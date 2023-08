Cưới được “nữ hoàng sân băng” Kim Yuna, nam ca sĩ đình đám mất hết bạn bè

Tối 27/8, nam ca sĩ Ko Woo Rim đã xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình My Little Old Boy và có nhiều chia sẻ về bà xã Kim Yuna. Đáng chú ý, ngay trên sóng truyền hình, nam nghệ sĩ gây bất ngờ khi thừa nhận… không còn bạn bè bên cạnh sau khi cưa đổ "nữ hoàng sân băng".



Cựu cầu thủ bóng rổ Seo Jang Hoon bất ngờ đặt câu hỏi cho Ko Woo Rim: "Vì có được trái tim Kim Yuna mà cậu không còn mối quan hệ bạn bè nào nữa phải không?". Trước câu hỏi khó từ đàn anh, nam ca sĩ sinh năm 1995 không ngần ngại thừa nhận: "Cũng gần giống như vậy ạ".



Ko Woo Rim thú nhận anh mất hết bạn bè sau khi có được trái tim Kim Yuna

Kim Yuna và nam ca sĩ họ Ko gây chú ý với mối tình chị em chênh nhau 5 tuổi

Cũng trong show My Little Old Boy vừa qua, câu chuyện tình yêu lãng mạn của Kim Yuna - Ko Woo Rim đã được hé lộ qua lời kể của MC Shin Dong Yup và chính nam ca sĩ họ Ko.

Shin Dong Yup cho biết Ko Woo Rim là người chủ động theo đuổi "cô tiên quốc dân" xứ Hàn: "Woo Rim phải lòng Yuna ngay từ cái nhìn đầu tiên sau 1 lần trực tiếp xem cô ấy trình diễn. Cậu ấy đã lấy hết can đảm để tỏ tình và thậm chí còn nghĩ rằng, nếu không dũng cảm nói lên tiếng lòng thì có thể sẽ phải ân hận trong suốt phần đời còn lại. Chuyện tình của họ rất thú vị".

MC nổi tiếng Shin Dong Yup hé lộ về chuyện tình ngọt ngào của đàn em ngay trên sóng truyền hình

Trong khi đó, Ko Woo Rim bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc tỏ tình bà xã: "Vì em nhỏ tuổi hơn Yuna nên lúc đó cũng rất lo lắng. Em sợ những gì mình nói ra không đủ chân thành. Nhưng rồi cuối cùng em vẫn quyết định tới gần cô ấy với dáng vẻ trưởng thành, chín chắn nhất có thể".

Những nỗ lực của Ko Woo Rim cuối cùng cũng được đền đáp. Trước tấm chân tình của nam ca sĩ nhỏ hơn 5 tuổi, Kim Yuna dần rung động và đón nhận anh. Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ đẹp như mơ hồi tháng 10 năm ngoái.

Kim Yuna và nam ca sĩ kém 5 tuổi kết hôn cách đây gần 1 năm

Nguồn: Kbizoom