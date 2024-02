Cuốn sách mới tiết lộ những lần bất hòa của vợ chồng ông Trump

Trong cuốn sách American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden (tạm dịch là Phụ nữ Mỹ: Sự chuyển đổi của Đệ nhất phu nhân hiện đại, từ Hillary Clinton đến Jill Biden), được phát hành ngày 27/2, phóng viên Katie Rogers của tờ New York Times trình bày chi tiết về những Đệ nhất phu nhân Mỹ thế kỷ 21, trong đó có một chương dành riêng cho bà Melania thời còn giữ vai trò đó.

Thông qua phỏng vấn hàng chục nguồn tin thân cận với gia đình Trump cũng như các cựu nhân viên, Rogers tiết lộ bà Melania và chồng, ông Donald Trump , bất đồng về mọi thứ trong thời gian sống tại Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ Melania nhiều lần bất hòa khi sống chung tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

CNN hay Fox News

Theo cuốn sách mới, bà Melania thường xuyên chú ý theo dõi tin tức, đặc biệt quan tâm đến cách truyền thông đưa tin về bà tại Nhà Trắng. Giống như ông Trump, bà khó chịu với những nhà báo chỉ trích. Điểm khác biệt giữa hai vợ chồng là cựu người mẫu thích xem kênh CNN, trong khi tỷ phú sinh năm 1946 chọn Fox News. Rogers gọi đây là “ngôi nhà bị chia rẽ”.

Việc các thành viên trong gia đình có sở thích xem TV khác nhau thường gặp ở bất kỳ gia đình nào, nhưng lại là vấn đề đối với Tổng thống Mỹ thứ 45. Nữ nhà báo kể ông Trump đã nổi giận khi TV trên chiếc Air Force One bật kênh CNN trong chuyến đi nước ngoài. Sau đó, ông ra lệnh tất cả TV trên chuyên cơ riêng và các phòng khách sạn mà họ thuê phải được chuyển sang Fox News.

May mắn, mối bất hòa được giải quyết trong những ngày tháng còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Dĩ nhiên không phải ông bà Trump nhượng bộ nhau mà là do mối quan hệ giữa ông Trump và Fox News trở nên xấu đi. Giọt nước tràn ly là mạng lưới truyền hình này kêu gọi bang Arizona bầu cho ông Joe Biden trong chiến dịch tranh cử năm 2020.

Trang trí Nhà Trắng

Trong những ngày đầu ông Trump đảm đương vị trí Tổng thống Mỹ, bà Melania tiếp tục sống ở New York với con trai Barron. Dẫu vậy, bà vẫn tham gia vào việc chọn đồ nội thất mới cho Nhà Trắng như nhiều đệ nhất phu nhân khác.

Mẫu thuẫn nảy sinh khi ông Trump có sở thích hào nhoáng hơn nhiều so với gu thẩm mỹ hiện đại mà Melania hướng đến. Ông đã thay thế sự lựa chọn của vợ bằng một số món đồ mà ông thích hơn.

Theo Rogers, ông Donald Trump mới là người có tiếng nói cuối cùng trong công việc trang trí Nhà Trắng. Tuy nhiên, bà Melania cố gắng duy trì cảm giác tự chủ của mình bằng cách thiết lập phòng riêng ngoài phòng chung cùng chồng. Bà cũng chuyển cha mẹ – bà Amalija và ông Viktor – vào căn phòng từng được bà Michelle Obama sắp xếp cho mẹ ruột.

Cách ứng phó khủng hoảng

Rogers cho biết dù ông Trump là người độc đoán, bà Melania không ngại thể hiện quan điểm riêng liên quan đến những vấn đề gây tranh cãi nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của chồng.

Năm 2017, khi cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân tộc suy tôn da trắng ở Charlottesville, Virginia (Mỹ) leo thang bạo lực, ông Trump công khai bênh vực. Tuy nhiên, bà Melania có quan điểm ngược lại.

“Đất nước chúng ta khuyến khích quyền tự do ngôn luận nhưng chúng ta hãy giao tiếp mà không có sự căm ghét trong lòng. Bạo lực chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả”, bà viết trên Twitter.

Dù có chồng độc đoán, bà Melania không ngại lên tiếng nếu có quan điểm khác biệt. Ảnh: Shutterstock.

Bà Melania cũng có lập trường khác chồng trong những tình huống khác. Ông Trump từng công khai chỉ trích Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) và tuyển thủ LeBron James liên quan đến vụ các vận động viên da đen quỳ gối hát quốc ca để ủng hộ phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng được sống) vào năm 2020. Trước động thái của chồng, bà Melania nhờ thư ký báo chí Stephanie Grisham đưa ra tuyên bố ca ngợi cầu thủ bóng rổ này. Thời điểm đó, bà được xem là nhân vật hiếm hoi trong chính quyền Trump quan tâm đến việc xoa dịu sự chia rẽ văn hóa hơn là mở rộng nó.

Một hành động khác của người đẹp sinh năm 1970 khiến ông Trump khó chịu là mặc áo khoác in dòng chữ “Tôi thực sự không quan tâm. Bạn có đồng ý không?” đến thăm trẻ em nhập cư bị giam giữ tại trại tị nạn. Sau đó, ông Trump gọi vợ cùng thư ký báo chí của bà vào văn phòng và mắng mỏ.

Phản ứng về việc ông Trump chi tiền cho sao phim người lớn

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy bà Melania khẳng định sự độc lập và có quan điểm khác biệt chồng là phản ứng trước vụ bê bối của ông.

Rogers viết vào cuối năm 2018, khi ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels cáo buộc được trả 130.000 USD ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 để giữ im lặng về mối quan hệ giữa cô và ông Trump vào một thập kỷ trước đó, bà Melania hủy chuyến đi nước ngoài cùng chồng và một mình trở về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida, Mỹ).

“Grisham, người đi cùng bà ấy trong chuyến đi đó, nói rằng Đệ nhất phu nhân muốn bày tỏ sự tức giận của mình với tổng thống. Grisham nghĩ bà Melania giận ông Trump và muốn ông ấy phải bẽ mặt một chút khi bà ấy bỏ đi”, trích cuốn sách.

Bà Melania từng có hành động khiến chồng bẽ mặt để trả đũa ông vụ qua lại với sao phim người lớn. Ảnh: Getty Images.

