vụ dùng ôtô đi trộm chó - đã đến công an trình diện.

Phát dùng ôtô đi ăn trộm chó

Hiện tại, Công an huyện Đông Giang đang tạm giữ hình sự đối với Tình và củng cố hồ sơ để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cũng đang truy xét, bắt giữ đối tượng còn lại.



Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Bá Phát (33 tuổi, ngụ xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Phan Thanh Tình đến công an trình diện

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ ngày 31-10, Công an xã Cà Dăng (huyện Đông Giang) cùng lực lượng dân quân và người dân đã tổ chức mật phục, vây bắt, khống chế Phát khi đối tượng này điều khiển xe ôtô con chở 38 con chó vừa trộm được. Riêng Tình và một đối tượng khác đi xe máy tẩu thoát. Cơ quan chức năng xác định 38 con chó trên ôtô mà nhóm Phát trộm trị giá 32,3 triệu đồng.



Đáng chú ý, Phát từng là giám đốc một công ty may ở huyện Duy Xuyên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty làm ăn thua lỗ nên dừng hoạt động và Phát đã cùng đồng bọn đi ăn trộm chó.