Cuối năm, thị trường du lịch lạ lùng chưa từng thấy

Lữ hành chưa thấy Tết

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết nhu cầu du lịch đã sụt giảm mạnh trong những tháng gần đây ở nhiều phân khúc thị trường, gồm cả du lịch trong nước, du lịch nước ngoài (outbound), du lịch MICE… Các tour Tết dù mở bán rất đa dạng nhưng lượng khách đặt mua thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

"Thị trường du lịch lạ lùng chưa từng thấy. Khi mở cửa, quả bóng du lịch phồng nhanh bao nhiêu thì bây giờ xẹp nhanh bấy nhiêu. Dù đã là tháng 12 nhưng các sự kiện tổng kết cuối năm ít đi, nhiều đơn vị cắt giảm luôn hoặc chỉ chọn địa điểm gần. Phú Quốc đã bước vào mùa đẹp nhất trong năm nhưng cũng vắng khách hơn bình thường. Đội xe của công ty chúng tôi ít chạy tour mà chủ yếu chạy đưa đón sân bay", ông Vũ Tiến Văn – Chủ tịch Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ quốc tế Đại Việt (Adavigo) cho biết.

Khung cảnh sân bay Phú Quốc một ngày cuối tuần, đầu tháng 12/2022.

Việc hàng loạt doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động và thắt chặt chi tiêu cũng khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng. "Mảng sự kiện trầm lắng bất ngờ, vốn từng rất sôi động dịp cuối năm. Chỉ trong ít ngày chúng tôi bị hủy 7 chương trình, cả những tập đoàn bất động sản, công ty lớn cũng hủy luôn sự kiện, chấp nhận mất tiền cọc. Nhiều công nhân mất việc, về quê sớm nên công ty gần như mất hẳn phân khúc khách hàng này", ông Đỗ Văn Thức - Phó Giám đốc Công ty Đất Việt Tour tại TP.HCM chia sẻ.

Tương tự, lượng khách mua tour outbound cũng không lớn như tính toán của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Cường - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Tràng An (Tràng An Travel) nói: "Các tour đường dài bán khó khăn. Tháng 11, 12 sụt giảm hẳn, nếu so với giai đoạn trước dịch Covid-19 thì là giảm rất lớn. Năm nay một số thị trường du lịch thay đổi kỳ lạ, ví dụ như hè này, vào mùa nóng bức thấp điểm thì tour Dubai bùng nổ, còn giờ đang là mùa cao điểm, mát mẻ thì lại ít khách".

Công ty HVN Travel cũng ghi nhận tour Dubai giảm bất thường ngay trong mùa đẹp nhất, ngay cả tour đi các thị trường gần lượng khách cũng giảm. Ông Trương Minh Tuấn, giám đốc công ty dự báo: "Mùa hè vừa qua du khách đã đi nhiều rồi, nên tâm lý 'du lịch trả thù' sau dịch Covid-19 không còn bùng nổ nữa. Thị trường outbound có lẽ phải chờ đến tháng 3/2023 mới có tín hiệu tích cực".

Trước khó khăn, các doanh nghiệp lữ hành đã thay đổi chiến lược, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực.

Gấp rút thay đổi chiến lược

Trước hiện tượng "lao dốc không phanh" của nhu cầu du lịch, các doanh nghiệp lữ hành đã thay đổi chiến lược, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực và tránh dàn trải. Một số doanh nghiệp lữ hành cắt giảm lao động, tổ chức lại đơn vị để "cầm cự" chờ thị trường phục hồi.

Ông Vũ Tiến Văn dự báo bước sang quý I/2023, thị trường du lịch vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy công ty tập trung vào sản phẩm cốt lõi là du lịch MICE, đồng thời thu hẹp các mảng khác để bảo toàn nguồn vốn, chờ các tín hiệu tích cực từ thị trường. Một số tour du lịch nước ngoài phù hợp với khách Việt Nam dịp đầu năm mới như Thái Lan, Malaysia, Singapore sẽ vẫn được đẩy bán mạnh.

"Dịp nghỉ Tết ở Việt Nam thì Thái Lan, Malaysia, Singapore hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường, mức giá phải chăng, không khác gì du lịch trong nước mà thủ tục rất đơn giản. Dù cuối năm hoạt động MICE giảm sút nhưng sang đầu năm sau các chương trình hội họp, phát động kinh doanh vẫn sẽ diễn ra; vì vậy chúng tôi vẫn tập trung vào mảng MICE là thế mạnh nhiều năm qua" – ông Vũ Tiến Văn nói.

Tại thị trường phía Nam, Đất Việt Tour đẩy mạnh tour du lịch ra phía Bắc dài ngày với chất lượng cao, thay vì các tour phổ thông ngắn ngày, chặng gần. "Khách hàng phân khúc chi tiêu cao ít bị ảnh hưởng nên vẫn sẵn sàng đi du lịch, thường họ chọn những sản phẩm độc đáo, khác biệt và dài ngày hơn. Những tour ngắn ngày, giá thấp không bán được vì nhu cầu sụt giảm mạnh, thường từ những người có mức thu nhập trung bình", ông Đỗ Văn Thức phân tích.

Trước nhu cầu du lịch Dubai sụt giảm, ông Trương Minh Tuấn cho biết HVN Travel đẩy mạnh thị trường Nhật Bản đang nhiều tín hiệu tích cực, vì điểm đến này rất được khách Việt yêu thích nhưng đã đóng cửa suốt 2 năm qua. "Tour Nhật Bản bán tốt từ tháng 10 đến Tết Nguyên Đán, dù hết mùa lá vàng, lá đỏ nhưng vẫn có khách đi ngắm tuyết, trượt tuyết. Điểm đến này mới mở cửa sau hơn 2 năm nên nhu cầu thị trường vẫn cao. Dự kiến sau Tết chỉ nghỉ một vài tuần, rồi tour Nhật Bản lại đắt khách với sản phẩm hoa anh đào và các cung đường mùa xuân".