Cúp TV360 2025: Giải đấu sinh viên gây bão mạng xã hội và trở thành case marketing đáng chú ý

Với mức tăng trưởng vượt trội cùng việc góp mặt trong Top 10 chiến dịch social nổi bật tháng 10/2025 theo BSI, giải đấu sinh viên này trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa cuối năm. Điều gì khiến một giải đấu sinh viên có thể tạo nên sức nóng lan rộng đến vậy?

Bối cảnh xã hội & xu hướng thể thao – giải trí của giới trẻ

Những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ các hoạt động thể thao - giải trí: từ sự kiện lớn với hàng triệu người tham gia đến các hoạt động gắn kết cộng đồng, kéo theo đó là mức chi tiêu cho hoạt động thể thao - giải trí cũng tăng lên đáng kể. Đáng chú ý, 40% người xem bóng đá lựa chọn nền tảng OTT để theo dõi trận đấu (Theo Nielsen), trong khi Deloitte ghi nhận mức tăng 53% tương tác với nội dung trực tuyến về các giải đấu. Đây là cơ hội để các thương hiệu tạo ra chiến dịch gắn kết cảm xúc thay vì quảng cáo một chiều.

Bối cảnh ngành Sports Marketing tại Việt Nam

Tuy nhiên, phần lớn chiến dịch sports marketing tại Việt Nam vẫn dừng ở mức branding, chưa tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như kênh "tap-in" để tạo chuyển đổi - đặc biệt nhóm Gen Z. Các thương hiệu đầu tư vào tài trợ giải đấu nhưng chưa khai thác được sức mạnh lan tỏa từ social - nơi Gen Z xem, nói, sáng tạo nội dung và kết nối mạnh mẽ.

Bối cảnh ngành OTT & vị thế TV360

Cùng lúc, thị trường OTT tăng trưởng mạnh, với mức chi tiêu toàn cầu tăng 13% trong 2023, vượt mốc 8 tỷ USD (Theo Nielsen). Tại Việt Nam, cuộc đua càng trở nên sôi động khi YouTube, TV360, BIGO LIVE, FPT Play, VieON… cùng cạnh tranh khốc liệt.

Trong bối cảnh ấy, TV360 đang ở giai đoạn mở rộng tệp người dùng trẻ, trở thành nền tảng truyền hình OTT phù hợp với thói quen xem nội dung nhanh - linh hoạt - đa màn hình của Gen Z.

Mục tiêu chuyển đổi

Chiến dịch đặt mục tiêu cụ thể về chuyển đổi: lượt truy cập ứng dụng và lượt mua gói cước TV360.

Mục tiêu thương hiệu

Khẳng định TV360 là người bạn đồng hành tin cậy của học sinh - sinh viên, thấu hiểu cảm xúc, tôn trọng sở thích và đồng hành trong hành trình khám phá thể thao - giải trí. Qua đó, TV360 được định vị như nền tảng giải trí - kết nối hàng đầu dành cho giới trẻ.

Insight

Người trẻ không chỉ "xem" thể thao, họ muốn được là một phần của trận đấu - dù trên sân vận động hay qua màn hình điện thoại. Với họ:

Tôi không cần phải là cầu thủ để được toả sáng. Chỉ cần điện thoại, một trận cầu hay, với một cú reaction "cháy máy" - thế là tôi đã có sân đấu của riêng mình.

Với Gen Z, mỗi trận đấu là một cơ hội tạo vibe và thể hiện bản sắc cá nhân.

Strategy

Từ insight đó, TV360 lựa chọn chiến lược tiếp cận toàn diện, đa nền tảng và mang màu sắc trẻ trung để tiến gần hơn đến Gen Z. Thay vì chỉ gắn logo tài trợ, TV360 đặt cảm xúc người trẻ vào trung tâm và xây dựng nội dung xoay quanh bốn trụ cột:

Nội dung chiến dịch xoay quanh bốn trụ cột:

- "Dẫn đầu sân chơi" nhằm tôn vinh tinh thần thi đấu và câu chuyện của sinh viên;

- "Dẫn đầu kết nối" thông qua loạt hoạt động online - offline;

- "Dẫn đầu trải nghiệm" khi tối ưu hành trình xem bằng free data, tua lại, xem lại;

- "Dẫn đầu thông tin" với lịch thi đấu, highlight và recap.

Mỗi nền tảng cũng được giao vai trò khác nhau: Facebook dẫn dắt thông tin và thảo luận, TikTok lan tỏa cảm xúc bằng highlight và reaction, Threads cập nhật nhanh,còn các hoạt động offline đưa trải nghiệm thực tế trở lại social.

Creative Idea

Chiến dịch được xây dựng trên hai lớp ý tưởng có liên kết trọn vẹn. "Lead the Game - Dẫn đầu cuộc chơi" tạo cơ hội để ai cũng có thể trở thành một phần của trận đấu. TV360 xuất hiện như người đồng hành trong từng khoảnh khắc cảm xúc - từ highlight xem lại sau bàn thắng đến tiếng cười hò reo cùng bạn bè.

Bên cạnh đó, "Cùng TV360 chơi hết mình - hype hết cỡ" mở rộng trải nghiệm bằng cách khuyến khích mỗi bạn trẻ thể hiện cảm xúc theo cách riêng: reaction, fan cam, tấu hài hay cổ vũ lặng lẽ. Tất cả đều có "sân đấu cảm xúc" của mình trên TV360.

Game online "Cúp TV360 - Chiến binh đua top"

Game in - app trở thành điểm chạm giữ chân quan trọng, thúc đẩy hành vi quay lại ứng dụng. Người chơi dự đoán, đua thứ hạng mỗi tuần, tổng cộng 1.225.617 lượt chơi từ 200.464 người tham gia. Đây cũng là nhóm nội dung được Meta đánh giá mang lại lượng bình luận và traffic cao nhờ CTA như xem độc quyền, dự đoán tỷ số hay chơi đua top.

Hoạt động offline tại Booth TV360 và minigame giữa hiệp đấu

Booth TV360 thu hút đông đảo sinh viên đến check-in, chơi minigame và nhận quà. Những khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành content được đưa ngược trở lại social, tạo thành vòng lặp offline – online. Minigame giữa hiệp cũng làm bùng nổ không khí sân đấu và tạo thêm nhiều clip viral lan truyền trên TikTok và Facebook.

Đa nền tảng - Đa điểm chạm

Trong suốt mùa giải, Facebook đóng vai trò là trung tâm trò chuyện với 86,6% tổng lượng thảo luận. Hơn 500 đường link seeding tự nhiên được triển khai phủ dày thông tin, hướng người dùng về xem độc quyền trên TV360, tham gia dự đoán hoặc chơi game đua top. TikTok trở thành nơi cảm xúc được bùng nổ với nhiều highlight, reaction và UGC - trong đó có video cú ném 3 điểm của UDN đạt hơn 599.000 lượt xem và 8.000 lượt thích, meme đội UTC thu hút hàng nghìn tương tác tự nhiên. Threads, duy trì với 68 bài đăng cập nhật nhanh.

Hành trình đa điểm chạm của Cúp TV360 2025 được thiết kế như một vòng lặp giữ nhiệt liên tục. Trước trận là lịch thi đấu, dự đoán, trong trận là fan cam và highlight, sau trận bùng nổ recap, meme và bảng điểm duy trì thảo luận. Toàn mùa giải được duy trì nhiệt bằng game đua top và các trải nghiệm offline.

Kết quả truyền thông

Kết quả truyền thông của Cúp TV360 2025 cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ qua từng tuần, khi tổng thảo luận thu thập được tăng từ 13.123 trong giai đoạn 1/11–9/11 lên 79.620 vào cuối tháng 11. Số bài đăng, bình luận và lượng người tham gia thảo luận đều tăng gấp nhiều lần, cho thấy quy mô cộng đồng mở rộng nhanh chóng.

Bên cạnh các con số ấn tượng về lượt thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội, chiến dịch còn cho thấy hiệu quả khi tỷ lệ sentiment tích cực đạt 13,9%, chủ yếu đến từ những khoảnh khắc thi đấu và tinh thần cổ vũ.

Đặc biệt, chiến dịch góp mặt trong Top 10 chiến dịch social nổi bật tháng 10/2025 theo BSI - một dấu mốc đáng chú ý đối với một giải đấu sinh viên, cho thấy sức ảnh hưởng vượt ngoài phạm vi cộng đồng trường lớp.

Kết quả chuyển đổi

Trong giai đoạn 12/10 – 29/11, nền tảng thu hút thêm gần 50.000 TB TV360 & GIC tăng mới, cho thấy hiệu quả rõ rệt của hệ thống điểm chạm online – offline trong việc kéo người dùng quay lại ứng dụng và kích thích hành vi mua gói.

Kết luận

Nhìn lại toàn chiến dịch, Cúp TV360 2025 là ví dụ hoàn hảo cho công thức marketing "lấy cộng đồng làm trung tâm". Khi sinh viên trở thành người tạo vibe, thương hiệu chỉ cần đứng cạnh, tiếp lửa và giúp lan tỏa. Và đó là cách TV360 biến một giải đấu sinh viên thành một hiện tượng mạng xã hội.