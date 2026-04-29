Cưới đại gia ngành khách sạn, cô gái đổi đời thành bà hoàng: Được chồng chiều như em bé, tặng luôn biệt thự 100 tỷ

Huyền Baby từng là một trong những hot girl Hà thành đời đầu được nhiều người biết đến. Năm 2013, cô kết hôn với doanh nhân Quang Huy và dần rút khỏi ánh hào quang showbiz để tập trung cho gia đình cũng như công việc kinh doanh, trước khi bắt đầu quay trở lại vào thời gian gần đây sau khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng . Ông xã của cô là doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng tại TP.HCM. Sau hơn 10 năm gắn bó và có chung hai con, Huyền Baby vẫn được nhắc đến như hình mẫu sống trong nhung lụa, được chồng yêu chiều hết mực và có cuộc sống giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chính Huyền Baby từng chia sẻ rằng nếu ai thấy cô giống em bé thì cũng đúng, bởi suốt nhiều năm qua ông xã chăm cô như một đứa trẻ. Sự cưng chiều ấy không chỉ nằm ở những quan tâm rất nhỏ trong đời sống hàng ngày, mà còn thể hiện qua hàng loạt món quà giá trị. Nổi bật nhất trong số đó là căn biệt thự khoảng 100 tỷ đồng mà doanh nhân Quang Huy tặng vợ vào dịp Valentine năm 2020. Đây cũng là cơ ngơi khiến nhiều người phải choáng ngợp, bởi từ vị trí, diện tích cho đến cách bài trí đều toát lên vẻ sang trọng của một không gian sống đậm chất "bà hoàng".

Căn biệt thự của gia đình Huyền Baby nằm ở quận 7 (cũ), TP.HCM, tọa lạc trên khu đất rộng và sở hữu lợi thế 3 mặt tiền hiếm có. Tổng diện tích được nhắc đến lên tới khoảng 400m2 bao gồm cả sân vườn, trong khi một số thông tin khác cho biết mảnh đất của căn nhà rộng khoảng 1000m2.

Ấn tượng đầu tiên về không gian sống này nằm ở sắc trắng bao phủ gần như toàn bộ mặt ngoài lẫn nội thất bên trong, mang đến cảm giác thanh lịch, bề thế và rất đồng nhất. Huyền Baby cùng ông xã lựa chọn phong cách tân cổ điển cho ngôi nhà, nhưng theo hướng tiết chế, lược bỏ bớt sự rườm rà để giữ lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng và phù hợp với khu vườn bao quanh.

Một trong những khu vực được Huyền Baby yêu thích nhất chính là khoảng sân vườn trải dài quanh nhà. Do sở hữu ba mặt tiền, biệt thự có không gian sân rộng từ phía trước ra phía sau, tạo nên cảm giác thoáng đãng và xanh mát hiếm thấy giữa khu đô thị. Đây không chỉ là nơi gia đình cô cùng người thân, bạn bè thường tổ chức tiệc BBQ vào những dịp rảnh rỗi, mà còn là không gian vui chơi của các con. Huyền Baby từng chia sẻ chồng cô rất thích để các bé được tiếp xúc tự nhiên với môi trường bên ngoài, thậm chí cho con tắm mưa trong sân để phát triển theo cách thoải mái nhất.

Ngay từ cổng vào, khu vườn đã gây thiện cảm bởi thảm cỏ xanh mướt cùng nhiều loại cây và hoa được chăm chút cẩn thận. Gần cổng nhà có một cây bằng lăng đại thụ cao khoảng 5m, là món quà bố mẹ chồng tặng Huyền Baby nhân dịp tân gia. Bao quanh ngôi nhà là hàng loạt khóm hoa và cây cảnh đủ sắc màu như cẩm tú cầu, hoa giấy, hoa cúc baby, phát tài núi, cau Nga Mi... Tất cả tạo nên một khu vườn vừa có nét mềm mại, thơ mộng, vừa có đủ độ chỉn chu để góc nào cũng có thể trở thành background sống ảo. Theo chia sẻ của Huyền Baby, nhiều loại hoa trong vườn là do ông xã mua tặng vì biết vợ thích, ngoài ra gia đình còn thuê người chăm vườn hàng tuần và lắp hệ thống tưới nước tự động vào sáng và chiều để cây luôn xanh tốt.

Bước vào bên trong, căn biệt thự tiếp tục cho thấy rõ gu thẩm mỹ của gia chủ. Phòng khách được đặt ở vị trí trung tâm tầng một và cũng là không gian lớn nhất, nơi cả gia đình thường quây quần xem TV, uống trà và trò chuyện. Căn phòng sử dụng bộ sofa nhung màu ghi, kết hợp cùng tông trắng chủ đạo của trần, tường và rèm cửa, tạo cảm giác vừa nhã nhặn vừa cao cấp.

Phòng khách với hệ cửa sổ kịch trần lớn cũng là nơi Huyền Baby thường xuyên ngồi thư giãn, đọc sách hay luyện đàn.

Điểm nhấn nổi bật nhất của không gian này là chiếc đèn chùm lộng lẫy được treo ở giữa phòng khách, khiến toàn bộ không gian như được sưởi ấm và trở nên nổi bật hơn hẳn.

Ở khu bàn ăn, một chiếc đèn trần nhỏ hơn cũng được lắp đặt để tạo sự hài hòa trong thiết kế. Huyền Baby cho biết cô và chồng không đặt nặng việc nội thất phải quá đắt đỏ, điều quan trọng hơn là mọi món đồ phải phù hợp với bản thiết kế và tạo nên một tổng thể đẹp khi sử dụng trong nhà.

Phía sau phòng khách là khu bếp của gia đình, được chia thành hai phần tách biệt để phục vụ các công năng khác nhau. Một gian bếp mở dành cho những món nhẹ, ít mùi, còn các món cầu kỳ hơn sẽ được thực hiện trong gian bếp kín. Không gian bếp không quá phô trương nhưng hiện đại, gọn gàng và được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Hệ tủ lớn giúp cất giữ đồ đạc ngăn nắp, trong khi tông màu đen - xám của thiết bị bếp tạo cảm giác hiện đại và sạch sẽ. Một số món đồ gia dụng trong nhà được nhắc đến như máy ép chậm Hurom hay bộ đôi lò nướng, lò vi sóng của Dudoff cũng cho thấy gia đình Huyền Baby ưu tiên sự tiện nghi và hợp nhu cầu sử dụng hơn là chỉ chạy theo hào nhoáng.

Khu vực cầu thang dẫn lên tầng 2 của căn biệt thự cũng được thiết kế tỉ mỉ theo tone trắng - đen chủ đạo, tạo cảm giác đẳng cấp và sang trọng, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế của toàn bộ căn nhà. Đây cũng là một trong những không gian sống ảo yêu thích của nữu chủ nhân,

Nếu phòng khách và khu vườn thể hiện rõ tinh thần sống sang trọng nhưng ấm cúng, thì phòng thay đồ lại là nơi phản chiếu rõ nhất hình ảnh Huyền Baby của nhiều năm qua. Đây gần như là một "thế giới riêng" của nữ doanh nhân, nơi trưng bày quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện và nhiều món đồ thời trang có giá trị.

Căn phòng sử dụng hệ tủ kính trắng đồng bộ, vừa giúp trưng bày đồ hiệu gọn gàng vừa giữ được vẻ tinh tế, sáng sủa. Huyền Baby thừa nhận số lượng đồ nhiều đến mức có món cô cũng không nhớ hết, nhưng trong đó vẫn có những món đặc biệt như chiếc váy được mẹ chồng tặng dịp sinh nhật, hay bộ đầm mà ông xã đưa sang Singapore mua gấp trước một buổi tiệc cuối năm chỉ vì cô chưa tìm được món đồ ưng ý ở Việt Nam. Những chi tiết như vậy càng khiến nhiều người tin rằng cô thực sự được chồng chiều như em bé.

Đẳng cấp của căn biệt thự còn thể hiện rõ nét khi Huyền Baby và ông xã đặc biệt còn dành riêng một căn phòng mô phỏng sân golf để tập tại gia.

Nhìn tổng thể, căn biệt thự của Huyền Baby không đơn thuần là một tài sản giá trị lớn, mà giống như hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống cô đang có sau khi lấy đại gia ngành khách sạn. Từ khu vườn cổ tích phủ đầy hoa lá, không gian tân cổ điển tinh tế, phòng khách sang trọng, căn bếp tiện nghi cho tới phòng thay đồ ngập hàng hiệu, mọi góc trong nhà đều cho thấy sự chỉn chu và cảm giác đủ đầy. Có lẽ cũng vì vậy mà khi nhắc đến Huyền Baby, người ta không chỉ nghĩ đến một hot girl đình đám năm nào, mà còn nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ đổi đời thành bà hoàng, được chồng yêu chiều hết mực và tận hưởng cuộc sống xa hoa đúng nghĩa trong căn biệt thự 100 tỷ giữa lòng TP.HCM.