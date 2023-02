"Nữ hoàng sân băng" Kim Yuna có động thái cực gắt sau tin phá thai, ly hôn vì chồng ngoại tình

Ngày 17/2, công ty quản lý All That Sports đã lên tiếng về những tin đồn liên quan đến "nữ hoàng sân băng" Kim Yuna và ông xã Ko Woo Rim trong thời gian qua. All That Sports tuyên bố sẽ khởi kiện các YouTuber và người đăng lại tin giả mạo, mang tính chất phỉ báng Kim Yuna và Ko Woo Rim.

Đại diện của "quốc bảo xứ Hàn" lên án gay gắt hành động tung tin giả: "Việc tung tin sai lệch không phải quyền tự do ngôn luận, mà là 1 tội ác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người trong cuộc".

Công ty quản lý của Kim Yuna quyết định khởi kiện YouTuber tung tin giả

Trong thời gian gần đây, trên YouTube và mạng xã hội xuất hiện những thông tin tiêu cực liên quan đến cuộc hôn nhân của Kim Yuna và ca sĩ nhạc opera Ko Woo Rim. 1 YouTuber có hơn 8000 người theo dõi bất ngờ tung tin Ko Woo Rim ngoại tình trong lúc "nữ hoàng sân băng" đi ra nước ngoài công tác. Vào hôm bà xã đi vắng, Ko Woo Rim đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà và cùng nhau uống rượu vui vẻ. Thậm chí, cô gái này còn thản nhiên mặc quần áo của Kim Yuna.

Cũng theo YouTuber này, "quốc bảo xứ Hàn" đã mang bầu được 2 tuần nhưng cô vẫn quyết định phá bỏ cái thai trong bụng vì không chịu nổi cảnh chồng ngoại tình. Và Kim Yuna còn tổ chức hẳn họp báo khẩn để tuyên bố ly hôn với ông xã ca sĩ.

Tin đồn Ko Woo Rim ngoại tình, Kim Yuna phá thai và ly hôn được xác nhận là giả mạo

Tuy nhiên ngay sau đó, Kim Yuna đã có động thái đăng ảnh đón Valentine vui vẻ để dập tắt tin đồn. Kim Yuna sinh năm 1990, ông xã Ko Woo Rim kém cô 5 tuổi. Cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2018 trong chương trình biểu diễn trượt băng nghệ thuật All That Skate và chính thức về chung nhà sau hôn lễ đẹp như mơ hồi tháng 10 năm ngoái.

Kim Yuna có động thái khéo léo dập tắt tin đồn

Cô và ông xã kém 5 tuổi tổ chức đám cưới vào tháng 10 năm ngoái

Nguồn: Allkpop