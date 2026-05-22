Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga xin cho chồng hưởng án treo để ở nhà nuôi con

1 Phó giáo sư, 9 tiến sĩ vướng lao lý

Cuối ngày 21/5, Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội cho phép hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Trên bục khai báo, vẫn như lời sau cùng từng nói tại phiên sơ thẩm, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh Bộ Y tế, cơ quan cùng nhân dân cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp buộc phải đưa hối lộ cho ông trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ông Phong tự đánh giá, đây là bài học đau xót, không chỉ đối với bản thân và nhóm bị cáo cấp dưới mà còn là bài học lớn cho những người làm công tác quản lý.

Cựu Cục trưởng giãi bày, các bị cáo bị xét xử với ông hôm nay có 1 Phó giáo sư , 9 tiến sĩ giỏi, 12 thạc sĩ, còn lại đều là cử nhân, bác sĩ. Việc bị vướng vòng lao lý là mất mát rất lớn không chỉ với các bị cáo mà còn với công lao đào tạo của Nhà nước.

“Ai có thành tích thì được Nhà nước biểu dương, khen thưởng, có sai phạm thì phải trả giá đắt”, ông Nguyễn Thanh Phong nói và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án hơn nữa theo đề nghị của Viện kiểm sát, để nhóm bị cáo đồng phạm với ông có cơ hội cải tạo tốt, sớm trở về với xã hội.

Vợ chồng nữ Cục trưởng xin giảm án cho nhau

Cũng như ông Phong, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga gửi lời xin lỗi sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và những người làm ngành y, các doanh nghiệp bị gây khó khăn buộc phải đưa hối lộ suốt nhiều năm.

Bà Nga nói “vô cùng ân hận, đây là bài học rất đau xót”, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, được sớm trở lại cống hiến cho cộng đồng.

Kết thúc trình bày, bà Nga xin tòa xem xét hoàn cảnh, giảm án cho chồng là bị cáo Lê Hoàng. Bà mong chồng mình được hưởng án treo, ở nhà nuôi con, giúp bà yên tâm cải tạo thời gian tới.

Bị cáo Trần Việt Nga.

Trong khi, bị cáo Lê Hoàng cũng xin tòa giảm án cho vợ sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Ông Lê Hoàng cho rằng, vụ án là bài học cho ông và đồng nghiệp. Đồng thời, bày tỏ sự xấu hổ với bản thân, gia đình và xã hội.

Các bị cáo còn lại nói lời sau cùng đều xin tòa xét các thành tích công tác, gia đình có công, nhân thân tốt để tuyên mức án khoan hồng.

Trong hai ngày xét xử, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga cho biết đã nộp khắc phục thêm gần 2 tỷ đồng; còn cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong đã nộp đủ số tiền nhận hối lộ, nộp thêm hàng chục triệu đồng cho cấp dưới có gia cảnh khó khăn.

Bản án sơ thẩm tuyên ông Phong 20 năm tù, bà Nga 15 năm tù. Bản án kết luận, xuất phát từ những quy định bất cập trong Nghị định 15/2018/NĐ-CP, từ 2018 - 2025, ông Phong và bà Nga cho một số chuyên viên gây khó khăn, buộc các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP, để được hướng dẫn giúp đỡ.

Kết quả điều tra xác định từ 2018 - 2024, ông Nguyễn Thanh Phong cùng 34 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp.

Riêng ông Nguyễn Thanh Phong nhận hơn 43 tỷ đồng, bị cáo Trần Thị Nga hơn 8 tỷ đồng, các bị cáo khác cũng nhận từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Tòa sẽ tuyên án các bị cáo sáng 25/5 !