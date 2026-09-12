Cựu chiến binh 75 tuổi bay dù lượn nghệ thuật khiến giới trẻ mê mẩn

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Nam ở tuổi 75 vẫn say mê bay dù lượn, truyền cảm hứng cho giới trẻ với những khoảnh khắc trên không đầy ấn tượng.

Clip cựu chiến binh bay dù lượn khiến dân mạng thán phục. (Nguồn: Ông cụ dù lượn)

Ở tuổi 75, khi phần lớn những người cùng thế hệ chọn cho mình cuộc sống hưu thảnh thơi, ông Nguyễn Hữu Nam (Hà Nội) lại muốn ngắm nhìn cuộc sống từ độ cao hàng trăm mét. Các clip ghi lại cảnh ông chao liệng giữa bầu trời lộng gió cùng chiếc dù lượn đầy sắc màu đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok, trở thành khoảnh khắc truyền cảm hứng mạnh mẽ, khiến giới trẻ không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.

Thần thái tinh anh, đôi tay điều khiển dây dù nhịp nhàng cùng sự lãng mạn đầy kiêu hãnh của ông trên không trung đã hoàn toàn chinh phục những người yêu thích bộ môn thể thao mạo hiểm này.

Nét phong trần và tinh thần thép của ông Nam vốn được tôi luyện qua những năm tháng bom đạn khốc liệt. Năm 1971, khi đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên gác lại bút nghiên để lên đường nhập ngũ.

Thời gian ở quân ngũ đã rèn luyện cho ông Nam tinh thần mạnh mẽ cùng tình yêu cho thiên nhiên, đất nước và bầu trời.

Ông được biên chế vào Sư đoàn 325 - một trong những sư đoàn chủ lực từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở những chiến trường ác liệt nhất. Bằng bản lĩnh của người lính, ông cùng đồng đội vượt qua muôn vàn gian khổ, chiến đấu cho đến ngày đất nước hòa bình vào năm 1975. Rời tay súng, ông trở lại mái trường xưa để tiếp tục con đường học tập, cống hiến tri thức cho sự nghiệp xây dựng đất nước thời hậu chiến.

Chia sẻ về sở thích bay dù, ông Nam cho biết: “Năm 2007, tôi bắt đầu tìm hiểu môn bay dù lượn từ những người bạn trẻ hơn. Con người có xu hướng thích hòa mình vào thiên nhiên. Có người thích chạy bộ đường núi, người thích lặn biển sâu, cũng có người thích bay lượn khám phá bầu trời”.

Từ những lần đầu bay còn hơi run, đến nay ở tuổi U80, ông ước tính mỗi năm mình bay dù lượn khoảng 50 - 70 chuyến. Ông Nam thường xuyên làm trọng tài cho các cuộc thi dù lượn cũng như đi bay dù nghệ thuật trong nhiều sự kiện du lịch lớn. Ông cũng là thành viên danh dự của nhiều câu lạc bộ dù lượn trên cả nước.

“Mỗi khi bay dù lượn, tôi thấy mình như một chú chim vậy. Ngày trước khi còn đi làm, tôi và đồng nghiệp thường để dù lượn ở cơ quan. Cứ khi nào có thời gian rảnh cuối tuần hoặc cảm thấy căng thẳng trong công việc, tôi và mấy anh đồng nghiệp toàn nhấm nháy nhau tan làm là xách dù lượn, đi đến nơi thiên nhiên hoang vắng để thư giãn. Môn này thực sự rất giảm căng thẳng và giúp con người thấy tự do”, ông Nam nói thêm về lợi ích của môn thể thao yêu thích.

Đam mê dù lượn không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn là cơ hội để ông Nam khám phá cảnh sắc thiên nhiên.

Môn dù lượn có những yêu cầu khắt khe về an toàn. Đầu tiên là sức khỏe phải tốt. Ở tuổi 75, ông Nam vẫn thường xuyên chơi tennis để rèn luyện tim mạch, hỗ trợ chơi môn dù lượn tốt hơn. Thú chơi này cũng đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tự trau dồi, học hỏi liên tục. Ông Nam vẫn thường giao lưu với các câu lạc dù lượn trên khắp cả nước để nâng cao kỹ thuật.

“ Tiêu chí của môn dù lượn là an toàn trên hết. Mỗi cá nhân cần liên tục rèn luyện để hiểu được hết cái thú chơi dù” , ông nói, cho biết môn này gồm dù lượn thương mại và dù lượn nghệ thuật. Hiện nay, nhiều bạn đã trẻ thử sức với dù lượn thương mại ở các địa điểm du lịch. Hình thức này có hướng dẫn viên đi cùng, ngắm nhìn cảnh đẹp là chính.

Còn dù lượn nghệ thuật là chuyên sâu, dành cho những người thực sự đam mê. Những người như ông Nam bay lên không chỉ vì lợi ích giảm căng thẳng hay ngắm cảnh mà còn rèn luyện để bay sao cho đẹp, như vậy chính người bay dù cũng đang góp phần làm đẹp cho cảnh quan du lịch.

Ông chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ bạn trẻ nào cũng có thể chơi dù lượn chuyên sâu nếu có đam mê. Những người bay dù lượn như tôi luôn hướng đến tính nghệ thuật, chuyên môn. Bạn bay dù lượn đẹp, tạo nên những thước phim, bức ảnh nghệ thuật cao cũng là đang giúp thu hút du khách đến khám phá một địa điểm mới đẹp đẽ, hòa mình vào thiên nhiên bao la”.

Ông Nam cũng mong muốn mình có thể thực hành môn dù lượn đến khi nào sức khỏe còn cho phép, bên cạnh đó góp sức để hỗ trợ người trẻ tìm hiểu môn thể thao này và quảng bá du lịch đến nhiều người hơn.

Dưới clip của ông, nhiều bạn trẻ bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ. “ Mình nhìn môn dù lượn rất hay nhưng chưa bao giờ dám thử. Khâm phục tấm gương và sự truyền cảm hứng của chú, nhìn chú bay mà chỉ muốn xách balo lên và đi thử” , Mai Chi viết.

Khả Ngân bình luận: “Những người cựu chiến binh quả thật là tấm gương để những người trẻ noi theo. Bác có tuổi vậy vẫn rèn luyện để tham gia những môn thể thao mạo hiểm, không cớ gì người trẻ như mình lại không dám thử cả”.