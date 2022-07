Cuốn sách hồi ký bom tấn của Hoàng tử Harry gặp phải "đối thủ" đáng gờm, chưa ra mắt đã gây nhiều sóng gió

Vào năm ngoái, Hoàng tử Harry đã trở thành tâm điểm chú ý khi xác nhận sẽ ra mắt cuốn sách hồi ký kể về "chuyện đời riêng tư và chân thật", hứa hẹn tiết lộ những bí mật chưa từng xuất hiện trên truyền thông trước đây.

Nhà xuất bản Penguin Random House vào thời điểm đó cho hay, cuốn sách dự kiến ra mắt vào năm 2022, đúng thời điểm Nữ hoàng Anh tổ chức đại lễ Bạch Kim, kỷ niệm 70 năm thừa kế ngai vàng.

Cuốn sách hồi ký của Hoàng tử Harry vẫn chưa ra mắt.

Cuốn sách nhiều "sóng gió"

Mới đây, tờ The Sun đưa tin, cuốn sách của Hoàng tử Harry dự kiến sẽ ra mắt vào đúng dịp lễ Tạ ơn và Giáng sinh năm nay. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ với tờ The Sun rằng: "Bản thảo đã được hoàn thành và trải qua tất cả các quy trình pháp lý. Tất cả đã nằm trong tầm tay của Harry. Ngày xuất bản trước đó đã bị lùi lại một lần nhưng vẫn đang đi đúng định hướng là ra mắt trong năm nay".

Trước đó, cuốn sách đã dính nghi vấn bị trì hoãn việc xuất bản, khi trong danh sách những quyển sẽ ra mắt đợt tới của Penguin Random House không có tên sản phẩm thuộc về Hoàng tử Harry. Có nhiều dự đoán đã được đưa ra để giải thích cho việc trì hoãn này. Một số chuyên gia nhận định, Hoàng tử Harry phải cân nhắc rất nhiều thứ về việc những nội dung nào không nên và nên đưa vào cuốn sách được hứa hẹn là bom tấn này.

Rutger Bruining, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Story Terrace, phân tích rằng, Harry muốn chắt lọc thêm một số chi tiết mới, chứa đựng nhiều cảm xúc hơn: "Khi viết bản thảo đầu tiên, các tác giả chỉ muốn đưa mọi thứ vào trong cuốn sách một cách chân thực nhất có thể. Tuy nhiên, sau đó họ phải cân nhắc về việc nội dung trong cuốn sách sẽ ảnh hưởng đến những người khác như thế nào nếu như được xuất bản".

Sách mới của Hoàng tử Harry dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, đúng vào dịp Giáng sinh hoặc Lễ Tạ ơn.

Dù chưa ra mắt nhưng cuốn sách của Hoàng tử Harry đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều và những dự đoán khác nhau về nội dung sẽ chứa đựng trong "bom tấn" này. Hồi tháng 6/2021, khi tự công bố sẽ cho ra mắt hồi ký, Harry cho biết anh viết sách "không phải với tư cách là một hoàng tử mà là con người thật hiện tại".

Trong sách sẽ bao gồm những thăng trầm, sai lầm và cả những bài học kinh nghiệm mà Harry rút ra trong suốt cuộc đời của mình. Các nguồn tin cho biết chủ nhân cuốn hồi ký đã nhận được một khoản ứng trước khổng lồ. Nhiều chuyên gia tin rằng, Hoàng tử Harry sẽ nhắc về nỗi đau mất mẹ Diana khi còn nhỏ cùng những thăng trầm lúc sống ở hoàng gia Anh.

Cuốn sách được dự đoán là sẽ chứa đựng những tin tức giật gân có thể làm chao đảo gia đình hoàng gia. Tại Cung điện, người ta lo rằng bất kỳ tiết lộ tai hại nào từ cuốn sách có thể làm lu mờ đại lễ kỷ niệm 70 năm lên ngôi của Nữ hoàng.

Xuất hiện "đối thủ" đáng gờm

Dù cuốn sách hứa hẹn sẽ tạo ra cơn chấn động lớn nhưng nó có thể trở thành "bom xịt" khi gặp phải một đối thủ đáng gờm. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama chuẩn bị ra mắt cuốn sách thứ hai của mình với tựa đề "The Light We Carry". Đây là phần tiếp theo của cuốn hồi ký nổi tiếng "Becoming", một trong những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại, mà bà ra mắt vào năm 2018.

Sách mới của bà Michelle Obama dày 336 trang kể về những câu chuyện truyền cảm hứng, về cách mà cựu Đệ nhất phu nhân "thắp sáng" niềm tin cho người khác, đi tìm con đường mới tiến bộ hơn.

Bà Michelle Obama từng gặt hái thành công vang dội với cuốn sách "Becoming".

"Bước ra ánh sáng, chúng ta bạo dạn hơn. Bạn định vị được tia sáng của mình tức là bạn hiểu bản thân, hiểu được câu chuyện của mình một cách chân thật. Theo kinh nghiệm của tôi, nhận thức ấy làm con người ta trở nên tự tin hơn. Từ đó, giúp ta bình tĩnh hơn, có được sự kiên định, rồi cuối cùng, dẫn tới khả năng kết nối với người khác theo cách ý nghĩa nhất.

Theo tôi, đây chính là nền tảng cho mọi thứ. Tia sáng này sẽ nuôi dưỡng tia sáng khác. Một gia đình bền vững sẽ tiếp sức mạnh cho một tổ ấm khác. Một cộng đồng đoàn kết sẽ gắn kết được cả những cộng đồng xung quanh. Đó chính là sức mạnh của thứ ánh sáng ta mang (the light we carry)”, bà Michelle Obama viết trong phần giới thiệu cuốn sách.

Cuốn sách sẽ được xuất bản vào ngày 15/11 tới đây, trùng với thời điểm sách hồi ký Harry sẽ phát hành. Một số trang tin cho hay, trước đối thủ "đáng gờm" này, sách của Harry khó lòng lọt vào top những cuốn sách bán chạy nhất. Tuy nhiên, tình thế có thể thay đổi nếu như nhà xuất bản ra mắt sách của Công tước xứ Sussex trước cuốn "The Light We Carry".

Có thể thấy, cuộc chơi trong lĩnh vực xuất bản sách đang ngày càng trở nên thú vị và chắc chắn Hoàng tử Harry sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ khi gặp phải đối thủ rất mạnh.

Nguồn: Mirror, Express, The Sun

