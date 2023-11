Cựu cảnh sát chẹn cổ George Floyd đến chết bị đâm trong tù

Cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin đã bị đâm tại một nhà tù ở thành phố Tucson, bang Arizona. (Ảnh: AP)

Vụ tấn công bằng dao xảy ra tại Viện Cải huấn Liên bang ở thành phố Tucson, một nhà tù có mức độ an ninh trung bình và đang gặp khó khăn do thiếu an ninh, thiếu nhân sự.



Cục Nhà tù Liên bang Mỹ xác nhận rằng một tù nhân bị giam giữ đã bị hành hung tại Viện Cải huấn Liên bang Tucson vào khoảng 12h30 tngày 24/11 (theo giờ địa phương). Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết, các nhân viên ứng phó đã ngăn chặn vụ đâm dao và thực hiện "các biện pháp sơ cứu" trước khi tù nhân, người không nêu tên, được đưa đến bệnh viện để điều trị và đánh giá thêm.

Cục Nhà tù Liên bang Mỹ cho biết, không có nhân viên nào bị thương và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã được thông báo về vụ việc. Việc thăm viếng tại trại giam có khoảng 380 tù nhân này đã bị đình chỉ.

Các yêu cầu bình luận đã được gửi đến luật sư của tù nhân Chauvin và Cục Điều tra Liên bang Mỹ.

Cựu cảnh sát Derek Chauvin , 47 tuổi, được đưa đến Viện Cải huấn Liên bang Tucson từ nhà tù an ninh tối đa của bang Minnesota vào tháng 8/2022 để đồng thời chấp hành bản án liên bang 21 năm vì vi phạm quyền công dân đối với nạn nhân George Floyd và bản án 22 năm 6 tháng cấp bang vì tội giết người cấp độ hai.

Luật sư của Chauvin, ông Eric Nelson, đã ủng hộ việc giữ anh ta tránh xa dân chúng và tránh xa các tù nhân khác, vì đoán trước anh ta sẽ trở thành mục tiêu (bị tấn công). Ở nhà tù bang Minnesota, Chauvin chủ yếu bị biệt giam "nhằm bảo vệ cho chính anh ta", luật sư Nelson viết trong hồ sơ tòa án vào năm 2022.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn kháng cáo của Chauvin về bản án giết người. Hiện Chauvin đang nỗ lực lâu dài để lật ngược lời nhận tội liên bang của mình, tuyên bố bằng chứng mới cho thấy bị cáo không gây ra cái chết của George Floyd.

George Floyd, người đàn ông da màu, qua đời vào ngày 25/5/2020, sau khi Derek Chauvin, một cảnh sát da trắng, dùng đầu gối chẹn lên cổ của ông trong 9 phút ở trên đường bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, nơi Floyd bị nghi ngờ đang cố gắng đưa một tờ 20 USD giả.

Video của người dân cung cấp đã ghi lại cảnh Floyd kêu lên "Tôi không thở được". Cái chết của ông đã dẫn đến các cuộc biểu tình trên toàn thế giới, một số trong đó đã trở thành biểu tình bạo lực nhằm phản đối sự tàn bạo và phân biệt chủng tộc của cảnh sát.

Ba cựu sĩ quan khác có mặt tại hiện trường nhận mức án nhẹ hơn ở cấp bang và liên bang vì sự tham gia ở tùy cấp độ của họ trong cái chết của Floyd.